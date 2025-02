A bürokrácia labirintusában vergődve

Dr. Szilágyi Jácint Gergő állatorvos és állattenyésztő mérnök Simonyifalván nagybani állattartással foglalkozik, 120 tejelő szarvasmarha, valamint a tőlük származó üszők és növendékborjak tartoznak az állományához. Az állatállománnyal komolyabban 2021. óta foglalkozik, amikor az édesapja megbetegedett. A valamikori téesz istállóit átalakították, felújították, hogy megfeleljenek a nagybani állattenyésztés korszerű elvárásainak. A kft. formában szervezett tevékenységükben az egyik legnagyobb gondot a munkaerőhiány okozza, de talán még annál is komolyabb a felvásárlópiac, valamint az államnak a gazdálkodókkal szemben megnyilvánuló érdektelensége – nem lehet tudni, mikor folyósítják az állami támogatásokat, ezért nem lehet előre tervezni, az adókat és az alkalmazottak utáni illetékeket, valamint a hozzáadott illetéket (áfa) viszont szigorúan be kell fizetni. Igaz, nem mindenkivel ilyen szigorúak, mert ismer olyan farmereket is, akik viszonylag hamar megkapják. Másik gond a szárazság. A klímaváltozás nagyban befolyásolja, megnehezíti a legeltetést, ezzel az állomány szaporodását is. A községben közlegelő működik, ahova a törvényesen szabályozott időszakban ki lehet hajtani az állatokat, csakhogy egy évben csupán 2-3 hónapig lehet hatékonyan legeltetni. A helyzetet nehezíti, hogy az utóbbi három évben csak egy alakalommal nőtt meg rendesen a silókukorica, mivel a gyenge minőségű föld nem kapott elégséges csapadékot. A tehéntej felvásárlási ára nagyon alacsony, a kisjenői tejgyár a tejnek literéért 1,6-1,7 lejt fizet. Vannak olyan felvásárlók, akik többet is adnak érte, de általában tavaszra, a tehéntej felvásárlási ára a birkatej miatt lecsökken.

A kérdésre, hogy nem gondolt-e saját tejfeldolgozó létesítésére, a vállalkozó kifejtette: nem, mivel amúgy is nagyon le van terhelve az állattenyésztéssel és a gabonatermesztéssel, ezért, ha a szántóföldek megművelésére is alkalmazna embereket, akkor már veszteséges lenne a gazdálkodása. A bürokrácia egyre nagyobb, egyre több papírt kérnek, azok után egyre többet kell járni. Manapság egy gazdálkodónak, mindenhez értenie kell, ha boldogulni akar, mert a munkaerőhiány mindenre rányomja a bélyegét. Mivel alacsony áron tudja a megtermelt tejet eladni, az alkalmazottaknak sem tud nagy béreket biztosítani. A tejet április elsejétől alacsonyabb áron fogják átvenni, tőle manapság 2,3 lejért veszik át literjét, másoktól azonban már csupán 1,7 lejért veszik át. A szerződésben az áll, hogy április 1-jétől más árat alkalmaznak, tehát tőle is kevesebb pénzért veszik át a tej literjét. A jövőbeli tervekre vonatkozó kérdésre elmondta: legfontosabb, hogy ne veszítsék el az állatállományt, fenn tudják tartani magukat. 2023-ban, amikor az állami támogatások rendszeresen megérkeztek, nem volt nagy baj, 2024-re viszont 2025 februárjának végén még egy lejnyi támogatást sem látott. Dr. Szilágyi tehenek, háziállatok között nőtt fel, a középiskola elvégzése után el kellett dönteni: itthon marad-e vagy továbbtanul, amivel tovább terhelte a szüleit is. Úgy gondolta, továbbtanul, elvégzi az egyetemet. Amikor oda beiratkozott, nagy betűkkel ki volt írva: egyetemi oklevéllel rendelkezőknek az európai források megpályázásakor 20 többletpontot adnak. Hat évvel később, amikor a Temesvári Tudományegyetemen állatorvosi oklevelet szerzett, azt mondták: most már nincs szükség egyetemi oklevélre, hanem ahelyett háromévi gazdálkodás szükséges. Amikor már megvolt a jelzett három év is, sikerült elkészítenie egy pályázatot, amikor viszont azt benyújtotta, elfogyott a támogatás a szarvasmarhatartók részére. Rájött, hogy ezen a területen azokra a támogatásokra sem lehet számítani, amelyekre azt írásban biztosították.

Hiányzik a szakmai hozzáértés

A korrupcióra utaló kedvezményezettek iránti kérdésre, hozzáfűzte: nem gondolna ilyet, szerinte a szakmai hozzáértés hiányzik, hiszen akik a támogatásokról döntenek, nem tudják, miből áll a nagy állatfarmokon zajló munka. Ott sem karácsony, sem újév, de vasárnap sem lehet szabad, mert valaki beteget jelenthet, de őt másnak kell helyettesítenie. Az alkalmazott mondhatja, hogy beteg, fáradt vagy más dolga van, de ugyanezt a tulajdonos nem mondhatja, szükség esetén be kell állnia a hiányzó alkalmazott helyére. Igaz a mondás, hogy a gazda szeme hizlalja az állatot, hiszen a gazdának valóban mindig ott kell lennie, hogy észlelje az esetleges betegséget. Szilágyi is állandóan köztük van azzal együtt, hogy nős, van egy 13 hónapos fia és már azon is gondolkozott, hogy átadja-e majd neki a farmot. Szíve szerint, nem szeretné, mert ez egy nagyon nehéz mesterség. Nemrég kormányrendelet született, hogy a 2023. január 1-je és március 31-e között az általa leadott tehéntej minden tonnája után kap 0,2 eurót, ami egy nevetséges összeg. A tejfeldolgozóktól ezernyi engedélyt kérnek, a felszerelésüknek élelmiszeripari rozsdamentes anyagból kell lennie, miközben a rozsdamentes fémeknek az ára a duplájára emelkedett. Arról nem is szólva, hogy a tejfeldolgozó üzemben mindennek ragyognia kell, a padlót és a falakat csempével kell burkolniuk, a készárut hűtős autókkal kell szállítaniuk. Mostanában, az Olt völgyében, ahol még nem fejezték be az autópálya építését, hatalmas autósorok keletkeznek, miközben Bukarestbe szállítják a sok tejterméket. Sajnos, manapság ilyen világot élünk: a kis farmoknak hamarabb juttatják el a támogatást, mint azoknak, amelyek nagyobb költségek mellett, magasabb banki kamatokat kell fizessenek. Ha az alkalmazottak fizetését nem tudják idejében kiadni, az később sokkal többe kerül.

Szilágyi szerint a támogatásokat is politikai szempontból osztják ki, ráadásul a nagyobb vállalkozások rendszeresen utoljára jutnak hozzá. Az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete által eddig szervezett szakmai fórumoknak igazából eddig nem tudta hasznát venni. Tavaly is benyújtott néhány pályázatot, de sajnos olyan követelmények vannak, amelyek mindegyikének, mezőgazdasági és állattenyésztési nagyvállalatként nem tudtak megfelelni.

Manapság rendelkezik fejőrendszerrel, nagy álma beszerezni egy robotfejőt, amihez nagyon nagy befektetés szükséges. Az életben már nagyon sok nehézségbe ütközött, de reménykedik, a mostaniakat is meg tudják oldani. Dr. Szilágyi Jácint Gergő nem adja fel, tovább harcol. Az országnak a schengeni övezethez történt csatlakozásával megnyílt a magyar–román határ, s bizakodik, hogy Magyarországról is érkezhetnek felvásárlók a termékeire. Abban is reménykedik, hogy az őshonos, román-tarka fajta teheneire is több támogatás érkezik és az állattartási feltételek javításában segít majd az új polgármester, Pallagi Máté is.