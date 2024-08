Nagyboldogasszony-napi zarándoklatok Máriaradnára és Máriacsiklovára

Sok zarándok, aki az év folyamán felkeresi egyházmegyénk két Mária-kegytemplomát, Máriaradnát és Máriacsiklovát, egyetért abban, hogy mindkét, a Szűzanyának szentelt kegyhelynek különleges hangulata, kisugárzása van. A Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, augusztus 15-én a hívek idén is elindultak a jól ismert úton, őseik nyomdokán, hogy a Szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék.

Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából a máriaradnai és a máriacsiklovai kegytemplom ismét megtelt zarándokokkal, akik szlovák, horvát, román, magyar, cseh és német nyelven celebrált római katolikus és görögkatolikus szentmiséken és rózsafüzér ájtatosságokon vehettek részt.

A szlovák hívek máriaradnai zarándoklata a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző szombaton többéves hagyomány a temesvári és a nagyváradi egyházmegyében. Idén a zarándoklatot 9-én, szombaton 11 órai kezdettel tartották, a szentmisét Böcskei László nagyváradi főpásztor mutatta be, koncelebrált Pál József Csaba megyés püspök.

Augusztus 14-én este, a Mária-ünnep előestéjén a máriacsiklovai kegytemplomban Josef Přelouček szörénybuzási plébános cseh nyelven mutatott be szentmisét. A radnai kegytemplomban a román nyelvű szentmisét Ioan Cădărean lippai és temesújfalui plébános, a horvát nyelvű szentmisét Nikola Lauš püspöki irodaigazgató mutatta be.

Augusztus 15-én délelőtt a máriacsiklovai kegytemplomban Martin Jäger aninai és oravicabányai plébános mutatott be szentmisét. Radnán a liturgikus program 7.30 órakor a horvát nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Nikola Lauš püspöki irodaigazgató mutatott be. Reggel 9.00 órakor a magyar nyelvű szentmisét Andreas Reinholz radnai plébános mutatta be. Az ünnepi szentmisét 11.00 órakor román, német és magyar nyelven Pál József Csaba temesvári püspök celebrálta. Koncelebrált Jäger Béla kanonok, temesvár-újkissodai plébános, Laczkó István földeáki (Magyarország) plébános, Ionuc Hojda újmoldovai plébános, Pozsonyi Daniel zsombolyai plébános, Petru Muțiu facsádi és bulcsi plébános, valamint Mihai Vereș, görögkatolikus ny. plébános. Énekelt a bazilika kórusa, Andreea Bodroghi orgonaművész vezetésével.

Szentbeszédében Jäger Béla kanonok kiemelte: „Mária már az angyali üdvözletkor úgy válaszolt: íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Nem követel semmit, rábízza magát és életét Istenre. Hisz Isten szeretetében, hiszi, hogy Isten maga szeretet. Hisz Isten jóságában. Sok nehézséggel kellett szembenéznie pont úgy, mint most nekünk. Keresztény életünk nagy próbája, hogy vajon tudunk-e hinni abban az igazságban, hogy Isten mindig velünk van. A földi élet mindenki számára küzdelem, és az volt Mária számára is.”

Délben, 13 órakor a bazilika ismét megtelt a román nyelvű szentmisére, amelyet Ionuc Hojda újmoldovai plébános mutatott be, koncelebrált Petru Muțiu plébános. A görögkatolikus hívek 14 órakor gyűltek össze a kegytemplomban szent liturgiára.

Andreas Reinholz radnai plébános elmondta: erre az ünnepségre a temesvári, a nagyváradi és a szatmári egyházmegyékből érkeztek zarándokok.

A következő ünnep, amelyen több ezer zarándok vesz majd részt Máriaradnán, Szűz Mária születésének ünnepe lesz szeptember 8-án.

Szöveg és fotó: a Temesvári Püspökség sajtóirodája