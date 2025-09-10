A terepen ellenőrzik, irtották-e a parlagfüvet

Mihai Pașca, Arad megye prefektusa sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a következő időszakban a Környezetvédelmi Őrséggel együttműködésben ellenőrzik az önkormányzatokat, irtották-e a parlagfüvet.

A prefektusi hivatal, az allergiával küzdőkre való tekintettel, kérte az önkormányzatokat, hogy közöljék milyen lépéseket tettek a parlagfű irtására. A kapott adatok szerint a legtöbb önkormányzat komolyan vette a feladatot, és megtették a szükséges lépéseket.

„Arad municípiumban 86 telket azonosítottak, ahol elszaporodott a parlagfű, a helyi önkormányzat összesen 95 felszólítást és 15 figyelmeztetést küldött ki ezért. Bélen, Kisjenőben, Marosberkesen, Angyalkúton, Fönlakon, Gyorokon, Lippán, Fakerten és Nagylakon az önkormányzatok jelentése szerint nagy számban végeztek ellenőrzéseket, de vannak olyan települések is, ahol nulla ellenőrzési számot jelentettek. Nehezen lehet elhinni, hogy egy településen van parlagfű és egy szomszédos településen nincs. Ezeknek az önkormányzatoknak a tevékenységét e téren már elkezdtük ellenőrizni a Környezetvédelmi Őrséggel és a Mezőgazdasági Igazgatósággal” – mondta a prefektus.

Nem jelentették, hogy végeztek volna ellenőrzést Háromalmás, Archiș, Batta, Barza, Bokszeg, Hévízkáránd, Csermő, Keszend, Konop, Craiva, Kürtös, Dézna, Kishalmágy, Bélhagymás, Ignafalva, Borosjenő, Iratos, Mácsa, Menyháza, Fazekasvarsánd, Pankota, Pécska, Nagypereg, Peleskefalva, Borossebes, Csigérszőllős, Székudvar, Sajtény, Selénd, Világos, Marosaszó és Zaránd településeken, miközben Szemlakon és Halmágycsúcson tájékoztató jellegű kampányt indítottak a növény irtásával kapcsolatban.

A következő időszakban egy vegyes ellenőrzőcsapat a terepen vizsgálja meg, hogy irtották-e a parlagfüvet a helyi önkormányzatok, jogi személyek és a helyi lakosok, s ha nem figyelmeztetést, majd két hét múlva az újbóli ellenőrzést követően bírságot szabhat ki a Környezetvédelmi Őrség azokra, akik nem irtották a növényt.

A prefektus külön kiemelte, hogy a törvény egyaránt vonatkozik a telektulajdonos állampolgárokra és a helyi önkormányzatokra.

„Ha a lakosoktól elvárjuk, hogy tiszteljék a törvényeket, előbb az önkormányzatoknak kell tisztelniük azt” – mondta a prefektus.