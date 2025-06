Idén is eleget tettünk őseink felvállalásának

Vasárnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 9 órától megtartott szentmisén P. Kalna Zsolt minorita atya, Jézus önként vállalt szenvedéseinek a motivációit járta körbe. Fejtegetéseit a szamáriai asszonnyal való találkozással kezdte, hiszen a kútnál Jézus olyan vizet kínált neki, ami nem csupán a szomját oltotta, hanem a lelkét is felüdítette, rádöbbentve az asszonyt, hogy a Messiással áll szemben, akitt Isten minden néphez küldött. A tanítványok nagyon sokat tanultak tőle, s egyre jobban erősödött bennük a felismerés: Ő a Megváltó. Szűz Máriának a kijelentései is azt támasztották alá, hogy az ő fia, Istennek a fia. E vallomások bennünk, mai emberekben is felvetik a kérdést: mi kinek tartjuk a Megváltót? Amikor bajban vagyunk akkor Ő a Messiás, aki mindenben segíteni tud, óriási lendülettel kezdünk imádkozni, ostromoljuk a kéréseinkkel. Gyakran előfordul, hogy miután teljesíti a kéréseinket, elfelejtünk hálát adni. Állítását több eset ismertetésével is alátámasztotta. Nagyon fontos hogy hálát tudjunk adni, megköszönni Istennek, és Jézussal együtt imádkozzunk.

A kérdés: kinek tartanak engem az emberek? arra is jó, hogy esténként megvizsgáljuk a lelkiismeretünket: ma úgy végeztük-e a dolgunkat, ahogyan az keresztény emberekhez méltó, a cselekedeteink összhangban vannak-e Jézus tanításaival? Az apostoloknak is húsvét után – amikor megbizonyosodtak Jézus tanításaiban – elszállt a félelmük. Megbizonyosodtak, hogy bármilyen emberi hatalom kevés ahhoz, hogy szembeszálljanak az Üdvözítővel. Vállalták a küldetést, a tanúságtételt, a feladatokat, amelyeket az Úr számukra kijelölt. Ehhez fel kell tennünk magunknak a kérdést: elfogadom-e Jézust a Messiásnak, akarok-e úgy élni, ahogyan Ő nekünk tanította, ezen keresztül akarok-e tanúságot tenni?

A Hiszek egy Istenben kezdetű ima közös felidézése után került sor az idei fogadalmi körmenetre, amelyet az 1768-ban pusztított utolsó pestisjárványtól történt megszabaduláskor a város vezetői megfogadtak: a főtéren szobrot állítanak a Szentháromság tiszteletére és az Úrnapja utáni vasárnap minden évben körmenettel adnak hálát a pusztító járványtól történt megszabadulásért. Ezúttal a szentmise végén az egyik ministráns által hordozott, felkoszorúzott feszület nyomában az Oltáriszentséget Kana Zsolt atya vitte. Az aradi hívek előtt a Tankó László kántor-karnagy által dirigált templomkórus énekelve, imádkozva vonult Matekovits Mihály vezetésével a színház előtt álló Szentháromság-szoborhoz. Azt Zsolt atya megszentelte, tömjénfüsttel illette, majd a magasba emelt Oltáriszentséggel áldást kért a hívekre és a Szentháromság-szoborra. Miközben imádkoztak, az Oltáriszentséget a szobor talapzatára tette. Ezt követően a szobrot megkerülve, énekelve visszavonultak a templomba. A lépcsők tetejéről Kalna Zsolt atya az Oltáriszentséget újra a négy világtáj felé emelve, áldást kért a hívekre és a városra, majd bevonultak a templomba. A fogadalmi körmenet sikeres megszervezéséért köszönet jár a szervezők mellett a közlekedési rendőrségnek is. Annak a tagjai leállították a forgalmat, biztosították az utat a körmenethez. A résztvevők is jóleső érzéssel távozhattak, hiszen részesei lehettek az őseink által 1768-ban tett fogadalom betartásának.