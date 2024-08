15. Hunyad Megyei Magyar Napok

15. alkalommal szervezik meg idén a Hunyad Megyei Magyar Napokat. A várható programokról Kocsis Attila-Levente fő szervezőt kérdeztük.

– Hogy furcsán fejezzem ki magam, most már másfél tíz éves a Hunyad Megyei Magyar Napok. Ez kisebb kerek évforduló. Igyekszünk, hogy a programok is tükrözzék ennek fontosságát. Azt mondják, hogy egy rendezvény első három-négy kiadását könnyebb megszervezni, nehezebb a későbbiekben fenntartani. Mi is ebben a csónakban evezünk, ugyanis, ámbár már 15. alkalommal rendezzük meg a Hunyad Megyei Magyar Napokat, úgy tűnik, hogy a felhők a magyar napok egén egy kicsit sűrűsödnek. Természetesen egy nagyon jó szervezői csapat áll a rendezvény mögött, úgyhogy merjük remélni, hogy a nagyközönség nem fog ezekből a nehézségekből semmit megérezni.

– Mikorra tervezik az idei Magyar Napokat?

– A már megszokott két hétvégét és az ezt összekötő hetet gondoltuk idén is, de utolsó percben kellett átszervezni dolgokat. Úgy nézett ki, hogy szeptember 15-én választás lesz, s ez eléggé bekavart. Az biztos, hogy szeptember 7-én kezdünk és az azt követő hetet próbáljuk feltölteni vonzó rendezvényekkel. De úgy néz, hogy Petrozsényben szeptember 21-ére sikerül programot szervezni, úgyhogy tulajdonképpen pillanatnyilag két hétre kiterjedő rendezvény-sorban gondolkodunk. De még egyeztetés alatt állnak a programok, időpontok.

– Mi lesz a kínálatban, milyen programok?

– Idén is igyekszünk minden korosztálynak, igénynek megfelelni. El kell mondanom, idénre nem sikerült épp olyan színes programot biztosítanunk, mint az elmúlt években, amikor például Farkas Bertalan tartott előadást Déván, vagy külföldön élő szerzők könyveit tudtuk bemutatni. Ehhez képest anyagi okokból egy kicsit vissza kellett fognunk magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbálunk minden korosztálynak kedvére való rendezvényt szervezni. Sportnapok lesznek, fesztivál jellegű szombati napok lesznek. Lesz a klasszikus és a régizene kedvelőinek is ínyencség. A szarvasi testvériskolánk Vajda Band zenekara fog muzsikálni. Ők tavaly is itt voltak és nagy sikert arattak. A kisebb településeken viszont sajnos idén nem fogunk tudni programokat összehozni. Az itt élő közösségeket várjuk szeretettel Vajdahunyadra, Dévára, Lupényba és Petrozsényba. Itt a már megszokott forgatókönyv szerint fognak zajlani az események. Vajdahunyad nagyon komoly programmal készül: szeptember 7-én tartják főrendezvényüket, a Zanzibar Zenekart sikerült meghívniuk. De ezenkívül lesz Vajdahunyadon fényképkiállítást, történelmi emlékeinkről előadás, amit Dévára is áthozunk. Déván szombaton, szeptember 14-én délelőtt a Gézengúzok zenekar fog muzsikálni a gyermekeknek, mindannyiunk számára kedves rajzfilmslágereket, később a Tiltott Illés Emlékzenekar fogja szórakoztatni a közönséget Illés- és Fonográf-dalokkal. Megpályáztuk a Mol Új Európa Alapítvány támogatását is, a napokban történik meg az elbírálás. Ha sikerül anyagi támogatást szerezni, akkor idén ismételten Moravetz Levente valamelyik nívós előadását tudjuk elhozni a dévai művészeti színházba. Ifjúsági sátrat akarunk, sörbemutatót, gitárkoncertet, könyvbemutatót. A Tiltott Illés Emlékzenekar Lupényban is fellép, szeptember 15-én délután 17 órától a helyi kultúrpalotában. Reméljük, a program még tud majd színesedni, de főbb pontokban ezek lesznek. Utoljára hagytam, de nem utolsósorban említendő a Barcsay-díjak átadása, melyre szeptember 14-én délelőtt, Vajdahunyadon kerül sor.