A Recons felel a városi kutak és szökőkutak karbantartásáért

A helyi közigazgatást érintő közel 30 határozat között több olyan ügyet is tárgyaltak június 28-án, szerdán a városi tanács e havi rendes ülésén, amelyek már egy korábbi ülésen szóba kerültek, ám döntésre jutni akkor nem sikerült.

A legfrissebb talán az a közigazgatási döntés volt, amellyel a városvezetés felhatalmazta és megbízta a Recons vállalatot a város területén lévő kutak, szökőkutak és ártézi kutak karbantartásával és javításával. A határozat egy hónappal ezelőtt már a tanács asztalára került, de mivel túlzónak érezték a vállalat megszabta árakat és munkadíjakat, a tanácsosok az árlista felülvizsgálatát kérték, hogy összehasonlítsák más piaci árakkal.

Megtörtént a felülvizsgálat, amely azt eredményezte, hogy a mozaik/gránit térkövezés kivitelezési költsége négyzetméterenként 420 lejről 398 lejre csökkent, ám a többi tarifa változatlan maradt, tehát a nem szakképzett munkások órabére 27 lej marad. A ligeti tónál lévő szökőkút, ártézi kút és egyéb ivó kutak működésbe helyezéséhez 40 lejes órabérrel számolnak, a szökőkutak vízgyűjtő medencéjének kiürítése 54 lejbe kerül köbméterenként, míg a tisztításuk négyzetméterenként 12 lejbe, illetve a napi szintű takarítás óránként 27 lejbe kerül, hogy eltávolítsák a növényi és egyéb hulladékokat a vízből.

A város területén 11 ártézi kút és 23 szökőkút/ivókút működik, amelyeket a Recons a Városháza megbízásából öt éven keresztül működtet, és karbantartásukért is a vállalat fele. A szerződés értéke 13 743 887,82 lej áfával együtt. A tarifákat a szerződésben foglaltak értelmében a szerződés megkötését követő 13. hónapban módosíthatják leghamarabb, ha szükséges, ugyanakkor a szerződés lejártával lehetőség van annak meghosszabbítására is.

A helyi tanács megszavazta 12 szociális lakás kiadását azoknak a családoknak, amelyek a Városháza szociális lakásra várók listáján a kiemelt besorolásban szerepeltek.

Park vagy tömbház? Lehet mindkettő

Az ülésen Bognár Levente tanácsos a volt Vörös Trikó gyár telkének beépítéséről, illetve annak parkká alakításával kapcsolatos önkormányzati szándék felől érdeklődött, valamint a Szakszervezetek házáról is tájékoztatást kért.

A Vörös Trikó 2,6 hektáros telkén annak tulajdonosai tízemeletes tömbházakat szerettek volna építeni, ezzel egy új lakónegyedet létrehozva, ám a helyi önkormányzat egy park létrehozását szeretné a város szívében, amely összeköttetésben állna a ligeti tónál lévő parkkal és a közelben lévő Művészeti Kollégiumot is szolgálná. A vállalat és a helyi közigazgatás megegyezésének hiánya miatt az Europolis vállalat (telektulajdonos) bíróságra vitte az ügyet, és két alkalommal is nyert a par során a Városházával szemben, de mivel a telek sorsa még nem dőlt el, az önkormányzat 50 000 lejes bírságot adott tavaly a telek gondozatlansága okán, amit a vállalat ki is fizetett.

Călin Bibarț polgármester elmondta, hogy a Szakszervezetek házával kapcsolatban a Városháza a be nem szedett adók és illetékek visszamenőleges kifizetését, kérte a jelenlegi tulajdonosoktól. A volt Vörös Trikóval kapcsolatban még elmondta, hogy a városvezetés továbbra is szeretné a teljes telket megszerezni, de most úgy tűnik, hogy megegyezésre jutnak a tulajdonosokkal, így a Sabin Drăgoi Művészeti Kollégium és a Szakszervezetek házánál lévő telekrészt megkapná a Városháza parkosítási céllal, míg a vállalat a Nelu Aristide utca felől – a már meglévő tömbházsort folytatva – lakónegyedet építhet.

„Egy javaslattal térünk vissza a tanács elé. Több beszélgetés zajlott a tulajdonosokkal az említett telekkel kapcsolatban, hogy kompromisszumot köthessünk. A park felőli telekrész a vállalat finanszírozásával a lakosság számára lenne kialakítva föld alatti parkolókkal, zöld területekkel, sportpályával, s azon a részen, ahol jelenleg is tömbházak vannak – illetve a Kereskedelmi Bank túlsó oldalán – építkezhetnének” – magyarázta a polgármester.