A Szociális Igazgatóság fennhatósága alá kerül a kantin

A november 18-án még a régi tanácsosi csapattal működő helyi önkormányzat utolsó rendkívüli ülésén a tanácsosok jóváhagyták, hogy a hét évvel ezelőtt az Aradi Szociális Igazgatóságtól (DAS) elválasztott Municípiumi Kantint ismét a visszahelyezik az igazgatóság irányítása alá.

A kantin vezetésének átadását a sajtó képviselőinek kérdésére Lilioara Stepănescu azzal a 2023-ban elfogadott 296-os számú törvénnyel magyarázta, amely értelmében 2025. január 1-jétől a vezetői funkciók 15%-át és a végrehajtói funkciók 15%-át meg kell szüntetni. A helyi önkormányzat egy megszüntethető vezetői funkcióval rendelkezett, így az átszervezésekkel a kantin ismét visszakerül a DAS irányítása alá, és megszűnik a kantin vezetőjének funkciója, amely funkciót eddig Szucs Mariana tudhatott magáénak. Mivel a kantinnak és a Szociális Igazgatóságnak hasonló a tevékenységi köre, az igazgatóság átveszi a kantin vezetését és annak szolgáltatásait is irányítja majd. A kantin személyzetet némi átszervezéssel igyekeznek megtartani, mivel az inkluzív minimál jövedelemmel rendelkező személyek mellett az Országos Meleg Étel Programból részesülő 1000 diák, a Curcubeul óvoda gyermekei és az éjszakai szállás is a kantinon keresztül kap meleg ételt.

Szucs Mariana vezetői pozíciójának megszűnését követően lehetőséget kap a DAS Arad keretében szabadon lévő végrehajtói állások egyikének betöltésére.

A tanácsosok többsége jóváhagyta azt a határozatot is, amely a Városháza által a Vasile Goldiș iskola vezetőségétől az Eminescu utcában ideiglenesen bérelt épület további bérlésére vonatkozó szerződés módosításával volt kapcsolatos, amely elfogadásával havi 4000 eurót spórolnak az önkormányzat számára.

Az Eminescu utcában található épület ideiglenesen a Ghiba Birta iskola diákjai számára működött iskolaként, míg az iskola osztálytermeit felújították, majd a Preparandia Dimitrie Țichindeal Iskola diákjai használták az épületet, mert a tanintézmény nem rendelkezett kellő mennyiségű osztályteremmel a diákok számára. Idén az Informatikai Líceum diákjai költöztek volna az épületbe, míg az iskola egyik szárnya felújítás alatt áll, ám a szülők negatív reakciója miatt a Városháza lemondott a költöztetésről, így az épület üresen maradt, viszont az önkormányzat továbbra is havi 4000 eurót fizetett a helyiségek bérléséért. A napirendi pontok kiegészítéseként felkerülő határozat a bérleti szerződés ideiglenes szüneteltetéséről szólt, megspórolva az említett összeget, s bár a tanácsosok többsége jóváhagyta azt, az USR képviselői nem hagyták jóvá a döntést. Ezzel kapcsolatban a polgármester Călin Bibarț az ülés végén fejtette ki véleményét:

„A Mihai Eminescu utcában bérlünk helyiséget, amit legutóbb a pedagógiai líceum használt. Az iskola helyzetének rendeződésével a helyiség használaton kívülivé vált, s a Goldiș iskolával sikerült megegyeznünk abban, hogy nem fizetünk havi rendszerességgel bérleti díjat, hanem felfüggesztjük a szerződést. Nem zárjuk le, csak felfüggesztjük, mert lehetséges, hogy a PNRR-n keresztül finanszírozott iskolafelújítások miatt még szükségünk lehet a helyiségekre, de fizessünk csak annyit, amennyit használjuk az épületet. Szomorúsággal tölt el, hogy amikor meg szeretnénk spórolni némi pénzt, az USR akkor is tartózkodik a szavazástól. Azzal együtt, hogy a mandátuma végéhez ért (a polgármester az USR vezetőjéhez Florin Stanához címezte szavait), úgy tűnik, önök Arad ellen szavaznak, és ki akartam emelni ezt a tényt, hogy nyilvánosan is elmonndjam: a politika egy pontig tart! Azon a ponton túl Arad és az aradiak érdekei következnek. Ilyen szavazatokkal…” – mondta a polgármester, akit az ülésen online résztvevő Stana szakított félbe többször is, folyamatosan a polgármesterrel egy időben beszélve, így annak mondandójából jóformán semmit nem lehetett érteni.