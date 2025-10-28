Kapisztrán Szent János-búcsú a várkápolnában

A kereszténység harcosaként tisztelt 15. századi Kapisztrán Szent János ferences szerzetesre emlékezve tartottak búcsús szentmisét október 23-án a vajdahunyadi vár kápolnájában. Korom Imre helyi plébános meghívására, hajdani gyulafehérvári tanítványa, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban szolgáló Mazai Tihamér plébániai kormányzó celebrálta a szentmisét. Beszédében rávilágított: a szentek valamennyien egyszerű emberként születtek, akiknek valamennyiünkhöz hasonlóan meg kellett küzdeniük a mindennapi kihívásokkal. Szentségük titka mélyen megélt, és gyakorlatba is ültetett hitükben rejlett, amellyel az Isten által teremtett emberi méltóságot tiszteletben tartva viseltettek embertársaik iránt.

A szentmisén a korábban Rómában is járt csíkszépvízi kórus végezte a zenei szolgálatot, akik Gábor Zoltán plébánosukkal együtt vettek részt az ünnepi alkalmon. Incze Sándor kórusvezető (Korom Imre plébános másik kedves gyulafehérvári tanítványa) a szentmisét követően a Szépvízi Népi Zenekar vezetőjeként két társával Kossuth-nótákkal és népdalokkal örvendeztette meg az egybegyűlteket.

Korom Imre plébános házigazdaként köszönetet mondva lelkésztársainak és a zenei szolgálatot végző székelyföldieknek, rövid fohászt mondott az 1956-ban elhunyt és eltűnt áldozatokért, családjaikért, és reményét fejezte ki, hogy a rendszeres várkápolnai szentmisék révén a magyar közösség ismét „belakhatja” a Hunyadiak ősi otthonát.