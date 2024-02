Nagyböjt kezdeti hamvazási szertartás

Február 14-e, hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek, és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmiséken a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol az eléje járuló hívek homlokára ezen szöveggel: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy, és porrá leszel” vagy: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

Az arad-belvárosi római katolikus templomban ma, hamvazószerdán a 17 órakor kezdődött szentmisén a szentlecke, illetve az evangéliumi rész is a negyvennapos nagyböjttel kapcsolatban hangzott el, az énekekben közreműködött Tankó László karnagy, kántor. p. Artur Prenkievicz minorita házfőnök végezte a hamvazási szertartást, amiben kifejtette: a böjt időszakában próbáljunk meg Jézus Krisztussal mélyebb kapcsolatba kerülni, buzdítsuk a testvéreinket is a bűnbánatra. Abban a reményben tegyük, hogy a 21. század is megtermi a bűnbánatnak a gyümölcseit. Ezt követően, az eléje járuló hívek homlokára a megszentelt hamuból keresztet rajzolt.