Adj új életet egy Arădeanca-babának – Legyen ő a színpad sztárja!

A Ioan Slavici Klasszikus Színház új előadásra készül, és a közösséget is bevonja a történetbe. Az Elise Wilk Arădeanca című darab Cristian Ban rendezésében, egy erősen helyi jellegű történetet hoz a közönség elé.

Az előadás középpontjában az egykori babagyár munkásnőinek életéből inspirált fiktív történetek állnak, és a gyermekkor egyik legkedvesebb szimbólumát – az Arădeanca-babát – a történetek központi elemeként mutatják be a színpadon.

„Az autentikusság és a varázslat visszaadásához a színház felhívást intéz a nézőkhöz: ha még megőrzött egy Arădeanca-babát, legyen az egy szekrényben, padláson vagy egy emlékkollekciós dobozban, most van itt az ideje, hogy új életet adjunk neki. Ajándékozza el a játékot, és az része lesz az előadásnak. Sok mai felnőtt számára az Arădeanca-babák voltak az első barátok és bizalmasok a gyerekkorban. Most újra életre kelhetnek, és történeteket mesélhetnek el egy olyan előadásban, amely a közösség ujjlenyomatát viseli” – mondja Bogdan Costea, a színház igazgatója.

Akik szeretnének felajánlani egy Arădeanca-babát, azok október 18-ig elküldhetik a színház címére: Forradalom útja 103. szám, vagy személyesen is leadhatják keddtől péntekig 10–14 óra között, a kapcsolattartó: Aurica Puta-Zadic, kellékes.

További információkért lehet hívni a 0757-220-052-es telefonszámot.

A felajánlóknak köszönetképpen két belépőt biztosítanak az Arădeanca-előadás egyikére. A bemutató október 26-án lesz, az azt követő előadás október 30-án.