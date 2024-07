Nt. Gyurkócza Aranka börtönlelkész 90 éves

Vasárnap az aradi evangélikus-lutheránus templomban 10 órakor kezdődött ünnepi istentiszteleten nt. Jakab István lelkipásztor igehirdetésében a sötétségből való kitörés, vagyis Isten világosságának az országában való lakozás fontosságát járta körbe. Ebben nagyon fontos az úrvacsoravétel, amivel el lehet nyerni Isten bocsánatát az elmúlt időszakban elkövetett vétkekért. Aki Krisztus oltalmában van, annak az élete gyümölcsöző, mondta az isteni világosság gyümölcseiről tartott összefoglalójában.

Ezt követően nt. Gyurkócza Aranka lelkésznek a 90. születésnapjára a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Püspökségtől érkezett köszöntőt olvasta fel. Annak a lényege, hogy a 90. születésnapján nagy szeretettel és hálával gondolnak rá mindazért, amit a hosszú élete és szolgálata során tanúsított. Imádkoznak érte, hogy Isten továbbra is áldja meg, adjon neki egészséget, bölcsességet és kitartást! „Kedves Aranka, fogadd őszinte üdvözletünket, jókívánságainkat! Kívánjuk, hogy érezd Isten közelségét, gondoskodó kegyelmét és tevékenykedj továbbra is Isten dicsőségére, az emberek javára!” Aláírta az egyházmegye vezetősége nevében Adorjáni Dezső Zoltán püspök. A hivatalos köszöntő után nt. Jakab István lelkipásztor egy nagy csokor virággal kedveskedett az ünnepeltnek.

Matekovits Mihály köszöntője

„Kedves Aranka, kedves hívek! Számomra, római katolikus, nyugalmazott matematikatanárnak nagy megtiszteltetés, hogy ünnepélyes körülmények között köszönthetem a 90. életévét betöltő Gyurkócza Aranka tanítónőt. Mert bárhol is szolgált, igazából mindig tanítónő maradt. Engedtessék meg nekem, hogy ne a szokványos Isten éltessen! köszöntsem, hanem a kedves falujában, Fazekasvarsándon együtt eltöltött esztendőkre emlékeztessem, hiszen éppen 56 esztendeje, hogy ismerjük egymást. Ez idő alatt sokszor sírtunk és kacagtunk, énekeltünk és szomorkodtunk.” Matekovits 22 éves matematikatanárként az egyetemről közvetlenül Fazekasvarsándra került, ahol meghallgatta az oda valósi tanítónő, Aranka tanácsait, amelyeknek a jóvoltából jól be tudott illeszkedni a közösségbe. Vele kapcsolatban számos érdekes, tanulságos történetet osztott meg a hallgatósággal. Egyik éppen a lelkészi pályával kapcsolatos, a teológia elvégzésére maga biztatta. Matekovits Mihály felesége, Mária, énekkel, miközben Mihály egy csokor virággal köszöntötte Arankát.A Nyugati Jelennel való önzetlen együttműködéséért az újság részéről is méltatták az ünnepelt tevékenységét, egy csokor virággal köszöntötték.

A 90 év kegyelem volt

Végszóként az ünnepelt elmondta: ha visszatekint a 90 évre, bevallhatja, az kegyelem volt. Azzal együtt, hogy jó dolgok és tévedések váltakoztak, minden, ami az emberi életbe belefér, de a tény, hogy itt állhat az oltárnál, arra kötelezi: ameddig az Úristennek szüksége van rá és lelki, szellemi erőt ad neki, és el tudja látni a „zsiványait” (a fegyházban a büntetésüket töltőket), addig szolgálni akar. Azokat a feladatokat, amelyeket élete során kapott, a hivatásának tekintette, másképp nem is tudna élni. „Kívánok mindnyájatoknak hasonló hosszú életet és az Úristen áldását kérem rátok! Köszönök mindenkinek mindent!” – zárta beszédét az ünnepelt, nt. Gyurkócza Aranka börtönlelkész.

A lélekemelő, bensőséges istentisztelet nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult, amely után a templom lépcsőin, középen az ünnepelttel, megörökítettük a résztvevőket. Utána a hívek szeretetvendégségen vettek részt.