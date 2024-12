A szeretet jegyében

Huszadik alkalommal szervezte meg a dévai Télgás Gábor Elméleti Líceum pedagógusközössége az Adventi koszorú szavalóversenyt. A rendezvény megnyitóján Szász-Barra Zsófia megyei főtanfelügyelő-helyettes hangsúlyozta: ez a verseny, melyet inkább versünnepként emlegethetünk, már az önálló dévai magyar iskola 2005-beli születése előtt ünnepi mozzanatot jelentett a Hunyad megyei magyar közösség életében. A verseny szervezőit, elsősorban a dévai magyar szakos tanárokat és tanítókat, azóta is a Pilinszky János megfogalmazta gondolat vezérli: A szeretet önmagunk meghaladása a másik ember érdekében. E gondolat jegyében mozgósítják minden energiájukat és a teljes helyi közösséget, hogy valóban ünnep legyen ez a vetélkedő – mondta felvezetőjében az ünnepség mozzanatait konferáló Csatlós Erzsébet Zsófia tanítónő, az RMPSZ Hunyad megyei elnöke. Házigazdaként Balogh Károly Csaba iskolaigazgató köszöntötte a versenyzőket, majd az elemi osztályok kisdiákjai Domokos Annamária és Osváth Piroska tanító nénik vezetésével, négy nagyobb dalos társuk bevonásával, kedves ünnepi műsorral űzték el a verseny előtti izgalmat. Külön ajándékot hoztak a nagyenyediek is, Rácz Bianka és Sipos Patrícia diákok csodás karácsonyi dalokkal örvendeztették meg versenyző társaikat és a házigazdákat.

A szavalóversenyen idén hat megyéből 102 szavaló vett részt az aradi, medgyesi, gidófalvi, gyulafehérvári, nagyenyedi, nagyszebeni, vajdahunyadi, petrozsényi, torockói, csernakeresztúri és dévai magyar iskolákból, illetve tagozatokról.

A 15 tagú, pedagógusokból álló zsűri öt korcsoportban rangsorolta a versenyzőket. A zsűri elnöke idén Vlaic Ágnes iskolapszichológus volt. „Idén egyetlen lényegi kritérium szerint rangsoroltunk, és ez a szeretet himnuszának bevezetője: Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. A szavalatokat tehát annak alapján igyekeztünk rangsorolni, hogy a verset tolmácsoló diáknak mennyire sikerül átadni a vers üzenetét. Én középiskolásoknál zsűriztem, és be kell vallanom, hogy volt öt szavalat, amely annyira mélyen megérintett mindannyiunkat, hogy nagyon nehéz volt a rangsorolásuk. A legtöbb diáknál azt tapasztaltuk, hogy ők maguk választották a verset és igyekeztek olyat választani, amivel valóban azonosulni tudtak. A nagy klasszikusok, Babits, Dsida, József Attila, Ady, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Reményik mellett hangsúlyosan volt jelen Pilinszky és több kortárs, akár kevésbé ismert költő is. A versekből átérződött a mai világ zaklatottsága, de az az elszánt istenkeresés is, ami igazán reményt keltő jelenség a tizenévesek körében. Valóban mély gondolatokat indítottak el bennünk a meghallgatott versek. Szívből gratulálok minden versenyzőnek” – értékelt a zsűri elnöke.

Amíg a zsűrizés folyt, a szépen feldíszített dévai iskola aulájában a helyi magyar kézművesek gondos szeretettel készített apró ajándéktárgyaikból vásárolhattak a versenyzők. Déli 12 órától pedig a csíkszeredai Truba-moll együttes megzenésített versekkel melengette a lelkünket.

Az eredményhirdetés szerint I. díjas lett: Nagy Kinga Alexia, Varga Tóbiás, Nagy Bíbor, Gáspár-Barra Márton (Déva), Horváth Johanna (Arad).

II. díjas: Lönhard Hanna (Petrozsény), Oprisa Dávid, Fábián László Emese (Déva), Boros Szilárd (Medgyes), Turzai Boglárka (Nagyenyed), Tapasztó Gujdár Sophie (Arad).

III. díjas: Daragics Henrietta (Gidófalva), Nisztor Johanna, Kiss Dávid, Varga Miklós (Déva), Kiss Tímea Mária (Torockó), Győri Magor (Torda).

Dicséretet kapott: Balázs Dalma Delia (Gidófalva) Dénes Szász Zoé, Márton Zalán (Nagyszeben), Zsiga György Ferenc, Antal László (Gyulafehérvár), Rátoni Zoé, Kofity Albert, Kiss Dóra, Udvari Kincső (Déva), Vasinca Abigél (Torockó), Vajdovics Jázmin (Arad).

Különdíjat kapott: Kovács Dávid, Szász Bálint Mihály, Zsiga Rebeka Orsolya, Varga István, Ferencz Mihály Márton (Gyulafehérvár), Nagy Bálint Viktória Tekla, Ciomos Cosmin Áron, Nyulas Klára, Bándi Jázmin Krisztina (Nagyszeben), Sipos Ilinka Melinda, Szikszai Levente, Magyari Róbert, Vincze Dávid, Pap Edina Laura, Paul Ina, Szemcsuk Adrienn, Rámay-Compodi Erik, Osváth Gábor, Fábián-László Emese (Déva), Laţcu Diana, Tănase Paula (Petrozsény), Kész Laura Tímea (Gidófalva), Závátzky Emese, Kadácsi Andrea, Vajda Nimród (Medgyes), Koncsag Eszter, Sipos Blanka (Nagyenyed), Andrási László (Arad).

Köszönet illeti a szervezőket, Dulinszky Izabella tanárnőt, a támogatókat: az Apró Kezek Műhelyét, a Dévai Református Egyházközséget, a Kőműves Kelemen Szülői Bizottságot, a Páduai Szent Antal Plébániát, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetét, a zoomzi.ro online üzletet, a Téglás Gábor Elméleti Líceum vezetőségét és munkaközösségét, a talpraesett önkéntes diákokat, és mindazokat a nagylelkű támogatókat, akik hozzájárultak a verseny meghittebbé, szebbé tételéhez. A szervezők köszönetüket fejezték ki továbbá a különdíjakat felajánló szervezeteknek, magánszemélyeknek is: az Apró Kezek Műhelyének, a Dél-Erdélyért Kulturális Társaságnak, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórvány-egyházközségnek, a Dévai Református Egyházközségnek, a Páduai Szent Antal Plébániának, az RMDSZ Dévai Nőszervezetének, az RMPSZ Hunyad Megyei Szervezetének, Vlaic Ágnes zsűrielnöknek.