A képernyőmentes idő öröme

Idén novemberben ismét elindul az Analóg November, egy izgalmas kezdeményezés, amelynek célja, hogy a fiatalokat ösztönözze a képernyőidő csökkentésére, és a valódi, offline élményekre koncentráljanak.

„Elindul a Kapcsolj Ki! mozgalom keretében az Analóg November, amelynek elindítását Erdélyben Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő és Kántor Boglárka parlamenti képviselő kezdeményezte a Szent István Intézet magyarországi kezdeményezéséhez csatlakozva, a Romániai Kolping Szövetséggel partnerségben” – olvasható a felhívásban, mely erdélyi iskolákat szólít meg.

A kihívás 2025. november 3. és november 30. között zajlik. A résztvevő diákok az Out! applikáció segítségével mérhetik, mennyi időt töltenek képernyőmentesen, offline. Minden perc számít, hiszen az így összegyűjtött idő az iskola javára kerül, és az a tanintézmény nyer, amely a legtöbb offline időt gyűjti össze. A fődíj nem kevesebb, mint 10 000 lej értékű olvasó- és pihenősarok, amelyet az iskola tanulói és tanárai közösen használhatnak, továbbá a tanári kar egy professzionális kávéfőzőt is kap. Minden résztvevő iskola pedig oklevelet kap, amely hivatalosan is igazolja részvételét a kihívásban.

Az Analóg November célja nem csupán a verseny. A program egy olyan lehetőséget kínál, amely segít a fiataloknak megtapasztalni a képernyőmentes idő örömét, új hobbikat felfedezni, többet mozogni, olvasni, beszélgetni barátokkal vagy családdal, és egyszerűen élvezni a valódi élményeket. Az alkalmazás által nyújtott személyes kuponok és kedvezmények további motivációt jelentenek, és ezeket a kihívástól függetlenül bármikor igénybe lehet venni.

A részvétel egyszerű: az érdeklődő diákoknak le kell tölteniük az Out! applikációt, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play-en. Az alkalmazás nyomon követi az offline időt, és az iskolák számára automatikusan összesíti a gyűjtött perceket. Fontos, hogy az offline időt csak a kihívás hivatalos időszaka, november 3. és november 30. között számolják.

Az Analóg November üzenete világos: a digitális világ része életünknek, de nem szabad, hogy teljesen eluralkodjon rajtunk. A program arra ösztönzi a diákokat, hogy egyensúlyt teremtsenek, értékeljék a valós, kézzelfogható élményeket, és élvezzék a pillanatot a képernyőn túl is.

További információk és a gyakran ismételt kérdések a hivatalos weboldalon

érhetők el, valamint az érdeklődők az info@analognovember.hu

email címen közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a szervezőkkel.