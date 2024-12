„Kapuk, nyíljatok meg, hadd menjen be a dicsőség Királya!”

A római katolikus egyházban az adventi időszakra jellemzőek a roráté szentmisék, a nép által régen nagyon kedvelt, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt votív misék, amelyeket hajnalban vagy kora reggel celebrálnak, és amelyek kezdetén felcsendül a Rorate coeli gregorián himnusz. Ezt a hagyományt őrzi egyházmegyénkben az ifjúsági pasztoráció is, amikor az Egyházmegyei Ifjúsági Központ munkatársai évről évre beiktatják ezeket a miséket az adventi programba.

Az első ilyen szentmisét december 4-én, szerdán 6 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálta a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban, amelyen különböző ifjúsági és diákcsoportok tagjai, valamint a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum számos növendéke vett részt. Koncelebrált Augustin Bărbuț OCarm atya, a Temesvár IX. plébánia plébánosa, Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Líceum igazgatója, Piry Radulov vingai plébános, Daniel Dumitru temesvár-gyárvárosi plébános, Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész, Duma Branko temesvár-józsefvárosi segédlelkész.

Bevezetőjébe a megyés püspök elsősorban a fiatalokhoz szólt: „Úgy várjuk Jézust, ahogyan Szűz Mária várta a Megváltót, tele érzelmekkel, kérdésekkel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!”

A liturgia zenei szolgálatát Dumitresc Emil, a Millenniumi templom kántora látta el, akinek előadásában csendült fel az antifóna is: „Kapuk, nyíljatok meg! Táruljatok fel, örök kapuszárnyak, hadd menjen be a dicsőség Királya!”

A szentmisén az evangéliumi részt Duma Branko segédlelkész olvasta fel.

Homíliájában a főpásztor felhívta a jelenlévő fiatalok és hívek figyelmét az Urunk „érkezésére” (latinul adventus) való lelki felkészülés fontosságára, ami magában foglalja az elcsendesedést, a lelki békére való nagyobb odafigyelést. „Ahhoz, hogy Jézus segítsen nekünk, szükség van a mi közreműködésünkre, együttműködésünkre is. Bármilyen kicsi is legyen ez a hozzájárulás, szükség van rá. Lehet, hogy azt gondoljuk: jelentéktelenek vagyunk, nem sok mindent tudunk, mégis, amit tudunk, amink van, azt helyezzük Jézus kezébe. Nagy a kísértés, hogy elvonuljunk és bezárkózzunk, ne beszéljünk senkivel. Kérdezzük meg magunktól, mit kezdünk a tehetségeinkkel, azokkal, amiket Istentől kaptunk, hova tesszük őket? Jézus kezébe helyezzük-e őket bizalommal? Arra kérlek, hogy most csendben gondoljuk át, milyen elhatározást hozunk az idei adventben” – mondotta az egyházmegye főpásztora.

A szentmise végén Dumitru Daniel plébános köszönetet mondott Pál József Csaba megyés püspöknek a szentmise celebrálásáért, továbbá meghívta a fiatalokat két programra: december 11-én a piarista templomban a 6.00 órai roráté szentmisére, valamint december 14-én, szombaton a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomba az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtására.

