236 pedagógus jelentkezett a versenyvizsga-felkészítő programra

Lezárult a Communitas Alapítvány, az RMDSZ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közös szervezésében induló, 2025-ös versenyvizsga-felkészítő program jelentkezési időszaka. Idén összesen 236 jelentkező iratkozott be, ami meghaladja a tavalyi, 191 fős létszámot. A 2025-ös év újdonsága, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az elemi oktatásban tanítók számára is indult felkészítő program, amely már az első alkalommal kiemelkedően népszerűnek bizonyult: több mint százan jelentkeztek erre a szakra. A program célja, hogy segítse a romániai magyar közoktatásban elhelyezkedni kívánó pedagógusokat a versenyvizsgára való felkészülésben.

A 12 alkalmas, online formában zajló képzés a szaktárgyi ismeretek mellett módszertani és didaktikai modulokat is tartalmaz, valamint eligazítást nyújt a versenyvizsga beiratkozási folyamatáról, a tételminták megoldásáról, tanmenet- és óratervkészítésről. A képzéseket egyetemi oktatók és gyakorló középiskolai tanárok tartják.

A 2023–2024-es tanévben indított pedagógusképzési program öt kulcsterületre összpontosított: testnevelés, matematika, fizika, kémia és biológia. A kezdeményezés célja az volt, hogy hosszú távon enyhítse az ezeken a szakterületeken várható pedagógushiányt a közoktatásban.

A programra 12 különböző megyéből érkeztek jelentkezések, a legtöbb Hargita, Kovászna és Kolozs megyéből, ami jól mutatja az erdélyi régiók elköteleződését a pedagóguspálya iránt. Az olyan tantárgyaknál, mint a matematika (2024: 46 fő, 2025: 39 fő) vagy a testnevelés (2024: 68 fő, 2025: 55 fő), valamint a természettudományok (biológia, kémia, fizika) enyhe csökkenés figyelhető meg az elmúlt tanévhez képest. Ezek a változások részben annak tudhatók be, hogy a tavalyi évben már sokan sikeresen teljesítették a versenyvizsgát – a tanár-utánpótlás erősítését szolgáló program támogatásával –, így idén kevesebb jelentkező volt ezeken a szakterületeken.\

A vizsgákra való felkészítő reális segítséget nyújt, hiszen a tanügyi mobilitásról szóló, a 2025–2026-os tanévre vonatkozó keretmódszertan 63. cikkelye további lehetőséget kínál azoknak a pedagógusoknak is, akik nem jutottak címzetes álláshoz. A rendelet értelmében azok a jelöltek, akik a 2024-es vagy a 2023-as országos versenyvizsgán legalább hetes osztályzatot értek el, elsőbbséget élveznek a határozott idejű munkaszerződések elnyerésében – az adott oktatási intézmény, illetve a megyei vagy bukaresti nevelési tanácsadó központ (CJRAE/CMBRAE) vezetőtanácsának jóváhagyásával. Az általános iskolai tanítókra, elemi oktatásban tanító tanárokra, valamint tanítóképző főiskolai végzettségűekre ez a rendelkezés a 2021 és 2022-es vizsgákra is kiterjed. Emellett azok a pedagógusok is érintettek, akik legalább ötös, de hét alatti jegyet szereztek egy adott pedagógusi állás betöltésére vonatkozóan. A módosítások révén mindazok a pedagógusok, akik az elmúlt években sikeresen vizsgáztak, de nem jutottak címzetes álláshoz, legfeljebb három évig pályázhatnak újra anélkül, hogy újabb vizsgát kellene tenniük - mondta el Mihályfalvi Katalin, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke.

„Örömteli, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és az érdeklődés töretlen. Felsőoktatási intézményként a magyar nyelvű tanárutánpótlás biztosítása egyike fő céljainknak, s ez nemcsak az egyetemi falak közötti képzés kiváló minőségének biztosítását jelenti, hanem azt is, hogy segítjük végzettjeink elhelyezkedését, pályán maradását. A Communitas Alapítvány kezdeményezése kiváló lehetőséget biztosít pályakezdő tanároknak és meghatározó mértékben hozzájárulhat a romániai magyar közoktatás fejlődéséhez” – jelentette ki Markó Bálint, a BBTE magyar tagozatért és oktatásért felelős rektorhelyettese.

A program áprilisban veszi kezdetét, a résztvevők a Communitas Alapítvány támogatása révén kedvezményes hozzájárulási díj befizetésével vehetnek részt a képzésen. Azok, akik a versenyvizsgán kilencesnél nagyobb eredményt érnek el, a befizetett összeget teljes egészében visszaigényelhetik.

(rmdsz.ro)