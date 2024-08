Egyházaink hírei

„Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény!”

(Ef 4, 17. 22–24.)

Nemzetközi ministránszarándoklat Rómába

Július 29. és augusztus 3. között Rómában kerül megrendezésre a Ministránsok Nemzetközi Zarándoklata, azaz a Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) Nemzetközi Ministráns Szövetség keretében összegyűlt kis ministránsok zarándoklata. Veled mottóval számos európai országból mintegy 35.000 résztvevő teszi meg ezt a nagy utat Rómába, az oltárszolgálatot végző ministránsok 13. alkalommal megrendezésre kerülő eseményére. A Temesvári Egyházmegye húsz ministránsát öt egyházközségből: Boksánbánya, Majláthfalva, Vinga, Temesszlatina és Arad-Séga két pap, Sergiu Ursache (Temesszlatina) és Piry Radulov (Vinga), egy állandó diakónus és három felnőtt fogja elkísérni. Alin-Emil Irimiciuc boksánbányai plébános, aki az egyházmegyei ministráns-pasztorációért felel, szervezőként és a CIM alelnökeként vesz részt a zarándoklaton, csatlakozva egyházmegyei csoportunkhoz Rómában.

Arad

• Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Augusztus 6-án, kedden, Urunk színeváltozása ünnepén a szentmisék a következő sorrendben lesznek megtartva: 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román, 19 órakor magyar nyelvű szentmise.

• Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap, az Idősek világnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. Az egyházközségben házasságot kötött Pop Lucian és Mátyás Tímea.

• A nagyiratosi római katolikus egyházközségben augusztus 3-án, szombaton 18 órától szentmisét tartanak az 50 éves hívekért. Vasárnap 9 órától Kisvarjason, 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason kezdődik a szentmise.

Templombúcsú Szentannán

Idén a szentannai Szent Anna-templom búcsúünnepét átfogóbb program szerint ünneplik, amely 2024. augusztus 2. és 6. között zajlik. Augusztus 2-án, pénteken a helyi hívek és a külföldi vendégek részt vesznek a német hívek máriaradnai zarándoklatán, este pedig megkezdődnek a templombúcsú előkészületei. Szombaton, augusztus 3-án feldíszítik a Kirchweih-fát, és meghívják a vendégeket az ünnepre, majd este közös vacsora lesz. A harmadik napon, augusztus 4-én, vasárnap 10.30 órakor ünnepi szentmisét mutat be a Szent Anna-templomban Karl Zirmer, rüsselsheimi esperes, mainspitze-i plébános, koncelebrál Josef Hell trockaui plébános és Erős Miklós szentannai és zimándújfalui plébános. Délután 5 órakor német népviseletbe öltözött fiatalok vonulnak fel és táncolnak a Katharina Ackermann parkban. Este 21.30 órakor Kirchweih-bál lesz. Augusztus 5-én, hétfőn este újabb bál lesz, augusztus 6-án, kedden pedig a szentannaiak fogadalmi zarándoklatára kerül sor Máriaradnára.

• Az arad-belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától tartanak istentiszteletet, amely során a helyi lelkész, Vékony Zsolt József szolgál. Majláthfalván vasárnap 16 órától tartanak istentiszteletet, majd a belvárosi templom imatermében a délutáni istentisztelet 18 órától kezdődik Tóbiás Tibor-György esperes szolgálatával.

Szerdán a belvárosi templom imatermében tartott bibliaóra 18 órakor kezdődik Gombos Gábor egyházmegyei beosztott lelkész szolgálatával.

A gyülekezet tagjai az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Sárréti Margit Erzsébetet, aki 81 évet élt.

• A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap 10 órától hálaadó istentiszteletet tartanak, amelyet szeretetvendégség követ. A délutáni istentisztelet 18 órakor kezdődik. Mindkét alkalommal Demeter Szabolcs lelkipásztor hirdet igét.

A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz.

• Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap a megszokott időben 10 órától és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik.

• Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

• A simonyifalvi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9 órakor kezdődik az istentisztelet.

• Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap megemlékeznek Jézus Krisztus keresztáldozatáról és a közösség úrvacsorához járul. Délután Megelégedés Krisztusban címmel hangzik el igehirdetés Szabó Sándor lelkipásztor részéről.

Temes

Banater Konzertsommer Egyházi zenei koncertsorozat

A hagyományos Banater Konzertsommer (Bánsági Koncertek Nyara) egyházi zenei koncertsorozat, amelyet dr. Franz Metz, bánsági orgonaművész és zenetudós szervez, 2024 nyarán is folytatódik. Idén dr. Metz, a müncheni Szent Pius és Maria Rammersdorf orgonistája mellett fellép Tobias Schmidt, a müncheni Szent Wilibald-templom orgonistája.

A Banater Konzertsommer programja a következő:

Augusztus 2., péntek, 11.00 óra, máriaradnai bazilika: ünnepi szentmise bánsági zeneszerzők Mária-énekeivel. Augusztus 3., szombat, 10 óra, Temeshidegkút: Ünnepi szentmise a község alapításának 300. évfordulója alkalmából. Elhangzik a temesvári Vincens Maschek zeneszerző Missa Brevis in C című műve. Ezt a művet két évvel ezelőtt fedezték fel a temeshidegkúti templom padlásán. Előadók: a temesvári Szent György-székesegyház Exultate kórusa (karvezető: Bajkai-Fábián Róbert), Franz Metz, Tobias Schmid (orgona), szólisták és vonósnégyes. Augusztus 4., vasárnap, 14 temesfői római katolikus templom: Franz Metz (orgona), Wilfried Michl (bariton), a Weidenthaler Chormädels női kórus koncertje.

Német nemzetiségű hívek zarándoklata Máriaradnára

Augusztus 2-án, pénteken a Porciunkula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. A zarándoklat programja a következő: 10.30 óra, Mária-énekek a kegytemplomban. 11 óra, ünnepi szentmise, főcelebráns: Karl Zirmer rüsselsheimi esperes, mainspitze- plébános. Koncelebrál: Josef Hell, Trockau pegnitzi plébános, Robert Dürbach uhingeni plébános, Markus Krastl, Neunkirchen-Wiebelskircheni plébános, Andreas Reinholz máriaradnai plébános. Továbá msgr. Johann Dirschl, a Temesvári Egyházmegye általános helynöke, Ioan Cădărean lippai és temesújfalui plébános, a zarándokhely kolostorának és múzeumának gondnoka, valamint a zarándokokkal együtt érkező összes hazai és külföldi jelenlévő pap. A szentmise zenei szolgálatában közreműködik dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész és meghívottai: Tobias Schmid (orgona), Ildiko Babenco (szoprán), Sara Busuioc (hegedű), Wilfried Michl (bariton). A szentmise keretében bánsági zeneszerzők Mária-énekei csendülnek fel. Hozzávetőleg 13 órakor ebéd. Feliratkozni a j.cadarean@yahoo.com címen vagy a 0729/919-965-ös telefonszámon lehet.

14.30 órakor keresztúti ájtatosság a kegytemplom mögötti dombon lévő stációknál, rossz idő esetén a templomban. Ebéd után a résztvevőknek alkalmuk nyílik megtekinteni a máriaradnai kolostor-múzeumot és a kegytárgyboltot.

• A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve, továbbá a résztvevők imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért.

Orgile Cetății – A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére július 3. és szeptember 8. között szervezik meg Temesváron a harmadik Orgile Cetății – A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivált. Koncerteket a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. További információk a rendezvény közösségi oldalán találhatók: https://www.facebook.com/p/Orgile-Cet%C4%83%C8%9Bii-100086656796372/

A program a következő:

Augusztus 4., 19 óra, temesvár-újkissodai Szent József római katolikus templom: orgona- és hárfakoncert, fellép Cristina Struța – orgona, Rozalia Pataki – hárfa (Románia). Augusztus 11., 19 óra: temesvár-belvárosi zsinagóga: Mike Oldfield-, Genesis-, Zappa-emlékkoncert, fellép Yves Rechsteiner – orgona (Svájc), Henri-Charles Caget – ütőhangszerek (Franciaország). Augusztus 18., 19 óra, temesvár-belvárosi református templom: ICONS, fellép Matei loachimescu – fuvola, Irina Rădulescu – marimba, The Romanian Flute Ensemble, Maria Rizea – dob (Románia). Augusztus 21. 19 óra, temesvár-belvárosi Szent Katalin-templom: Egyházi zenei koncert, fellép Ligia Popescu (szoprán), Georgiana Necșa (szoprán), Violeta Tiponuț (szoprán), Răzvan Vlad (bariton), Alexandru Tulcan – orgona, Filip Sebeșan – orgona (Románia). Augusztus 25., 19 óra, temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplom: Orgona- és csellókoncert, fellép Kuzma Levente – orgona (Magyarország), Octavian Iup – cselló (Románia). Augusztus 28., 19 óra, Szent Kereszt Felmagasztalása piarista templom: Egyházi zenei koncert, fellép Lucian Oniță (basszus), Maria Oniță (szoprán), Felician Roșca – orgona (Románia). Szeptember 1., 19 óra, temesvár-szabadfalui Szent Rókus-templom: oktató előadás gyerekeknek. Szeptember 4., 19 óra, temesvár-mehalai római katolikus templom: Orgona- és trombitakoncert, felolvasással, fellép: Marcel Costea – orgona, Corneliu Meici – trombita, Claudia leremia (színművész) (Románia). Szeptember 8., 19 óra, Temesvári Betania Hetednapi Adventista Imaház. Fellép a Flauto Dolce együttes.

Augusztus 28-án, vasárnap 18 órakor a dettai római katolikus templomban a helyi katolikus közösség háromszázadik születésnapjának szentelt ünnepi jubileumi koncertet tartanak, amelyet Tüzes Marcell Sámuel budapesti orgonaművész ad. A műsorban Bach, Mendelssohn, Schubert, Koloss és sok más szerző művei szerepelnek. A programot az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia és a Dettári Római Katolikus Plébánia támogatja.

Lovrin – 240 éve, hogy a németek letelepedtek a helységben

A templombúcsú augusztus 3-án a lovrini római katolikus plébánia, a Németországba kivándorolt lovrini németek egyesülete (HOG Lowrin), a helyi polgármesteri hivatal és a helyi tanács, a Bánsági Német Demokrata Fórum és a helyi közösség együtt ünnepli az elzászi és lotaringiai németek letelepedésének 240. évfordulóját (1784-1785). A plébániát 1777-ben bolgár hívek alapították. Az augusztus 3-i programban szerepel a sváb népviseletbe öltözött résztvevők felvonulása a templomhoz, 10.30 órakor ünnepi szentmise a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban, amelyet Johann Dirschl általános helynök mutat be, koncelebrál Cristinel Balan helyi plébános és a meghívott lelkipásztorok. A hősök emlékművének megkoszorúzása és ima a háborúkban, deportálásokban és üldözésekben elesettek lelkéért. Ezt követi a Kirchweih-fa árverése, ebéd és a hagyományos búcsús bál. Augusztus 2-án a kül- és belföldi hívek német zarándoklaton vesznek részt a máriaradnai kegytemplomban.

Szentségimádás családoknak

Augusztus 8-án este 19.30 órától a családok számára szentségimádást tartanak a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban.

A temeshidegkúti római katolikus közösség 300 éves fennállása

Idén augusztus 3-án a Németországba kivándorolt temeshidegkúti németek egyesülete (HOG Guttenbrunn), a temeshidegkúti polgármesteri hivatal és a helyi tanács, valamint a temeshújfalui római katolikus plébánia – temeshidegkúti filiája szervezi a település és a helyi római katolikus plébánia alapítása 300. évfordulójának megünneplését. A programban szerepel: 10 órakor szentmise a helyi Szent Kereszt felmagasztalása templomban, amelyet Josef Hell trockaui plébános, a helyi egyházközség korábbi plébánosa mutat be, koncelebrál Karl Zirmer, rüsselsheimi esperes, mainspitzei plébános, Robert Dürbach, uhingeni plébános, Markus Krastl, Neunkirchen – Wiebelskircheni plébános (mindannyian a Bánságból származnak), Andó Attila nagyszentmiklósi plébános és Ioan Cădărean lippai és temesújfalui plébános. A szentmisén elhangzik a temesvári Vincens Maschek zeneszerző Missa Brevis in C című műve. Ezt a művet két évvel ezelőtt fedezték fel a temeshidegkúti templom padlásán. Előadók: a temesvári Szent György-székesegyház Exultate kórusa (karvezető: Bajkai-Fábián Róbert), Franz Metz, Tobias Schmid (orgona), szólisták és egy vonósnégyes. Ebből az alkalomból a Németországba kivándorolt temeshidegkúti németek egyesülete finanszírozta a helység legrégebbi imahelye, a Szent Vendel-kápolna (18. század első fele) teljes felújítását és liturgikus bútorzatának restaurálását, a munkálatok a háromszázadik évfordulóra készültek el. Ennek keretében körmenetet tartanak a Szent Kereszt felmagasztalása templomtól a Szent Vendel kápolnáig, majd a felújított kápolna megáldása következik. Innen a menet visszatér a templomba, ahol koszorúkat helyeznek el és imát mondanak a hősök emlékművénél. A háromszázadik jubileumi ünnepség résztvevői augusztus 1-jén dr. Claudiu-Sergiu Călin egyházmegyei levéltáros kíséretében Temesvár különböző nevezetességeit látogatják meg, és felkeresik a temesvári Szent György-székesegyházat. Augusztus 2-án a napot a máriaradnai zarándoklatnak szentelik. Augusztus 4-én, vasárnap szentmisét tartanak a Szent Kereszt felmagasztalása templomban, majd a római katolikus temetőben a falu elhunyt egykori lakosaiért imádkoznak és tartanak ájtatosságot. A szentmise után koszorút helyeznek el az ortodox templom előtti Hősök emlékművénél is.

Kampusz Temesszlatinán

A temesszlatinai római katolikus plébánia és Sergiu Ursache helyi plébános, a temesszlatinai polgármesteri hivatallal és a helyi tanáccsal, valamint a iasi Don Orione Szemináriummal együttműködve augusztus 19–25. között ifjúsági kampuszt szervez, melynek témája: Légy Jézus barátja. A programban szerepel: imádság, katekézis, szórakozás, színház, miniolimpia, mindez a kicsik örömére. Jelentkezni és tájékozódni a temesszlatinai plébániahivatalban lehet.