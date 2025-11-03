Dávid Ferenc-emlékzarándoklat

A Magyar Unitárius Egyház, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, valamint a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség nevében szeretettel hívjuk unitárius és más felekezetű testvéreinket november 8-ra, a 27. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatra, Dévára.

12.00 – Ima a felvonó előtti téren;

13.00 – Istentisztelet, majd ünnepi műsor.

Szolgálatvégzők: dr. Koppándi Botond Péter, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára és Tatár Ágnes Tekla ürmösi lelkész.

14.00 – Köszöntőbeszédek.

Gyertyagyújtás, valamint virágok és koszorúk elhelyezése az emlékcellánál.

15.30 – Levonulás a várból a dévai unitárius gyülekezet imaházába (Lucian Blaga utca 14. szám).

A gyalogos zarándoklat 12 órakor indul a vár alatti térről. Mindenkit szeretettel várunk a zarándoklatra és az azt követő szeretetvendégségre a dévai Dávid Ferenc Szórvány- és Zarándokközpont udvarára.

Ilkei Lóránd unitárius lelkipásztor