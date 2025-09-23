X. Temesvári Magyar Napok 2025 szeptember 24.-28.Ünnep, találkozás, közösségSzeptember 24–28. között ismét életre kel Temesvár magyar közösségéneklegnagyobb kulturális rendezvénye, a Temesvári Magyar Napok. A város központja öt napon át pezsgő találkozóhellyé alakul, ahol a hagyomány, a kultúra,a közösségi élmény és a szórakozás kéz a kézben járnak. A rendezvénysorozatot a Temesvári Nemzeti Operában tartott nyitógála indítja,amelyen a Sárik Péter Trió és Koszika közös koncertje repíti különlegeszenei világba a közönséget.A következő napokban minden generáció megtalálhatja a számára legkedvesebbprogramot: a legkisebbeket Bogyó és Babóca-filmvetítés, kézművesjátszóház, bábelőadás és vidám gyermekkoncertek várják. A fiataloknak különlegeshelyszín lesz a Techesvár – Fiatalok utcája, ahol játékok, közösségiélmények és fergeteges bulik garantálják a jókedvet.A felnőtteket gazdag kulturális kínálat csábítja: színházi előadások, irodalmiestek, könyvbemutatók, történelmi séták, valamint izgalmas kerekasztal-beszélgetések. A közönség betekintést nyerhet a Bánság sokszínű kulturálisörökségébe, és együtt gondolkodhat a jelen és jövő kérdéseiről meghívottszakértőkkel és közéleti szereplőkkel.Idén is kihagyhatatlan élmény lesz a Hunyadi-kastély parkjában zajló hagyományőrző bemutatók sora: középkori tábor, fegyverbemutatók, solymászat,íjászverseny és a Temesvár 1552-es ostromát felelevenítő nagyszabású színjáték.A hangulatot fáklyás felvonulások, tűzzsonglőrök és reneszánsz zenefokozzák.A zenekedvelők sem maradnak élmények nélkül Szakács Erika, HungarianRhapsody, Sin Seekas és végül, de nem utolsósorban Rúzsa Magdi és az EDDAművek koncertje teszi felejthetetlenné az idei Temesvári Magyar Napokat.Az esemény mindenki számára nyitott: gyerekek, fiatalok, családok és idősebbekegyaránt megtalálhatják benne a számukra értékes és maradandó élményeket.A Temesvári Magyar Napok egyszerre szól a hagyományainkról és ajövőnkről, a közös értékekről és a közösségi együttlétről.Idén, Tíz Évesek lettünk, gyertek velünk, ünnepeljük meg az alkalmat és találkozzunk minél többen Temesvár központjában!

Szeptember 24, szerda - 18:00–20:00 Nyitógála

Helyszín: Temesvári Nemzeti Opera Szervező: Várbástya Egyesület

Ökumenikus istentisztelet, köszöntőbeszédek, Koszika és a Sárik Péter Trió

A Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkciója különleges

zenei világba repíti hallgatóit. Előadásukban ötvöződik kelet és nyugat, régi és új, hiszen amit hallunk, az semmilyen műfajba be nem sorolható improvizációs játék, igazi örömzene.

Koszika csodálatos hangja, kedves személyisége, a Sárik Péter Trió közvetlensége,

virtuóz játéka, a népdalok varázsa és a jazz határtalan energiái olvadnak eggyé koncertjeiken. Magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények követik egymást, amelyeket nem lehet ülve végighallgatni.

Szeptember 25. Csütörtök 17:00–18:40Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk

Helyszín: Stúdió mozi Szervező: Várbástya Egyesület

Magyar animációs film (2024), román felirattal

A korábbi Bogyó és Babóca mozifilmekhez hasonlóan ezúttal is Bartos Erika 13 rövid meséjét fűztük össze. A történetekre legjellemzőbb, vissza-visszatérő motívum az empátia, az odafigyelés, a folyamatos törekvés a mások kívánságainak, vágyainak teljesítésére. A magyarországi gyerekközönség

körében jól ismert, több mint 100 karakter mellett ezúttal is feltűnnek új szereplők:

a Rézbogár, aki a harangok és csengők mestere, Borz Ottó, aki egy piros frizbit

ajándékoz barátjának, Mókus Regőnek, valamint az Ezerlábú, akit távoli rokona, a

Százlábú meghív magához almaszüretre. A mesékben nyoma sincs öncélú erőszaknak, szándékuk szerint „szépre-jóra” tanítanak, a legkisebbek számára is könnyen követhetőek, jól befogadhatóak.

Jegyek a helyszínen válthatók. Jegyárak: 25 lej a teljes árú jegy, 20 lej a kedvezményes jegy (nyugdíjasok, tanulók és diákok számára).

17:30–18:30 IZÉK – játék Tízparancsolattal - a Bartók Diákszínpad új előadása

Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem

Szervező: Bartók Béla Elméleti Líceum,Várbástya Egyesület

* Mit jelentenek ma a Tízparancsolat útmutatásai?

* Kortárs példázatok tizenévesek szemével – kérdések válaszok nélkül, gondolatok

szabadon. Gyere, és gondolkodj velünk!

A Bartók Diákszínpad új bemutatója egy különleges vállalkozás: hogyan szól ma hozzánk a Tízparancsolat, és vajon mit kezdhet vele egy irányt és értékeket kereső társadalom?

Régen a parancsolatok biztos kapaszkodót jelentettek – eligazítottak a mindennapokban, megmutatták, merre érdemes haladni. De mit jelentenek ezek az ősi izék a 21. században, amikor sokszor elveszítjük a közös mércét?

A diákok kreatív energiája, őszintesége és bátorsága teszi különlegessé ezt a produkciót, amely minden korosztálynak tartogat meglepetéseket.

Szereplők: Boros Szonja, Demeter Karina, Farkas-Erdély Kinga-Tímea, Györfi Áron, Ivan Erika, Kele Dávid, König Gloria, Menyhárt Tamás, Nagy Alex, Szilágyi László, Török Anna Virág, Vass Réka-Zita

Videó, fény: Király Erik, Hang: Szilágyi Bence. Színpadra állította: Molnos András Csaba Az előadás létrehozásában nyújtott segítségért külön köszönet illeti: Bajkó Attilát, Domschy Mercédeszt, Molnos Ildikót és Péntek Attilát!

19:00–21:00 A tanú – cenzúrázatlan változat - Magyar film (1969), román felirattal

Helyszín: Stúdió mozi. Szervező: Várbástya Egyesület

Nincs a magyar film palettáján A tanúhoz hasonlítható legendárium. Bacsó Péter

kiapadhatatlan humorú szatírájának mondatai szállóigévé váltak. A film írói és

színészi zsenialitása által átélhető a diktatúrák vérfagyasztó abszurditása. A filmet

elkészülése után azonnal betiltották, ezért tíz évig dobozban volt, majd 1979-ben kicsenték az országból a Betiltott Filmek Fesztiváljára, ahol nagy sikert aratott, és

azonnal megvásárolta harminckét ország.

A tanú hamar kultuszfilmmé vált a szocialista diktatúra szimbólumaként és 30 évvel a magyar rendszerváltás után népszerűsége töretlen. A fennmaradt egyetlen cenzúrázatlan korabeli kópia alapján a digitális technika segítségével megtörténhetett az eredeti változat rekonstrukciója. A kivágott részeket – amelyek közül többnek az eredeti negatívja a Mafilm raktárából került elő hosszú kutatómunka során – a Filmlabor hiánytalanul be tudta illeszteni filmbe, és

“hozzáfényelni” a mindenki által ismert verzió restaurált anyagához. A film teljes körű, 4K felbontású restaurálása a Filmarchívum és Filmlabor közös munkája.

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jegyek a helyszínen válthatók. Jegyárak: 25

lej a teljes árú jegy, 20 lej a kedvezményes jegy (nyugdíjasok, tanulók és diákok számára.

Szeptember 26. Péntek

10:00-12:00 Hollandiai magyar gyermekvonatok – Maarten J. Aalders előadása (Angol nyelvű előadás magyar nyelvű fordítással)

Helyszín: Temesvári Református Esperesi Hivatal, Temesvár, Strada Herculane 34

Szervező: Temesvári Református Egyházmegye

1920 és 1930 között több mint 28.000 magyar gyerek utazott holland családokhoz

üdülni több hónapra, hogy kiheverje a háború és az utána következő évek nélkülözését. A 20. századi magyar történelemben egyedülálló gyermekvonatos segélyakció történetét és jelentőségét egyháztörténeti szempontból is bemutatja Maarten J. Aalders, amszterdami történészprofesszor könyve, mely 2021-ben hollandul és 2023-ban magyar fordításban is megjelent.

A könyv bő öt évnyi hollandiai és magyarországi levéltári kutatás eredménye. Minden érdeklődőt várunk egy izgalmas időutazásra, mely által a hallgatók közelebbről megismerkedhetnek a Trianont követő évek Magyarországának helyzetével. A bemutatón jelen lesz a könyv magyar fordítója is

11:00–13:00 Kulturális Körhinta – interaktív játékok 11–15 éves diákoknak

Helyszín: Szabadság tér

Szervező: Bartók Béla Elméleti Líceum,

Várbástya Egyesület

Izgalmas játékra hívjuk az V–VIII. osztályos diákokat. A résztvevők számára számos játékos feladatot készítünk elő, amelyek különböző tehetségterületeket (nyelvek, zenei, képzőművészeti, környezeti, stratégiai

gondolkodás) érintenek. A diákok minél több játékot próbálnak ki, annál több pontot gyűjthetnek. A változatos játékok egyaránt fejlesztik a versenyszellemet és az együttműködést.

12:00–17:00 SzínHáz sátor a Temesvári Magyar Napokon

Helyszín: Jenő herceg tér

Szervező: Csiky Gergely Állami Magyar

Színház

Várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt, a temesvári magyar színház évad

és előadásnépszerűsítő sátrában, a SzínHázban, ahol találkozhatsz a teátrum világával, ahol ha jól válaszolsz a kvízkérdésekre,akkor színházjegyet is nyerhetsz, ahol ha szerencsés időben érkezel, akkor színészeinkkel is találkozhatsz, és tőlük soha ki nem fecsegett kulisszatitkokat tudhatsz meg. Mindemellett szórakoztató gyermekprogramok is lesznek!

Térj be a SzínHázba, merülj el a teátrum világában! Várunk szeretettel és izgalmas

programokkal!

12:45–13:00 ROLE-ART - Villámcsődület/Flashmob

Helyszín: Jenő herceg tér

Szervező: Integratio Alapítvány

A határon átnyúló ROLE-ART projekt soron következő programjaira hívja fel a figyelmet a meglepetés villámcsődület. Az idei évben két-két izgalmas művészeti workshop sorozat indul Temesváron és Szegeden fiatalok számára. Ha kipróbálnád a színjátszást vagy a kreatív írást, most megteheted! Légym te is ott, és mozdulj rá!

15:00-16:00 Épített örökségünk a Temesközben - könyvbemutató

Helyszín: Projektközpont Szervezők: Bánsági Magyar Értékekért Egyesület, Várbástya Egyesület - Könyvbemutató és beszélgetés a szerzőkkel

15:00–19:00 Középkori és törökkori táborok, tábori konyha felállítása

Helyszín: Hunyadi-kastély parkja

Szervezők: Várbástya Egyesület, Losonczy István Hagyományőrző és Sport Egyesület

15:52 1552 nyílvessző Losonczy István és az elesett temesvári

várvédők emlékére

Helyszín: Hunyadi-kastély parkja, a felállított

palánkvár előtt Szervező: Losonczy István Hagyományőrző

és Sport Egyesület

Temesvár 1552-es ostroma idején Losonczy István és a vár védői június 25. és július 27. között hősiesen szembeszálltak az ostromló oszmán seregekkel, a július 27-ei kivonulásukkor életüket adták hitükért és hazájukért.

Ennek emlékére hagyományőrző íjászok összesen 1552 nyílvesszőt lőnek ki

a 15 méterre felállított célokra. Közreműködik: a Peregrinii régizene együttes.

16:00–23:00 Techesvár - Fiatalok utcája

Helyszín: Victor Vlad Delamarina utca Szervező: Várbástya Egyesület, Temesvári

Magyar Diákszervezet

Idén is megnyitja kapuit Techesvár! Jó zenével, vidám társasággal és izgalmas játékokkal várunk mindenkit

16:30–17:30 Hogyan lesz valakiből aktív és befolyásos kisebbségi

politikus? - Beszélgetés Csoma Botonddal, az RMDSZ képviselőházi

frakcióvezetőjével

Helyszín: Eggsemplar kávéház (Lucian Blaga utca 1.)

Szervező: RMDSZ Temes megyei szervezete, Bánsági Közösségért Egyesület

Románia komoly reformok előtt áll, a folyamatok javában tartanak, ugyanakkor a

feszültség érezhetően nő a társadalmon belül. Kisebbségi szempontból nézve, hol

a határ? Hiszen a megszorító intézkedések nem mehetnek a nemzeti közösségek érdekeinek rovására. Kiélezett a helyzet. Ezekkel a kérdésekkel szembesíti a Temesvári Magyar Napokon Csoma Botondot, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét és szóvivőjét, Bartha Csaba, a beszélgetés moderátora.

A politikus ugyanis első kézből ismeri a parlamenti csörtéket, frakciók közötti feszültségeket, konfliktusokat. Élesen vitázik és érvel, ha kell.

17:00–19:00 Járd ki lábam, járd ki most! - Néptáncgála

Helyszín: Opera tér, nagyszínpad Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület,

Várbástya Egyesület

A néptáncosok hisznek abban, hogy a néptánc különleges erőt hordoz: képes csodákat teremteni mindazok életében, akik művelik. Egy sikeres színpadi előadás vagy egy felejthetetlen hangulatú táncprodukció a közönséget is elvarázsolja – talán csak egy rövid időre –, ám magukra a táncosokra egész életre szóló hatással lehet.

Az idei Temesvári Magyar Napokon fellépnek a temesvári Eszterlánc Néptáncegyüttes csoportjai – az Eszterlánc, a Lármatüzek, a Dobbantó és az Ezüstpatkó,valamint az Eszterlánc zenekar. Színpadra lép továbbá a Bokréta néptánc- és citeraegyüttes a Bokréta, Kisbokréta és Morzsa Bokréta

tánccsoportjaival, a Nefelejcs és Vadrózsa citeracsoportokkal, illetve az ugyancsak temesvári Taránd Folkegyüttes.

Zenél a Suttyomba zenekar, amely 1993- ban alakult Békés megyei, népzenét kedvelő fiatalok összefogásával. Nem első alkalommal szórakoztatják Temesváron

a néptánckedvelőket, mindig jó minőségű népi zenét szolgáltatva.

17:00–18:00 Mélyrepülés -színházi előadás

Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem

Szervező: Csiky Gergely Állami Magyar Színház

“Iskolás voltam, amikor először hallottam Cseh Tamásról. Azóta neki tulajdonítom a személyiségfejlődésem egyik legnagyobb mérföldkövét. A magiszteri képzésem alatt kezdtem bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy én szólaltassam meg dalait. Ebből született a Mélyrepülés. Egy gitár, egy mikrofon, egy énekes – egy helyben, egy órán keresztül.”- Jancsó Előd“

Gyere Zsuzsika, azt hiszem, hogy én fellépnék a színházadban, nagy előadás lenne.

Van a színpad, fönt farsangi díszek, lent egy éttermi asztal, meg egy szék. Én annál ülök és nézek és mindenre képes vagyok. […] Mindenki érzi majd, hogy azonnal énekelni kezdek egy különös hangfekvésben, az ország meg sutty, sutty, sutty, fölfelé, én nem kezdek énekelni persze, a feszültség meg nőttön nő és szállunk mindannyian egy helyben. Mélyrepülés. Mélyrepülés ez lenne a címe.” - Csengey Dénes-Cseh Tamás:Mélyrepülés

17:00–18:00 Történelmi séta a Belvárosban – Temesvár a

boldog békeidőkben

Helyszín: Találkozó az Infósátornál

Idegenvezető: Balázs István Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók

Béla Elméleti Líceum

17:00–18:00 Irodalmi kör

Helyszín: Projektközpont Szervezők: Új Ezredév Központ, Várbástya

Egyesület

Négy izgalmas szerző érkezik hozzánk új köteteikkel: Zsidó Ferenc (A fák magukhoz húzzák az esőt, Gutenberg), Borsodi L. László (Te fordítsd el, Erdélyi Híradó, Nélküled is rendezi, Bookart), Király Zoltán (Matróziskola, Erdélyi Híradó), Balázs K. Attila (Mélyhegedű, Erdélyi Híradó), valamennyien székelyföldiek.

Versről, prózáról, szülőföldről beszélgethetünk velük, kilencven percben. Temesvárra mindigis sok székely érkezett, nem kérdés, hogy megtaláljuk a közös hangot.

18:30–20:00 Borkóstoló

Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem

Szervező: Várbástya Egyesület

„Az életünk a munkánk, a kikapcsolódás számunkra a munka öröme” – olvashatjuk a mintaértékű ars poeticát Simon József borászatának honlapján. E pincészet nem a rendszerváltás után indult, az első szüretük 1978-ban volt. A családi birtok 17 hektár, emellett további 9 hektár bérelt terület termését dolgozzák fel igen széles fajtaválasztékra támaszkodva. Borcímkéiken a rovásfelirat

– „Hitünk és földünk” – mindent elmond.

Megjegyzés: A részvételi díj 60 lej. A helyek száma korlátozott, előjegyzés a varbastyatm@gmail.com e-mail-címen, valamint a Facebookon, vagy a rendezvény ideje alatt az Infósátornál.

19:00– 19:30 Hagyományőrző csapatok seregszemléje

Helyszín: Opera tér Szervezők: Várbástya Egyesület, Losonczy

István Hagyományőrző és Sport Egyesület

Közreműködnek: a Peregrinii régizene együttes és a Pavane zászlóforgatók

19:00–20:00 Mésa koncert

Helyszín: Temesvári Projektközpont

Szervező: Várbástya Egyesület

Resounding Beyond - Encountering God in the Urban Space

Háromnyelvű koncert, a hit és a művészet, a hit és a mindennapi élet, a hit és a közösség elválaszthatatlanságáról a zenén keresztül.

A koncert a Projektközpont, Energia!Alkotói ösztöndíj/“Energie! Bursa de creatie” program keretén belül valósul meg.

19:30– 20:00 Hagyományőrzők fáklyás felvonulása

Útvonal: Opera tér– Jenő herceg tér – Losonczy tér– Hunyadi-kastély parkja

Szervezők: Várbástya Egyesület, Losonczy István Hagyományőrző és Sport Egyesület Közreműködnek: a Peregrinii régizene együttes, a Pavane zászlóforgatók és a St. Longinus

20:00–21:00 Mezőség mosolya - A Maros táncegyüttes előadása

Helyszín: Opera tér, nagyszínpad Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület,

Várbástya Egyesület

A Mezőség mosolya című folklórműsor a vidék hagyományos kultúrájának gazdagságát mutatja be. Reflektál a Mezőség sokszínűségére, zenei gazdagságára, táncainak vitalitására, mely az egymás mellett élő magyar, román és cigány tánc egymásra hatásából született. Az előadásban a hagyományos néptánc technikán alapuló táncszínházi elemek is szerepelnek.

„Nekünk dolgunk van az erdélyi román néptánccal, mert az a magyar örökség része, ugyanis az erdélyi magyar néptáncban gyökerezik”- vallja Varga János, koreográfus.

Borsa-völgyének táncai és zenéi lesznek láthatók, hallhatók. Megidézett falvak: Alsótők, Girolt, Bonchida, Válaszút, Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Magyarpalatka.

21:00– 23:00 Tábori vigasságok

Helyszín: Hunyadi-kastély parkja, tábori Konyha Szervező: Losonczy István Hagyományőrző és Sport Egyesület

Bepillantó a hagyományőrzők tábori életébe. A hangulatról középkori zenészek,

zászlóforgatók, tűzzsonglőrök gondoskodnak.

Közreműködnek: a Peregrinii régizene együttes, a Pavane zászlóforgatók és a St.

Longinus

22:00 Táncház

Helyszín: Lloyd étterem Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület, Várbástya Egyesület

Minden táncszeretőnek és jókedvre vágyónak felejthetetlen élményt ígér ez a különleges táncház, ahol a kezdők és a gyakorlott táncosok egyaránt megtalálhatják a helyüket.

A mulatságot lendületes és lelkesítő táncházgazdák vezetik, akik közvetlen, barátságos stílusukkal mindenkit bevonnak a közös élménybe.

Az este során a talpalávalót a Magyarországról érkező Suttyomba zenekar szolgáltatja, autentikus hangzásvilága és fergeteges energiája gondoskodik arról, hogy senki se maradjon ülve. A zenekar repertoárjában a magyar népzene gazdag és sokszínű dallamvilága kel életre, így mindenki kedvére rophatja a táncot, legyen szó lassú vagy friss, bensőséges páros táncról vagy vérpezsdítő legényes figurákról.

Ez az est nem csupán szórakozás, hanem igazi kulturális utazás is, ahol testet-lelket

frissítő hagyományokkal találkozhatunk.

21:00–22:00 Szászcsávási Zenekar koncertje

Helyszín: Opera tér, nagyszínpad Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület,

Várbástya Egyesület

Szászcsávás egy kis magyar falu Erdély szívében, Maros megyében. A huszadik század elején cigányzenészeket telepítettek ebbe a viszonylag gazdag faluba, amely a többszólamú egyházi énekeiről is híres. Szászcsáváson több zenekar működött, de a Jámbor István “Dumnezeu”, id. Csányi Sándor “Cilika”, Mezei Ferenc “Csángáló”, Mezei Matyi formáció vált igazán híressé. A régi zenekar

prímásai közül már csak Csányi Sándor muzsikál. Ő a zenekarunk vezéralakja. Egyik fia ifj. Mezei Sándor a második prímás, kisebbik fia Mezei Alin az állandó brácsás. Csányi Sándor unokái is egyre jobban zenélnek. Gyakran Alin fiát viszik magukkal bőgőzni.