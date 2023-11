A gondokat megvitatták, és megoldották

Faragó Péter megyei elnök részletekre kitérő beszámolóját Tóth Csaba ülésvezető, MKT elnök köszönte meg, majd kitért az országban tevékenykedő magyar prefektusok és alprefektusok különleges státusára, amelyben nehéz eleget tenni az elvárásoknak. Ami az RMDSZ küldöttgyűlésének a másfél évi tevékenységét illeti, a szakbizottságok munkájával kapcsolatban elmondta: a maguk területein jelentkezett gondokat megvitatták, és megoldották. Ma új küldöttgyűlést választanak, aminek fontos szerepe lesz, mert el kell dönteniük, hogy jövőre hogyan állítják majd össze az önkormányzati választásoknak a listáit. Arra kérte hallgatóságát, hogy próbáljanak egy olyan Megyei Küldöttek Tanácsát létrehozni, amely fel tudja majd vállalni a jövő évi választásoknak a zökkenőmentes lebonyolítását. Ezt követően felkérte Kovács Imrét, a Megyei Önkormányzati Konferencia elnököt beszámolójának a megtartására.

Reményekkel és igyekezettel készítették a pályázatokat

„Elkészítettem egy rövid beszámolót az utóbbi két évben történtekről. A COVID–19 elmúlásával mindenki felszabadultan próbálta készíteni és szervezni az önkormányzati munkát (költségvetés tervezet, kulturális és sportrendezvények tervezését, és sokszor a szervezését is). Mindenki nagy reményekkel és igyekezettel készítette a pályázatokat és összeállította a pályázatban kért dokumentumokat kisebb-nagyobb sikerrel, de végül sikeresen feltöltötték a rendszerbe az összes megfelelő iratokat és immár szinte minden pályázati szerződés alá írásra is került.

Ezúton köszönöm az országos és a megyei RMDSZ-szervezetnek a segítséget!

Ameddig kormányon voltunk, érezni lehetett, hogy a lehetőségek az önkormányzatok számára sokkal elérhetőbbek. Köszönöm Faragó Péter parlamenti képviselőnknek a közbenjárást! Képviselő úr kezdeményezésére meglátogattuk Bukarestben a kormány épületét, a parlament és a minisztériumokat, ahol a mi minisztereink voltak (fejlesztési, környezetvédelmi és sport), az említettek mellett jártunk a tanügy-minisztériumban is, ahol államtitkárunk volt. Rövid, de tartalmas és hasznos látogatás volt. 2023-ban jelen voltunk a Temesváron megtartott RMDSZ-kongresszuson, 2022-ben meglátogattuk az Európai Parlamentet Brüsszelben, Winkler Gyula EP-képviselő úr meghívásának tettünk eleget. Ezúton neki is köszönjük a lehetőséget.

Megszervezésre került a megyei önkormányzati képzés, amire Menyházán került sor, és első alaklommal velünk voltak a Temes megyei önkormányzati képviselők is, hasznos rendezvény volt, és remélem a következő, amit Temes megyében tartunk, az is ilyen sikeres lesz. Mi, az öt Arad megyei polgármester, amikor fontos döntéseket kell hoznunk, találkozunk itt Aradon a székházban, de WhatsApp-csoportunk is van, ahol gyorsan tudjuk értesíteni egymást bármilyen fontos információhoz jutunk.

Köszönjük a két Arad megyei tanácsosunknak is a támogatást, ahogyan mindig kiállnak értünk, és ha kell, lobbiznak is az érdekünkben. A megyei elnök úrnak köszönjük az eddigi munkát, és remélem, a továbbiakban is ő fogja vezetni az Arad megyei RMDSZ-szervezetet, sok sikert kívánok neki! Végül, de nem utolsósorban köszöntök minden Katalin nevű hölgyet. Isten éltesse őket sokáig!

Köszönöm, hogy meghallgattak” – mondta felszólalásában Kovács Imre polgármester, a Megyei Önkormányzati Konferencia elnöke.

Változatos, színes programokat szerveztek

A továbbiakban az RMDSZ Nőszervezete beszámolójának adott hangot Tripon Ildikó elnök, aki kifejtette: „Már 2022 februárjában elkezdődtek a programok. Itt a farsang, áll a bál címmel farsangi mulatságokat szervezhettünk Arad magyar iskoláiban és óvodáiban. Ebbe a tevékenységbe 250 magyar családot tudtunk bevonni. Március 7-én a Női Kávéház ismét megnyitotta kapuit, 40 hölgy töltött egy felejthetetlen délutánt az Arad Megyei RMDSZ székházában, sós és édes sütemény mellett, amit finom kávé és tea követett. Megünnepeltük március 15-ét, részt vettünk a koszorúzáson is. Április 8-án Tavaszi zsongással telt meg ismét a székház, így hangolódván a húsvéti ünnepekre. Nemcsak Aradon készülődtünk a húsvétra, hanem Pécskán és Borosjenőben is 10-10 személy vett részt a programon.

Június 24–25. között négy személy képviselte Arad megyét az RMDSZ Nőszervezet Küldöttgyűlésén Szovátán. Június 28-án a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és az RMDSZ Arad Megyei Nőszervezete közös programjában Innováció és tradíció, fókuszban a női vállalkozók címmel előadást szerveztünk Aradon, a Jelen Ház nagytermében, ahol aradi és Arad megyei vállalkozó hölgyek vettek részt szép számban.

Júliusban két hétig Nyári iskola program várta az elemi és gimnáziumi tagozatú gyermekeket az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolában.

Augusztusban egy hétig várta a pécskai kicsinyeket a Játszóház, ahol 60 helybeli óvodás és elemi tagozatos gyermek szórakozott együtt. Nagy örömünkre szolgált, hogy immár második alkalommal köszöntöttük köreinkben Mága Zoltán hegedűművészt, a szeretet hegedűsét, 100 templomi jótékonysági koncertsorozatának az aradi megállóján. Az arad-belvárosi minorita templomban megtartott koncerten 450 személy vett részt. Az aradi koncert bevételének egy részét az Alma Mater Alapítványnak ajánlottuk fel, a másik részét, tekintettel az ukrajnai háborúra, az ott élő magyar közösség megsegítésére fordítottuk.

Szeptember 1–3. között két hölgy képviselte szervezetünket Kolozsváron a Nyugdíjas Egyesületek találkozóján. Szeptember 24-én az Aradi Magyar Napok ünnepségsorozatában bemutatkozott a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, amit Bartalis Izabella képviselt. Ő két nagyon jó hangulatú könyvbemutatót tartott az aradi közösségnek.

Az október 6-i programokon szép számban képviseltük a Nőszervezetet.

December utolsó napjaiban sikerült megszerveznünk egy felejthetetlen kirándulást Budapestre, Mága Zoltán újévi koncertjére, ahol 49 személy vett részt. 2023. február 24–25-én részt vettünk a Marosvásárhelyen szervezett küldöttgyűlésen. Március 6-án az RMDSZ-székházban megünnepeltük a Nők világnapját, ahol elindítottuk a Köss bele című programot, amibe 24 nő kapcsolódott be. Április 5-én Húsvéti zsongás címmel közös programot szervezett az Aradi Nőszervezet és a tornyai Pro Pir Kult Egyesület, amelyen asztali díszeket és kopogtatókat kreatívan készített a résztvevő 30 hölgy.

Április 28–29-én Temesváron részt vettünk az RMDSZ 16. kongresszusán.

Május 6-án részt vettünk a majálison. Május 19-én az RMDSZ Arad Megyei Nőszervezete elnök- és alelnökök-választó tisztújító küldöttgyűlését az országos elnökség megbízott tagja, Bogya Anna, a partiumi régiót koordináló alelnök vezette az RMDSZ-székházban, 45 nő részvétele mellett.

Május 30-án az RMDSZ-székházban begyűjtöttük a sálakat, amelyeket összegeztünk és díjaztunk, több mint 85 méter a végeredmény. A 3 díjazott az RMDSZ Fazekasvarsándi Nőszervezete a leghosszabb sálért, ami 11 méter; az aradi Cseri Katalin a legnemzetibb; Kiss Anna a legbonyolultabb és a legszebb kötésmintáért kapott elismerést. A sálakat elküldtük Marosvásárhelyre és június 9–11. közt kiállítottak a Kult Fesztiválon, ahol körbekötötték a várat.

Június 28-án Életet az éveknek, aktív nyugdíjaskor jeligével egynapos autóbuszos kirándulást szerveztünk Marosillyére az RMDSZ Országos Nőszervezete támogatásával, a Tornyai Pro Pir Kult Egyesülettel közösen, 50 fő részvételével.

Június 19. és július 28. között három aradi iskolában szerveztük meg a Nyári iskola programot, amelyen több mint 100 gyermek vett részt, akik 6 és 14 év közötti magyar diákok. Az öt héten át tartott tevékenységeken volt kézműves foglalkozás, festészet, sport, zene, néptánc, kémiai kísérletek, városlátogatás és különböző érdekes játékok. A program végén minden gyermek meséskönyvvel és oklevéllel tért haza.

Augusztusban került sor a Barátnők között – az aradi női kávéházban című programra.

Augusztus 27-én ünnepelte az Aradi RMDSZ Nőszervezete a 10. születésnapját a tornyai Tájházban. Az eseményen jelen volt Bogya Anna, az országos RMDSZ Nőszervezet alelnöke és Partiumért felelős elnöke, Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei elnöke, parlamenti képviselő, valamint Lészay Ildikó, az Aradi Nőszervezet első elnöke.

Nagy Anikó magyartanár egy interaktív Boldogságórát tartott, és különböző stresszlevezetési technikákat tanított.

Ott voltunk az Aradi Magyar Napokon, október 1-jén, az Idősek világnapja alkalmából Kik érted haltak című táncoratórium társszervezői voltunk.

November 25-én volt a Kárpát-medencei nyugdíjas találkozó Borson (Nagyvárad), ahol 4 nyugdíjas képviselte Arad megyét.

Az ismertetett sok, színvonalas program nem jöhetett volna létre az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, illetve az Országos Ügyvezető Elnökségének a támogatása nélkül.

Támogatásukat a hölgyen nevében megköszönjük” – zárta beszámolóját Tripon Ildikó.

