Templombúcsú, emlékezetes program Pécskán

Szentháromság vasárnapján tartották meg a pécskai római katolikus templom búcsúünnepét. Az ünnepi szentmise 17 órakor vette kezdetét, amelyet ft. Czeglédi Ferenc, pécskai esperes-plébános és ft. Czank Gábor gyomaendrődi esperes-plébános mutattak be. Az Angyalkürt gyermekkórus énekeivel szebbé tette a liturgiát. Ft. Czank Gábort közel 50 fős zarándokcsapat kísérte el idén is, mint minden esztendőben. A szentmisén Antal Péter polgármester, Miodrag Stanoiov alpolgármester, Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnök, parlamenti képviselő, valamint Kocsik Imre városi tanácsos, RMDSZ helybeli elnök is részt vett. A hívek és a vendégek a szentmise után szeretetvendégségen vettek részt a templomkertben, miközben a Búzavirág néptáncegyüttes előadásában gyönyörködhettek. Este a templomban az aradi Cvartetul Arădean előadásában, klasszikus zenekoncertben gyönyörködhetett a nagyszámú résztvevő, akik Boccherini, Bach, Franc és Verdi műveiből összeállított válogatásnak örvendhettek. A résztvevők lelkiekben gazdagodva térhettek haza. A szervezésért köszönet jár ft. Czegléldi Ferenc esperes-plébánosnak, az egyháztanácsnak, a Kolping Család vezetőinek, a támogatásért Pécska Város Polgármesteri Hivatalának és Tanácsának. A templombúcsún Antal Péter polgármester és a városi tanács tagjai, illetve Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnök, parlamenti képviselő is részt vett. Az említettek nélkül nem lehetett volna ilyen szép, emlékezetes ünnepet szervezni – tájékoztatta a Nyugati Jelent Mester Erika egyháztanácsos.