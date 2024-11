Adventi koszorúkészítés Pankotán

A napokban a magyar fakultatív oktatásban részt vevő diákok néhány szülő társaságában adventi koszorúkat készítettek Böde Ágnes óvónő vezetésével. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetétől ugyanis kaptak 25 koszorúhoz való alapanyagot. Nap végén minden gyermek hazavihette az általa készített adventi koszorút. Köszönet jár ft. Jeger Martin pankotai plébánosnak, aki meleg szobával várta a gyermekeket, és maga is közreműködött a koszorúk elkészítésében. Ugyancsak a parókián felnőttek bevonásával készítettek adventi koszorúkat, amelyekkel az otthonukban felkeresték és megajándékozták az idős vagy beteg embereket, de az iskolaigazgató is kapott egy adventi koszorút. A fakultatív magyar oktatásban részt vevő mintegy 30 gyermek is készül a karácsonyi műsorra – tudtuk meg Böde Ágnes óvónőtől, aki hozzáfűzte: az óvodában is énekekkel, táncokkal készülnek a karácsonyi műsorra.