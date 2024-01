A pontonhíd felújítását nem, de egy új gyaloghíd építését támogatják

Négy a helyi lakosok számára is fontos témáról szólt az év első sajtótájékoztatója, amelyet Arad municípium polgármestere, Călin Bibarț pénteken tartott.

Az első a karácsony előtt leszakadt pontonhídról szólt, amely a Zádorlaki kerülőútra kényszerítette a Hármas-szigetre járókat vagy ott élőket.

„Mi vagyunk az egyetlen közigazgatás, amely 33 év után elindított egy új beruházást egy gyalogoshíd építésére a Hármas-szigetre. A beruházást az Anghel Saligny-programon keresztül finanszírozzák. Teljes értéke 15 160 30 lej áfával. A híd kivitelezési határideje 2025, amit tartunk is. A híd tervezete elkészült, megkapta a szükséges engedélyeket, és elkezdték a hídlábak alapját önteni. A rögtönzött pontonhidat elbontották, ám az nem a város tulajdonában áll, azt 1989-ben építették. Ennek következtében mi nem finanszírozhatjuk közpénzből a javításokat, de nyitottak vagyunk és, ahogy máskor is, segítünk a szigeten lévő szövetségnek a helyreállításban. Addig is ott a zádorlaki kerülő út” – mondta a polgármester.

Befejeződött az UTA-stadion gyepfelújítása

A polgármester a sokat vitatott UTA-stadion gyepének és az az alatt lévő öntözőrendszer felújításáról is beszélt, amely munkálatok befejeződtek, átvételre várnak. A felújítás költsége 10 492 582 lej volt áfával együtt. Jelenleg a kevert mű- és természetes fűből álló gyep egészségének megőrzését szolgáló kezelést végzik. A vízelvezető és öntöző rendszer megfelelően működik. A polgármester elmondása szerint a csatornázáson még dolgoznak, de a munkálatok már nem befolyásolják a csapat meccseit, így az első hazai meccset akár már januárban az UTA-stadionban játszhatják le.

Új parkoló rendszer és régi autók

Tavaly december 27-én az önkormányzat aláírta a város központjában lévő fizetős parkolóhelyek digitális parkoló rendszerrel való ellátására irányuló projektet. A Nemzeti Helyreállítási és Rugalmassági Programon keresztül 3 904 183 lej értékben finanszírozott projekt keretében a következő 12 hónapban (2 hónap tervezési és 10 hónap kivitelezési idő mellett) videós megfigyelő rendszereket (CCTV) és beléptető rendszereket helyeznek a városban lévő nyolc gyorsparkolóhoz. A Forradalom útján lévő parkolóhelyeket 600 szenzorral szerelik fel, ami azt a célt szolgálja, hogy egy telefonos alkalmazás segítségével az autósok pontosan lássák, hol vannak szabad parkolóhelyek, és ne kelljen órákig körözniük a városban. Ugyanakkor egy olyan megfigyelő rendszert is kiépítenek, amely leolvassa a parkoló járművek rendszámtábláját, és kikeresi az informatikai rendszerből, hogy az adott rendszámú autó tulajdonosa kifizette-e a parkolási díjat. Az ellenőrzés következményeként a bírságok is automatikusan befutnak a tilosban parkolók elektronikai eszközeire.

Ami a Környezetvédelmi Alapból (AFM) finanszírozott Roncsprogramot illeti, a polgármester közölte a beérkezett pályázókkal kapcsolatos adatokat. A municípium 1000 használt autó cseréjére kapott támogatást, amire 722 aradi lakos pályázott az AFM hivatalos platformján. A 722 személyből 399-en jelentkeztek az Aradi Városháza weboldalán is, közülük 332 személy bizonyult jogosultnak a támogatásra, akiktől várják a forgalomból kivont autók tanúsítványát, hogy azt követően átutalhassák a megítélt támogatást számukra. A jogosultak közül eddig 80 személy adta le a forgalomból kivont jármű igazolását, és kapta meg a támogatást. A polgármester kérte, hogy akik jelentkeztek az AFM weboldalán, a Városháza weboldalán is jelentkezzenek a támogatás további lépéseit követve, hogy megkapják a megígért pénzösszeget, amit új autó vásárlására fordíthatnak.