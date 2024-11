Sátán a hazugság atyja

„És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”

(Máté ev. 28: 20.)

Az emberi történelem során minden korban voltak becsületes, szeretetteljes kapcsolatok, de ugyanakkor megtévesztések, hazugságok is. Különösen a hatalom birtoklása érdekében szerettek az emberek olyan eszközöket használni, amelyek távol állnak a valóságtól. Nem csupán a háborús időkre volt jellemző a megtévesztés. A nem túl régmúlt egy jellemző példája: amikor a kommunista ideológiát megpróbálták népszerűsíteni az egyszerű munkások között, azzal álltatták őket, hogy nem lesz különbség gazdag és szegény között, mindenki egyformán részesül a megtermelt értékekből. Voltak valóban egyszerű hiszékenyek, akik azt gondolták, hogy a belső szívjóság diktálta egyenlőséget meg lehet valósítani, akár Istentelen módon vallásos érzület nélkül is. Mindenki csak annyit kap a közösen megtermelt javakból, amennyire éppen szüksége van. Kedves, naiv ismerős mondta el történetét, hogy a kezdeti időszakban, amikor 200 munkást hívtak be pártgyűlésre ő néhány társával seprűt kapott, hogy a helyiséget a gyűlés előtt kitakarítsák. Ekkor ő döbbenten mondta: mi az oka, hogy csak bennünket szemeltek ki a takarításra, a többi csak nevetgélve boldogan cseveg? Mivel vagyok én lejjebb náluk? Kérem, hozzanak 200 seprűt, és mindannyian vegyünk részt a közös munkában! Elvégre az egyenlőség elvét hirdetik nekünk. Szomorúan tapasztalta, hogy az istentelenség hiányában a Sátán diktálta hazugság érvényesül. Ameddig a gonosz szellemi lény, a Sátán kifejtheti hatását, minden korban hazugság lesz a földön. Kedves nemzettársaim! Sátánnak Isten elleni lázadása kitaszítottá tette őt a menny dicső világából. Tudva, hogy végképp kegyvesztetté vált, mindent megtett, hogy már Ádámmal kezdve elszakítsa az embert alkotójától. Erős szellemi lényként a bűnök sokaságát zúdította a világra. A megmentés érdekében Isten maga vette fel a harcot a gonosszal szemben, egyszülött Fia által, hogy kegyelmet tudjon adni annak, aki Jézusnak a keresztáldozatára való tekintettel elkéri bűneinek bocsánatát. Jézus maga tette világossá földi munkásága során, hogy Sátán kezdettől fogva az ember megrontásán dolgozott: „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (János ev. 8: 44.) Sok szívhez szóló történetet olvasunk a Bibliában, ahol Sátán meg akarta hiúsítani Isten tervét, de az Örökkévaló ellen igazán sikerrel nem harcolhatott, hiszen maga is teremtmény. Az Örökkévaló, Ábrahám, Izsák és Jákob vérvonalán tervezte e földre küldeni Jézus Krisztust, mint Megváltót. Istentől Jákob új nevet kapott, amely napjainkig Isten népét jelöli: Izrael. Kiemelt személyiség volt Jákob életében József, akit idős korában szült neki szeretett felesége, Rákhel. József testvérei irigykedve szemlélték, hogy apjuk minden testvérénél jobban szereti őt. Jákob fiai állataikat legeltették Hebron völgyében, amikor apjuk arra kérte fiát, Józsefet hozzon hírt állapotuk felől. Nos, a Józsefet gyűlölő, irigykedő testvérek eladták őt rabszolgának az éppen arra haladó midiánita kereskedőknek, majd apjuknak József vérbe mártott ruháit mutatták. Az apa ebből arra következtetett, hogy vadállatok tépték őt szét. Borzasztó fájdalom kerítette hatalmába Jákobot, arra gondolva, hogy fiát végleg elveszítette. A midiániták ezután eladták Józsefet Pótifárnak, a Fáraó jeles főemberének. A hazugságok sora itt sem állt meg. Potifárné „szemet vetett” rá, József azonban visszautasította közeledését, újabb hazugság után József börtönbe került, ahonnan Isten csodálatos segítségével kiszabadult. Embereket meg lehet csalni hazugsággal, de Isten az övéi számára a legnehezebb helyzetekben is segítséget ad. Miután József isteni segítséggel megfejtette a fáraó álmát, Egyiptom legmagasabb vezető tisztségét kapta meg. Így menekült meg az éhhaláltól Egyiptom, de Izrael népe is. Drága magyar testvéreim! Isten egy csodálatos „fegyvert” adott az emberek kezébe, amellyel harcolhat a Sátán minden kísértése ellen. Ez a fegyver Isten örök igéje. Jézus Krisztus remek példát mutatott számunkra ebben. Amikor Jézus a Szentlélektől indíttatva kikerült a pusztába negyvennapos böjtre, az Ördög nyomban kísérteni kezdte: a hosszú éhezés, böjt után a Sátán azt javasolta Jézusnak, hogy változtassa a köveket kenyerekké. A sátáni kísértésre jött Jézus visszautasító válassza: „Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember.” Ezután Sátán egy szempillantás alatt megmutatta neki a föld minden országát, azt hazudva: „Neked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem.” Jézus válasza: „Meg van írva: az Urat és a te Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!” Utána jött a harmadik kísértés: „A templom párkányáról vesd le magad, hiszen Isten angyalai őriznek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben!” Végül jött a döntő válasz Jézus részéről: „Megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” Sátán ellen, csak Jézus segítségével, Isten igéjével lehet harcolni. Ő ezt tudja, ezért próbálja kivenni az emberek kezéből a Bibliát, eltávolítani őket a hívők közül, templomokból, gyülekezetekből. Ne engedjünk neki, inkább zengjük imádságos szívvel: „Ó mi hű barátunk Jézus, minden bajban megsegít, mily jó elé imádságban vinni éltünk ügyeit.”

Bátkai Sándor