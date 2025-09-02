Helyrehozhatatlan tévedés

„Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!”

(Zsidók 3, 7–8)

Az emberi világ történetének kezdetéről annyit tudunk, amit a „Könyvek könyve” a Biblia Istennek akaratából tudomásunkra hoz. A teremtés történetének szomorú mozzanata, hogy az ember Isten tiltása ellenére hallgatott a Sátán szavára, s így engedetlenné vált Isten tiltó rendelkezésére. A teremtés történetéből tudjuk, hogy Isten először a szellemi lényeket, a szolgáló angyalokat alkotta meg, akikkel boldog közösségben volt, amíg a nagy szépséggel ellátott angyalfejedelem, Lucifer úgy nem döntött, hogy „trónját” az Örökkévaló fölé helyezi. Mindezt oly módon tette, hogy az angyalok egyharmadát is képes volt becsapni. Ezzel sorsa végleg megpecsételődött, azaz kizáratott a dicsőséges mennyei világból és elnyeri méltó büntetését, ami azt jelenti, hogy a vég nélküli pokolban kap helyet. Nos, amit fontos tudni, amint megjelent a bűn az emberi világban, kimondatott az ítélet a bűnre is: „A bűn zsoldja a halál.” Nem szabad félreérteni: a szellemi rész nem lát halált, hiszen nem a föld porából lett kialakítva. Ezért mondja az Ige világosan a földi halálra vonatkozóan: „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Préd. 12,7) Isten tehát minden földre született embert halhatatlan lélekkel látott el, amely rész a testi halál után visszatér a Teremtőjéhez, akitől kapta. Az Úr szolgálata ezért jelent számunkra is meghatározhatatlan értéket, hiszen a földi létben történő magatartásunk határozza meg fizikai halálunk utáni sorsunkat. Aki bűneiben lép át a túlsó partra, viszi magával a kemény ítéletet. Nem a fizikai halált, hiszen a portest a földbe kerül, hanem azt a sorsot, amit itt e földön „szerzett magának” fizikai halála előtt. Kedves nemzettársaim! Az Úr szolgálata azért különösen fontos, mert meghatározza életvitelünket, amely döntően fontos, hogy mit viszünk magunkkal a túlsó partra. A zsidó nép a nagyhitű Ábrahámmal az élen kiválasztottá vált Isten előtt, hogy az ő vérvonalán keresztül érkezzen a földre. A Megváltó, aki hajlandó volt fizikai halálával megfizetni azt a büntetést, amit Isten kimondott az ember engedetlensége kapcsán. Ennek ellenére a zsidók gyakran elhajoltak az élő Istentől és a környező népek hamis isteneit imádták, azoktól kértek segítséget gondjaik megoldásában. Ilyen gondokkal küzdve szenved ma is az, aki nem az Úr útján jár, hanem a „világ istene” szerint él, a levegő birodalmának fejedelméhez igazodik. Napjaink zűrzavaros világa, a háborúk, a brüsszeli vezetők csalásai, a természet rendjének rossz irányba történő látványos fordulata egyértelműen bizonyítja a Bibliában előrevetített vég közeledtét. Különösen beszédes számunkra, amit egykor Bálám próféta ajánlott Báláknak, Moáb királyának: „Keverd össze Moáb leányait Izrael népével, és meglátod, hogy sikered lesz”.

Napjainkban is nő sok országban a zűrzavar, ahol Merkel asszony javaslatára beindult a népvándorlásból eredő mélyre csúszás, ellenségeskedés. Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztus isteni vérének értékét nem tudjuk meghatározni! Felbecsülhetetlen, különösen emberi agyunkkal, az Örökkévaló azonban, hogy megmentse az embert a Sátánnak szánt örök kárhozattól, emberi aggyal felfoghatatlan nagy árat fizetett. A halhatatlan Jézusnak fizikai emberi testet kellett magára öltenie, hogy vére a kereszten értünk folyjon. Van még egy rendkívülien fontos dolog: a Sátán, végtelen dühében el akarja rabolni Istentől az embert. A Biblia első lapjai már szólnak a Sátán hazugságairól, amelyekkel rávette az embert az Isten szavával szembeni engedetlenségre. Ezt évezredeken át folytatta, ami napjainkban is tart. Jézus Krisztus jóindulattal, a megmentés szándékával mondta minden kor emberének: jönnek majd hamis próféták, hamis papok, akik olyan dolgokat mondanak nektek, amit én nem mondtam nektek, de a Bibliában sem találtok megírva. Ez történt egykor az izraeli vezetők esetében is, akik azokat a Bibliában nem szereplő hamis dolgokat próbálták elhitetni az emberekkel, amelyeknek egyenes útja a kárhozat. Jézus világosan kimondta: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (János ev. 8, 12) Tanulságként elmondta a gazdag és Lázár történetét. Mindketten átmentek a földi halálon. A koldus felviteték az angyaloktól Ábrahám kebelére, míg a gazdag a temetése után, gyötrelmek között a pokolban nyitotta meg szemeit, és látta a távolból Lázárt Ábrahám kebelén, ő pedig a kínok között a pokolban volt. Panaszkodott is, hogy gyötrődik a pokol tüzében. Nem hivatkozhatott megmentésként „tisztító” tűzre, mert az földi emberek kitalált elmélete, amelyről a Biblia nem ír, de Jézus sem beszélt róla soha. Az Ige egyértelműen szól: „Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet következzék.” (Zsid. 9, 27) Az Ige továbbá világossá teszi: „Amit vet az ember, azt fogja aratni is.” (Galata 6, 7). Drága magyar testvéreim, a kegyelmet minden ember elkérheti Istentől, ha bevallja bűneit. Isten, Fiának a Golgotán kifolyt vére érdemében, a nagy véráldozatért megadja a kegyelmet és ezzel az örök életet is. Ami kihagyhatatlanul fontos: a kegyelmet elkérni viszont csak ezen a földön lehet, mert amit átviszünk a túlsó partra, azért már nem Jézus, hanem mi kell fizessünk. Ezért ne engedjük magunkat a hamis prófétáktól, a Sátántól megtéveszteni, helyrehozhatatlan hibát elkövetni, hogy ne kérjük el a földön Isten kegyelmét. Zengjen szívünkben az ének: „Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságom csak Tőled kaphatom.”

Bátkai Sándor