Megtanulni Jézust követni

Idén immár XI. alkalommal szervezte meg a Temesvár-Józsefvárosi Katolikus Plébnia a Rafniki/Kengyeltói Katolikus Tábort V–VIII. osztályos fiatalok számára. A tábor mottója Jézus e felszólítása volt: „Kövess engem!” (Mt 9, 9.) A következőkben néhány résztvevő számol be ottani élményeiről.

„Harmadik alkalommal vettem részt ebben a táborban. Már csak ezért is nagy izgalommal vártam. A segítődiákok nagy szeretettel fogadtak minket. Az esti hatalmas vihar ellenére másnap nagyon jól éreztük magunkat. Mindennap volt előadás, kiscsoportos beszélgetés és szentmise. Harmadik napra szebb lett az idő, ezért voltunk kirándulni, és voltak játékok a faluban is. Minden este volt közös ima. Nagy meglepetésünkre meglátogatott minket a püspök úr, és jólesett, mivel felismert jó párunkat, hogy idén bérmálkoztunk. Összefoglalva, nekem nagyon tetszett, és akármikor szívesen mennék még. Lelkileg feltöltődtem, gazdagodtam, és azóta sokkal szívesebben járok szentmisére.” (Kovács Timea, VII. osztály).

„Idén is részt vettem a rafniki katolikus táborban, mint segítődiák. Minden évben szívesen visszatérek ide, hiszen lelkileg megerősödve és nagyon sok szép élménnyel térhetek haza. Idén sokat tanulhattunk az Istennel, önmagunkkal és a másokkal való kapcsolatokról, de összességében nekem az maradt meg, ahogy a püspök úr mesélt arról, hogyan hozzunk helyes döntéseket a mostani világban, ahol olyan sok a lehetőség. A táborban sokat játszottunk, lélekben erősödtünk, és közeli barátságokat kötöttünk. Hálás vagyok a tábori élményekért, és hogy sokat fejlődhettem önmagammal kapcsolatban.” (Nagy Dóra, segítődiák)

„Július 1–5. között sor került a római katolikus táborra Rafnikon. A tábor hangulata csodás volt, mint mindig, és a hangsúly idén is azon volt, hogy a diákok, de a tanárok is közelebb kerüljenek Istenhez, és megtanulják követni Jézust. Én diákként úgy gondolom, hogy jól megértettem és megtanultam, amit a szervező tanárok és persze Zsolt pap bácsi mesélt. Az utolsó (pénteki) napon nagy örömünkre ellátogatott hozzánk a püspök atya, és vele tartottuk meg az utolsó misét. Meg szeretném köszönni ezt a csodálatos hetet a felnőtteknek, Miklós Renáta nővérnek, Albert Etelka, Kiss-Pataki Adél, Kiss-Pataki Endre tanároknak, Szilvágyi Zsolt pap bácsinak és Babu néninek, de az összes gyereknek is, legyenek segítők vagy táborozók.” (Kovács Emma, VII. osztály)

„Én személy szerint segítő diákként voltam jelen, a kollégákkal feladatunk a tábor résztvevőinek felvigyázása, segítése és foglalkoztatása volt. Csoportvezetőként is besegítettünk a felügyelő tanároknak, akik maximális gőzerővel dolgoztak velünk azon, hogy a táborozók jól érezzék magukat. Szerintem egészen jó munkát végeztünk, ugyanis a táborozók széles mosollyal tértek haza a táborból.

Volt is okuk rá, ugyanis a focizás és a faluban lejátszott különböző játékokon kívül voltak mély beszélgetések is a kiscsoportos találkozókon belül.

A tábor mottója „Kövess engem!” volt, Máté evangéliumából. A gyerekek a tábor elején még kicsit visszafogottan énekeltek, de a tábor utolsó szentmiséjén már buzgón zengték az énekeket. Ez tökéletesen tükrözi a gyerekek hangulatát is szerintem. A közös imádságok, az esti focimeccs-nézések, a séták, a vízicsaták, a szentségimádás sokat segítettek a vidámság erősödéséhez, és a fiatalok Jézushoz közelebb vivéséhez.” (Dotterer-Kiszely Patrik, segítődiák)

„Nekem a tábor nagyon tetszett, mert nagyon jó volt a társaság. Nagyon jó volt a csoportunk és a csoportvezetőnk, ezért minden témát jól át tudtunk beszélni. A szentmisékkel és a szentségimádással közelebb kerültem Istenhez, akkor is, ha korábban egy kicsit bizonytalan voltam.” (Csóka Emese, VII. osztály)

„Nekem személy szerint az maradt meg az idei táborból, amikor azt hallottam, hogy a kiegyensúlyozott élethez három kapcsolatot kell táplálni: az Istennel, az emberekkel és a saját magammal való kapcsolatot. Érdekes volt számomra hallani, hogy ahhoz, hogy az emberekkel jó legyen a kapcsolatod, ahhoz saját magaddal is békében kell legyél. Egyik nap szentségimádás volt a templomban, ahol most először tudtam beszélgetni Jézussal, és hálát adni mindenért. Ebben a táborban megtanultam követni Jézust azáltal, hogy többet imádkoztam a saját szavaimmal és megtanultam minden este hálát adni azért amim van.” (Kálmán Hanna, VII. osztály)

„Nekem nagyon tetszett a tábor. Sokat játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk és imádkoztunk. Engem ez a tábor arra tanított meg, hogy Isten mindig mellettem áll, és segít. Eleinte nagy honvágyam volt, de a sok éneklés, beszélgetés és ima segített elterelni gondolataimat. Élmény volt számomra a csütörtöki tábortűz és mindegyik csoportos beszélgetés. Jövőre is szívesen jövök a táborba. (Máthé Hunor, VII. osztály)

„Én nekem egy óriási személyes élmény volt a tábor, már csak azért is, mert felkértek, hogy segítődiák legyek. Rengeteg új barátot szereztem, akik mellett eddig csak elhaladtam köszönés nélkül. Nagyon élveztem, hogy a csapatom mindig vidám volt és a hangulatot mindig tudtuk fokozni.

Én mindig próbáltam erős kapcsolatot tartani Istennel, de úgy éreztem, hogy a táborban volt eddig a legerősebb (pontosabban a szentségimádás alatt). Sokat tanultam másokról, és nagyon tetszettek az énekek is, főleg azok, amelyeket még soha nem hallottam, éreztem hogy Isten köztünk van, mindig amikor énekelünk.

A püspök bácsitól megkérdeztem: „Hogy találjuk meg a boldogságot a mindennapokban?” Ő azt mondta, főleg akkor, amikor másokat boldoggá teszünk. Akkor jöttem rá, hogy ez végig megtörtént velem a hét alatt, hogy segíteni tudtam másokon és az már felvidított. Mindenképpen egy óriási élmény volt ez a tábor, de teljesen más értelemben volt „élménydús”. Nem nagyon tudom ezt így elmagyarázni, ezt csak érzem.” ( Nagy-György Csaba, segítődiák).

Szöveg és fotó: gerhardus.ro