Alaposan felkészülni a jövő évi választásokra

A Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal üléstermében november 5-én szervezték meg az RMDSZ helybeli szervezetének a tisztújító közgyűlését. A prezídiumból Faragó Péter megyei elnök és Papp Attila polgármester társaságában Nagy Tivadar elnök köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót a polgármesternek, aki ugyancsak üdvözölte a jelenlévőket. A továbbiakban szólásra kérte Faragó Péter parlamenti képviselőt, megyei elnököt.

Faragó Péter üdvözlő szavait követően az előttünk álló időszak bonyolultságáról beszélt.

Miután a helybeli elnök ismertette a napirendi pontokat, a tevékenységi beszámolót ismertette: 2021-ben a helybeli közgyűléstől újra bizalmat kapott, ezért a különféle megyebeli programokon, így Szentpálon, Kisiratoson, Majláthfalván is részt vett az ott szervezett falunapokon, más rendezvényeken. Erdőhegyen is részt vett a kolbásztöltő versenyen, Kelebián a fesztiválon képviselték a nagyiratosi magyarságot. Szervezői voltak az RMDSZ megyei küldöttgyűlésének, ami után jó házigazdaként megvendégelték az ülés tagjait. Az Aradi RMDSZ megszervezte minifutball-bajnokságra is csapatot küldtek, sőt azt Páll Denisz vezetésével meg is nyerték. Az Eurotrans Alapítvánnyal közösen szerveznek kiszállásokat Nagyiratosra, ahol megfelelő helyet biztosítanak a lakossággal való találkozóknak. Zárszavaiban köszönetet mondott mindenkinek, aki bármiben is segített, majd megtartotta a pénzügyi beszámolót, amelynek az ismertetésétől eltekintünk.

Tisztújítás

A beszámolók ismertetése után egyetlen javaslat hangzott el az elnöki tisztség betöltésére, méghozzá Papp Attila polgármester részéről, aki elégedettségének adott hangot Nagy Tivadar munkájával kapcsolatban, ezért őt javasolta a tisztségre. Végül egyetlen tartózkodás mellett újraválasztották az eddigi elnököt. Alelnökök Czank Ervin, László Ármin, Benke Albert. A november 25-én, Aradon sorra kerülő megyei küldöttgyűlésen való részvételre jelölték az elnök mellett Kocsis Róbertet, Dani Csaba Zsoltot és Juhász Alexandrát.

2024 – szuper választási év

Az egyéb témakörben Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő előre bocsátotta, hogy úgy próbál hozzáállni, hogy nem falugyűlésen, hanem RMDSZ-tisztújításon vesznek részt. Az erdélyi magyar közösséget képviselő érdekvédelmi szövetség manapság 2024-re, mint szuper választási évre összpontosít. Azt szeretné, ha az emberek megértenék: június 9-én az országban választások lesznek, amelyeken az ország 33 EP-képviselőt választ attól függetlenül, hányan vesznek részt a választásokon. „Nekünk az a legfontosabb, hogy a megválasztott EP-képviselők között ott legyen az a 2-3 magyar ember is, akik a mi érdekeinket képviselik a több mint 700 ember között. Mert igaz ugyan, hogy nem éppen úgy alakultak a dolgaink, ahogyan szerettük volna, de akkor is ott kell lennünk a képviselőink által. Köztudott, hogy magyarságunk körében hatalmas EU-ellenesség tapasztalható, de ezzel együtt ott van a helyünk, mert bárhogyan is alakul, jobb ott lennünk, mintha kimaradnánk. 2007 óta vagyunk tagjai az EU-nak. Sajnos, nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerettük volna, de akkor is stabilitást, biztonságot jelentett az ország, benne a magyarság számára is. Jelenleg komoly egyeztetés zajlik az RMDSZ és a FIDESZ között az EP-választásokkal kapcsolatban, mert június 9-én az anyaországban is hasonló választások lesznek, és a kormányfőnek bármilyen retorikája is van, az nem az EU létével, hanem az EU mostani irányával és vezetőségével kapcsolatosak, amivel mi is egyetértünk. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a tagjainkat ne biztatnánk a választásokon való részvételre, hiszen csak akkor lehet javítani az intézmény munkáján, ha a mi képviselőink is ott vannak, és a mi érdekeinket képviselik. (…) Ha túl leszünk az EP-választásokon, azonnal hozzáfogunk az önkormányzati választásokra való felkészüléshez, nagyjából 3 hetünk lesz az előválasztások megszervezésére. Az alapszabályzat szerint mindenhol meg kell tartanunk az előválasztásokat a polgármesterjelöltek, a tanácsosjelöltek rangsorolását, össze kell álltanunk a listákat, aláírásokat kell gyűjtenünk. A szövetségi elnökkel arról tárgyaltunk, hogy a kormánypártokkal való egyeztetés alapján találjunk megoldást, hogy valamikor márciusban–áprilisban, amikor az EP-választásokhoz gyűjtünk aláírásokat, azok valamennyi jövő évi választáshoz érvényesek legyenek. Mert elképzelhetetlen, hogy jövőre négy alkalommal kopogtassunk a választópolgároknál az aláírásukért, mert azok nem fogják érteni: ha két hónappal ezelőtt aláírtam, akkor miért zaklattok újra.” Faragó Péter annak a reményének adott hangot, hogy a többi pártvezető is megérti a helyzet tarthatatlanságát. A kopogtatás, az emberekkel való találkozás fontos, de ugyanazért egy évben négyszer zavarni őket, ellenszenvet kelthet.

Az előválasztások alkalmával, amelyek az RMDSZ alapszabályzatában szerepelnek, nagyon meg kell gondolni a jelöltek kiválasztását, és minél több embert kell mozgósítani a részvételre.

„Számunkra legfontosabb az önkormányzati választás, mert nekünk, Arad megyében nincs annál fontosabb, hogy a településeinken, ahol élünk, milyen arányban vagyunk a községi, a városi tanácsokban, hol tudunk polgármestert vagy alpolgármestert álltani. Az önkormányzati választások eredményei határozzák meg a legjobban az életünket. Mert fontos nekünk az EP, a parlamenti, valamint az elnökválasztás is, de egyik se érinti, határozza meg annyira az életminőségünket, mint az önkormányzati választások. Példának okáért Nagyiratos községben, ahova Kis- és Nagyvarja is tartozik, hogyan tarthatjuk meg a polgármesterünket és a tanácsosainkat, akiknek a számát még növelhetnénk is. Ez a cél, aminek az eléréséhez alaposan fel kell készülnünk. Utána a parlamenti és államelnök választásra készülünk, amelyek együtt lesznek. Számunkra a parlamenti választások a fontosabbak, ahol el kell érnünk a 6-6,5%-os képviseletet. Ha alaposan megmozgatjuk magunkat, akkor a mandátumok visszaosztásából az Arad megyei magyaroknak újra lehet parlamenti képviselője. Sajnos, teljes mandátumot nem tudunk itt megszerezni. A visszaosztáshoz az is szükséges, hogy országos szinten az RMDSZ legkevesebb 6%-os eredményt érjen el. Ha a parlamenti választást az államelnökválasztással együtt szervezik, az nekünk nem jó, mert utóbbi a közvéleményt jobban megmozgatja, sokkal többen vesznek részt rajta. Ezért reménykedjünk, hogy nem egyszerre szervezik” – zárta nagyiratosi tájékoztatóját Faragó Péter.

A nagyiratosi tisztújító közgyűlés kávé, üdítő melletti barátságos beszélgetéssel zárult.