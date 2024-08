Akadálymentesített koncertek a város ünnepén

A Város ünnepe (Celebrea Orașului) rendezvénysorozat második alkalommal kerül megrendezésre 2024. augusztus 16–18. között, amelynek sztárvendégei Rita Ora, a Passenger és a Zdob&Zdub zenekarok, de több mint 100 kulturális, sport- és közösségi eseményt szerveznek Temesvár számos pontján.

A Város ünnepe 2024 rendezvény az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programok öröksége, amelyet Temesvár önkormányzata finanszíroz, a Projektközpont szervezésében és irányításával. A rendezvénykínálat különféle érdeklődési köröket és korosztályokat céloz meg, a fotózástól a zenéig, az ökológiai műhelyekig vagy a sportversenyekig.

Idén a rendezvény központi helyszínt kapott, mintegy 15 000 négyzetméteres területtel, a Polgári parkban és az I. C. Brătianu sugáruton. A Bega-csatorna partjain is lesznek különböző események, lehetőséget adva a város vízi úton történő (újra) felfedezéséhez. A rendezvények optimális körülmények között történő lebonyolítása érdekében a Temesvári Városháza Közlekedési Bizottsága a Projektközpont kérésére a belváros több utcájában jóváhagyta a közúti forgalom lezárását (az I. C. Brătianu sugárúton, a Hunyadi János tér és a Michelangelo utca közötti szakaszon és a Patriarh Miron Cristea utcában, az I. C. Brătianu sugárút és Mihai Eminescu körút közötti szakaszon).

A programban szereplő rendezvények különlegessége, hogy a fogyatékkal élők számára is akadálymentesítettek. A nagyszínpadon augusztus 17-én, szombaton este 19 órától sorra kerülő Zdob&Zdub-, Passenger- és Rita Ora-koncertek a hallássérültek számára is szólnak, a kerekes székesek pedig rámpával felszerelt emelvényt kapnak, jó kilátással a nagyszínpad felé. A mintegy 100 esemény részletes programja és helyszínei elérhetők a https://www.celebrare-timisoara.ro/ro/ internetes oldalon.

A Zdob&Zdub zenekar is fellép

(Fotó: bravonet.ro)