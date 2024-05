„Ajándékul Lelked küldted el…” – Bérmálás a temesvár-józsefvárosi plébánián

„Püspök Atya, köszönjük, hogy idén is eljött a temesvár-józsefvárosi plébániára, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. Huszonkét személy vár erre, tizenkilenc fiatal és három felnőtt. Számunkra különösen nagy ajándék, hogy van három felnőtt bérmálkozó. Ez egyértelműen annak a jele, hogy Isten Szent Lelke megszólítja az embereket” – üdvözölte Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, helyi plébános az elmúlt szombaton, május 18-án a józsefvárosi plébániatemplomban délelőtt bemutatott bérmálási szentmisén Pál József Csaba megyés püspököt. A liturgián koncelebrált Augustinov György lelkipásztor, a bolgár személyi plébánia plébánosa és Szabó Tiberiu józsefvárosi segédlelkész. A szentmise zenei szolgálatát a templom gyermekkórusa látta el. A bérmálási szentmisén Varga Attila közkedvelt dala is felcsendült, amelynek egy sorát a címben is idéztük.

Szentbeszédét a főpásztor elsősorban a bérmálkozókhoz intézte: „Szép volt veletek a szentmise előtt kicsit elbeszélgetni arról, hogy mi a fontos számotokra. A Szentlélek a szeretet Lelke. Ő mindig a szeretetet hozza el és szeretetre segít. Azért jön, hogy élő kapcsolatban maradjatok vele. A mi nagy feladatunk, de nagy előnyünk is, hogy tudunk beszélni a Szentlélekkel. Kérdezzük meg tőle: meg vagy-e elégedve velem, jó úton járok-e, mit szólsz hozzá? Kellene valamin változtassak? Ha figyelmeztet valamire, hallgassatok a hangjára, tegyétek meg azt, amit kér tőletek.”

A bérmálás szertartásának keretében Pál József Csaba megyés püspök imájával a Szentlélek kiáradását kérte a fiatalokra. Ezt követően a bérmálkozók megújították keresztségi fogadalmukat, majd bérmaszüleik kíséretében az egyházmegye püspöke elé járultak, aki krizmával keresztet rajzolt a fiatalok homlokára e szavak kíséretében: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!

Fotó: Bentan Costica Foto Video