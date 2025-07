Csapatmunka és emberi kapcsolatok a közösség megerősítéséhez

Rátoni Csaba dévai lelkipásztort tavaly szeptember 14-én választották meg a Hunyadi Református Egyházmegye esperesének és október elsejétől vette át a tisztséget. Ünnepélyes beiktatására október 31-én, a reformáció napján került sor. Akkor tette le az esküt az egyházmegye megválasztott vezetőivel együtt.

„Fontos kihangsúlyozni, hogy az egyházmegye vezetése nem személyes, hanem csapatban történik. Egyházunkban a zsinat presbiteriánus elve működik, ezért tett esküt minden megválasztott tisztségviselő” – szemléltette a helyzetet az esperes.

– Hány gyülekezet van az egyházmegyében?

– Egyházmegyénk az Erdélyi Református Egyházkerület legkisebb egyházmegyéje, 11 anyaegyházközsége van, 10 missziós-, 4 leány- és 2 szórványközsége van. Anyaegyházközségként Déva, Vajdahunyad, Piski, Rákosd, Alpestes, Szászváros, Hátszeg, Petrilla-Lónya, Petrozsény és Lupény állandó lelkésszel rendelkezik, Brád pedig a kivétel, ott én szolgálok be Déváról. Átlagban majdnem minden lelkészre jut három gyülekezet. Az egyházmegyének 21 nem lelkészi alkalmazottja van.

– Szórvány jellege miatt Hunyad megyében több templom elég rossz állapotban van, főleg ott, ahol már évtizedek óta nincs magyar közösség, vagy olyan kis létszámú, hogy nincs állandó lelkésze. Javult-e a helyzet az utóbbi időkben? Általában milyen állapotban vannak a templomok és lelkészi hivatalok?

– Az utóbbi években megállítottuk a folyamatot. Azokat, amelyek már korábban összeomlottak, utólag már nem lehet megmenteni, a rossz állapotban lévő templomainkat viszont a magyar kormány támogatásával és a román államtól pályázatokon szerzett pénzekből megjavították, mindenekelőtt a tetőzetet cserélték ki. Ahol lehetett, egyéb renoválást is végeztek, mint például Marosillyén vagy Marosnémetin, Kéménden vagy Körösbányán, úgy hogy ma egyetlen megmaradt templomunkat sem fenyeget omlásveszély. A működő templomokat sok helyen felújították, a parókiákat is rendbe tették még a kisebb gyülekezetekben is, mint Rákosd vagy Alpestes. Ahogy volt pénz, minden gyülekezetben apránként javításokat és korszerűsítéseket végeztek el.

– Mi a helyzet a gyülekezetekben?

– Kilenc éve, amióta Dévára kerültem, minden gyülekezetben és parókián gyakran megfordultam és az a tapasztalatom, hogy abban a 10 egyházközségben, ahol van állandó lelkész, sokkal erősebb a közösségi élet, illetve a templom és a parókia is jobb állapotban van. Gond inkább ott van, ahol nincs állandó lelkész, de még a kicsi, 50 fősnél kisebb gyülekezetekben is igyekeznek gondozni, ápolni az örökséget, a közösség ott is élni akar. A közösségszervezés nyilván nagyobb kihívást jelent a beszolgáló lelkészeknek. A szórványban amúgy is több a teendő, mint például Székelyföldön és úgy látom, hogy minden lelkész elvállalja ezt, és becsületesen dolgozik. A gondnokok, presbiterek mindenütt lelkesek, még a kisebb gyülekezetekben is. Ott, ahol nincs állandó lelkész, többnyire a gondok vállalja el a harangozást és a takarítást. Csapat vagyunk, csapatban dolgozunk, ezt nagyon is hangsúlyozom, ami azért jó, mert amit én nem veszek észre, azt észre veszi a főgondnok, vagy a missziói előadó, számvevő. Mindenkinek megvan a maga feladata, amiért felelősséget is vállal. Elismerés jár mindenkinek, aki jól végzi el a munkáját, ez fontos nekünk.

– Nyolc hónap nyilván rövid idő a mérlegvonáshoz, fontos események azért mégis történtek.

– Állandó egyházmegyei székházat létesítünk Déván, ha az Isten is megsegít, lehet hogy október 31-én felszenteljük, de ez még kérdéses. 1990 óta az egyházmegye úgy működött, hogy székhelye ott volt, ahol az esperes szolgált. Terveztünk és pályáztunk, hogy anyagilag is megerősítsük az egyházmegyét. Ez sikerült is néhány cég támogatásával. Az erdélyi egyházkerületi választáson több Hunyad megyei személy került be a vezetőtestületbe, jelenlétünk sosem volt erősebb, mint most. Petrozsényban 10 év után nőszövetségi konferenciát tartottunk tavaly ősszel, tisztújítást tartottunk a nőszövetségnél. Novemberben Lupényban presbiteri konferenciát tartottuk, melyen tisztújításra is sor került. Mindkét közgyűlésen több mint hatvanan vettek részt, és az a tervünk, hogy évente 2–2-t szervezünk, egyet-egyet már meg is tartottuk, az egyházmegyeit nemrég tartottuk Alpestesen, ahol Gábor Tímea lelkésznő bekebelezésére is sor került. A fiatal lelkésznő négy éve érkezett ide, eleinte hazavágyott Székelyföldre, de végül megszerette Hunyad megyét és a maradás mellett döntött.

– A nemzetközi kapcsolatokra is figyelmet fordít. Hétvégén Debrecenben voltak a református egységnap ünnepségen.

– Minden az emberi kapcsolatokon múlik. A magyarországi lelkészek közül elég sokat ismerek, de felvidékieket és kárpátaljaiakat is. A kárpátaljaiakat még diákkoromban ismertem meg, amikor fél évet Sárospatakon tanultam. Továbbá tagja vagyok a Kárpát-medencei magyar református lelkészek fociválogatottjának, ahol évente kétszer-háromszor találkozunk 40–50 lelkésszel.

Az egységnapot 2009 óta szervezik meg, fő üzenete pedig az, hogy sokféle határ választ el bennünket, de Krisztus szeretete, Krisztus áldozata, református hitünk és magyar nemzetünk összeköt. Idén több mint ötezren vettek részt, közülük több, mint 1500-an Erdélyből, ezen belül pedig 35-en Hunyad megyéből, vagyis egyházmegyénk létszámának több, mint egy százaléka. Meggyőződésem, hogy a Kárpát-medence többi magyar református egyházmegyéjéből nem utazott el ennyi hívő Debrecenbe, mint innen. A hívek nagyon jól érezték magukat, már most beszélik, hogy jövőre megint elmennének. Nemcsak azért volt fontos, hogy a Hunyad megyei szórvány magyarok találkozzanak a más vidékről érkező református testvérekkel, hanem hogy a gyülekezeten belüli emberi kapcsolatok is megerősödjenek. Ez nagyon fontos, mert a közösség ereje az emberi kapcsolatok szilárdságától függ.

– Köszönöm szépen a beszélgetést.

– Én is köszönöm.