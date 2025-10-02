Adj esélyt a tanulásra, a fejlődésre és egy boldogabb jövőre

Az Ajungem MARI Arad, Románia legnagyobb, intézményben nevelkedő gyermekeket támogató programjának részeként tíz önkéntest keresnek sürgősen Arad megyében. A szervezet célja, hogy minél több gyermek kapjon esélyt a tanulásra, a fejlődésre és egy boldogabb jövőre. A jelentkezés határideje október 10.

Az önkéntesektől mindössze heti három órát kérnek: legyenek a gyerekek játszótársai, segítsenek a házi feladatokban, kísérjék el őket színházba, moziba vagy akár egy kirándulásra. Leginkább azonban arra van szükség, hogy valaki meghallgassa és bátorítsa őket.

„Nem kell szupererő ahhoz, hogy önkéntes legyél, csak egy nagy szív. A gyerekeknek leginkább arra van szükségük, hogy valaki higgyen bennük” – mondja Iarina Taban, a program alapítója.

Az intézményekben nevelkedő gyermekeknek sokszor egy egyszerű gesztus is hatalmas élményt jelent: egy kreatív foglalkozás, ahol szabadon kifejezhetik érzéseiket, egy kirándulás, amely első alkalommal nyitja ki számukra a világot, vagy egy türelmes Meg tudod csinálni!, amikor a tanulás nehézzé válik.

Az elmúlt 11 évben az Ajungem MARI önkéntesei több ezer gyerek életében jelentettek fordulópontot. Tapasztalataik szerint a gyerekek önbizalmat, bátorságot és reményt nyernek abból, hogy valaki következetesen ott van mellettük.

Az új önkéntes időszak november 1. és június 30. között zajlik, hosszabbítási lehetőséggel. Jelentkezni bárki tud, aki betöltötte a 16. életévét, nincs felső korhatár. Az önkéntesek képzésben, tanácsadásban és szakmai támogatásban is részesülnek.

Az Ajungem MARI célja, hogy országosan tovább bővüljön, ezért más megyékből is várják az érdeklődőket: ha egy megyében legalább 15 önkéntes jelentkezik, ott is elindítják a programot.

Országos szinten jelenleg több mint 3500 gyermeket támogat a program, Bukarestben és további 28 megyében, 1300 önkéntes segítségével. A gyerekek oktatási, érzelmi és lelki támogatást kapnak, hogy felelős, önálló és boldog felnőttekké válhassanak.

Önkéntesnek lehet jelentkezni október 10-ig az online jelentkezési űrlap kitöltésével: www.ajungemmari.ro/devinovoluntar.