A Történelmi Békés-Bánáti Egyházmegye utód egyházmegyéinek temesvári találkozója

2025. október 6. 14:15 (hétfő) /
A Történelmi Nagy Békés–Bánáti Egyházmegye utód egyházmegyéinek X. Határ menti találkozóját tartották meg október 4-én, szombaton a temesvári Új Ezredév Református Központban. 

A nyitóprogramban orgonajáték, ének és citerazene hangzott el, majd köszöntőt mondtak Gazda István a Temesvár-Újezredév lelkipásztora, Bódis Ferenc esperes, dr. Kőrösi Viktor-Dávid konzul, Molnár András országgyűlési képviselő, Halász Ferenc és dr. Hegyi Ádám. Az áhítatot és előadást ft. Bogdán Szabolcs János püspök tartotta.

A délelőtti szekciót csoportos témabeszélgetések követték az előzőekben hallott előadás témájára felfűzve, ahol a résztvevők — lelkészek, presbiterek, pedagógusok, kántorok, egészségügyi dolgozók, valamint szülők és nagyszülők — külön csoportokban osztották meg tapasztalataikat és gondolataikat.

Ebéd után koncerttel és filmvetítéssel folytatódott a rendezvény. Fellépett a Mésa duó, valamint az EMIFI ifjúsági zenekara, valamint vetítésre került Keresztes Péter Klopódia című dokumentumfilmje is. Az egésznapos esemény alatt vásár, könyvstand és Imasétány színesítette a programot. 

A délutáni záró úrvacsorás istentiszteleten ft. dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Az alkalom a gyermekgyülekezet műsorával, zászlóátadással és áldással zárult. 

Isten áldja a gyülekezetek életét! 

