Somogyi László újjászületett

Az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezetben vasárnap 10 órától újtestamentumi bemerítésre került sor, amelynek a bevezetőjében Szabó Sándor lelkipásztor beszélt a bemerítés fontosságáról, ami nem csupán egy szertartás, egy közösségbe való belépés, hanem arról is szól: a bemerítendőt hogyan érintette meg Isten. Ezt követően a bemerítésre jelentkezett 87 éves férfi köszönetet mondott, amiért Isten megszólította. Utána Szabó Sándor lelkipásztor tolmácsolta az idős ember gondolatait, miszerint 30 évvel ezelőtt, lélekben felkészült a bemerítésre, amit azonban bizonyos akadályok miatt nem tudott megtenni. Amikor elveszítette a feleségét, a fájdalomtól valami újra elindult a szívében, hogy oda jusson, ahol a felesége van. Ezért döntött a bemeríttetés mellett: ha meghal, a feleségével együtt lehessen az örökkévalóságban. Az utóbbi időben a lelkipásztorral több beszélgetést folytatott, aminek következtében érezni kezdte a vágyakozást a bemeríttetésre.

A lelkipásztor köszöntötte a nagyszámú résztvevőket, kiemelve azokat, akik más felekezethez tartoznak, de a rendkívüli alkalomból megtisztelték jelenlétükkel a gyülekezetet. Külön köszöntötte Simon András lelkipásztor testvért, aki a kedves feleségével együtt ellátogatott az egykori gyülekezetébe. Miután ismertette az e heti programot, együtt énekeltek és imádkoztak, majd a bemerítés következett.

Most jött el a bemerítés ideje

Simon András lelkipásztor igehirdetését a Máté evangéliuma III. részéből idézve, a bemerítésnek a bibliai részét járta körbe, majd eljutott a jelenlegi, Somogyi Laci bácsinak a bemerítéséhez. Amikor itt szolgált, számos alkalommal megkereste őt és a feleségét, aki bemeríttetett és hasonlóra kérte a férjét is, aki bevallotta: ő is akarja, de még nem jött el az ideje. Most azonban eljött, s ennek maga is nagyon örvend. Miután tolmácsolta a gödöllői gyülekezet üdvözletét, újból a megtérés, a bemerítés fontosságát emelte ki: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg! A lelkipásztoroknak ameddig élnek, Keresztelő János nyomdokain járva az evangéliumot, a megtérés fontosságát kell hirdetniük.

Szabó Sándor lelkipásztor, miután megköszönte Simon András lelkipásztor igehirdetését, a gyülekezet előtt a bemerítésre váró idős férfit hangosan megkérdezte: be akar-e meríttetni?

Miután az igennel válaszolt, a lelkész felkérte: a gyülekezet énekei közepette, menjenek a bemerítő medencéhez!

Közben Laci bácsinak a lánya is elmondta élményeit édesapjának az elhatározásával kapcsolatban. Mondandója alátámasztására, Túrmezei Erzsébet egyik költeményét olvasta fel.

Közben Szabó Sándor lelkipásztor a medence derékig érő vizében, Laci bácsit a két karja közé fogva szólt hozzá: „Somogyi László testvér bemerítelek az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében! Ámen.” Közben egyik kezével az embert egy pillanatra addig nyomta a vízbe, ameddig a víz össze nem csapott fölötte, majd a másik kezével kiemelte.

Miután mindketten megszárítva, átöltözve a hívek elé járultak, bemutatta az újjászületett Somogyi László testvért.