Újra eleget tettünk őseink fogadalmának

Június 2-án, vasárnap az arad-belvárosi római katolikus templomban a 9 órai szentmisén p. Blénesi Róbert plébános, a prédikációjában Jézus földre érkezésének Istentől kapott hivatásáról beszélt. Annak során nem törvényeket erősített meg, hanem gyógyítva utat mutatott Istenhez. Hivatását azok értették meg leghamarabb, akiknek nem voltak önös szándékaik, hanem őszinte, befogadó szívvel fogadták és hallgatták, ezért hamar eljutottak a gyógyuláshoz. Ahogyan a Szentírás is hirdeti: „Tartsd meg a szombatot, szenteld meg úgy, ahogy a te istened parancsolja! Egyiptom földjén rabszolga voltál, de az Úr erős kézzel kivezetett téged.”

A farizeusok ugyanis a saját érdekükben visszaéltek a hatalommal, a Szentírást úgy magyarázták, ahogyan a maguk érdekének megfelelt. Isten üzenete éppen Úrnapján, Krisztusban ragyogott fel, az Ő küldetése Isten szeretetének a hirdetésében nyilvánult meg. Minden beszédében, gyógyításában az sugárzott ki, ahogyan jót tett az emberekkel. Jézus nem az írásokra, hanem a teremtésre hivatkozott. Azért adatott meg a szombat, hogy Isten a teremtésben mindent az ember hasznára fordítson. Lehetőséget adott, hogy megtalálhassuk a békességünket és a boldogságunkat. Ma arra kell emlékeznünk, hogy Isten világot teremtett nekünk, és elküldte egyszülött fiát, a megváltót. Ő megtestesült, eljött közénk, életét adta értünk, de a farizeusok a szemére vetették, hogy szombaton is gyógyít, de nem tudták, hogy az emberfia, ura a szombatnak is. Tehát egyben azt is jelenti, hogy a törvény valamilyen formában az ember fiának a hatalmában van. Isten az emberfiának jogot adott, hogy szeretetben, ésszel tartsa meg a törvényt. Krisztus meghívott minket az üdvösségre, de az Isten gyermekeiként nem csak kötelességet teljesítünk, hanem kiváltságosok vagyunk. Azok, akik Istenhez tartoznak, nem a szolgalelkűséget kapták, hanem a világot emberbarát törvényűvé alakítják. Mindezt Jézus a gyakorlatban is bemutatta azzal, hogy szombaton gyógyított. A farizeusok már csak arra figyeltek: mikor tesz olyat, amivel ők megvádolhatják? A farizeusok nemcsak Isten törvényeit, hanem Istent is elutasították, mert a Fiát megölték. Isten azonban az emberi makacsságot, tudatlanságot is legyőzte, mert olyannyira szereti az ember, hogy az ő elutasítását is elnézi, hogy megmentse a haláltól, mert tudja, hogy tudatlanságból cselekszik.

Krisztus a kereszten szenvedve is így fohászkodott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

Isten manapság is hívja, várja gyermekeit, ezért keressük Istent, mert általa beteljesedik a létezésünk és mindaz, amire az emberiségnek szüksége van. Ekképpen értelmezhető p. Blénesi Róbert plébánosnak a szentbeszéde. Ezt követően a Mária Rádió jelen lévő főszerkesztője beszélt az általa vezetett intézmény szolgálatáról.

Fogadalmi körmenet

P. Blénesi Róbert miután ismertette a szentmisék további kezdési időpontjait, illetve a június 9-én esedékes választásokon való részvételre szólított, bejelentette: a szentmise után eleget teszünk az 1768-ben Aradon utoljára pusztított pestisjárvány után az őseink által tett fogadalomnak. Ezt követően a harangok zúgása közepette, Matekovits Mihály felvezetésével, a felkoszorúzott feszület nyomában énekelve, fohászkodva vonultak a Szentháromság-szoborhoz. Róbert atya az Oltáriszentséget a szobor talapzatára helyezte, tömjénfüsttel illetve, áldást mondott rá, miközben a hívek letérdelve fohászkodtak. Utána a szobrot megkerülve, a túloldalon vonultak vissza templomba. A közlekedési rendőrség a forgalom leállításával biztosította az útvonalat azzal együtt, hogy az Aradi Polgármesteri Hivatal is 11 órára hirdette meg egy kerékpár-versenynek a belvárosban szervezett indítását. Az szerencsére késett, ezért a körmenet visszavonult a templomba, ahol folytatódott a szentmise. A jelenlegi, illetve a remélhető jövőbeli városvezetés részéről Bognár Levente városi tanácsos, valamint Veres Attila polgármesterjelölt is együtt vonult a fogadalmi körmenet résztvevőivel.