Áldások, kenyérkóstolás, közös ebéd

Pécska Város Tanácsának ünnepi ülése, valamint az arra érdemes személyiségek kitüntetése után 12 órakor a szerb ortodox templomban megszentelték a búzakoszorúkat, majd az új kenyeret szállító lovas kocsi nyomában a Păstrătorii Tradiţiei, valamint a Búzavirág Néptáncegyüttes tagjai zenekísérettel. Utánuk a városi elöljárók, Antal Péter polgármester és Miodrag Stanoiov alpolgármester a feleségükkel, számos pécskai társaságában vonultak a Mihály Király téren felállított szabadtéri színpadhoz. A színpad két oldalán páronként felsorakozott a Păstrătorii Tradiţiei és a Búzavirág Néptáncegyüttes.

Kenyérszentelés

A színpad előterében kosarakba rakott, az asztalon felhalmozott kenyerekre előbb az ortodox papok, utánuk a szerb ortodox, majd a görög katolikus pap mondott áldást, szentelte meg a kosarakban álló új kenyeret. Ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános áldása következett: „Az Atya, az Úr legyen veletek! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében: Istenünk, gondviselő Atyánk hálát adunk Neked, amiért megadtad a mindennapi kenyeret. Most eléd hoztuk az új kenyeret, amiért hálát adunk és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk az új kenyeret Neked, aki a gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, szállítottak, őröltek és a lisztből kenyeret sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap az asztalunkra kerüljön. Fogadd érte köszönetünket és kérjük mennyei áldásodat, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.” Utána közösen elmondták a Miatyánkot, majd az Üdvözlégy Mária kezdetű imát. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon mindnyájunkra! Istennek legyen hála, zárta szentelési beszédét, majd az új kenyeret megszentelte ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános.

Elöljárók beszédei

A szertartás idején a városvezetők és a politikusok a színpad hátterében várakoztak, az áldások után Faragó Péter RMDSZ megyei elnököt, parlamenti képviselőt kérték a mikrofonhoz.

Előbb románul, majd magyarul köszöntötte a jelen lévőket: kedves pécskaiak, köszönöm szépen az önkormányzat, a polgármester úrnak a meghívását, aminek a jóvoltából ismét együtt ünnepelhetek önökkel. Az Újkenyér ünnepe egyben államalapító királyunk, Szent István királynak az ünnepét is. Ami a legfontosabb, hálát adunk a Jóistennek a termésért, ugyanakkor hálát adunk azoknak a gazdáknak is, akik sokat dolgoztak annak érdekében, hogy az új kenyér ma az asztalunkon legyen és biztosítsa egész évi, mindennapi eledelünket. Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját. Szerintem közösségünknek egyik legszebb ünnepe az újkenyéré. A pécskai közösség, mint minden évben, ezúttal is méltón ünnepelhet. Azt kívánom, hogy a mai ünnep tartsa össze az egész pécskai közösséget, számára a mai ünnep legyen útmutatás, hogy egymásban bízva, együtt munkálkodva tudjunk haladni. Köszönöm, hogy itt lehetek – zárta beszédét Faragó Péter.

***

Utána Antal Péter polgármester előbb románul, majd magyarul köszöntötte az egybegyűlteket, hangoztatva: újra együtt vagyunk Pécska központjában, a katolikus templom árnyékában hálás szívvel, mert újra eltelt egy újabb mezőgazdasági év, amelyben szántottak, vetettek, arattak és őröltek. Változnak az idők, az időjárás egyre szeszélyesebbé válik, hőhullámok, aszályok nehezítik a gazdák munkáját, akik nem adják fel, mert a pécskai, a tornyai és a szederháti gazdák mögött a búzatermesztés évszázados hagyománya áll, ezért minden helyzethez menet közben alkalmazkodtak. A munkájukat nagyra értékeljük, ahogyan hálásak vagyunk városunk négy pékségének is, ahol minden reggel friss, ízletes kenyeret sütnek, amit az asztalunkra teszünk, hogy a szeretteikkel közösen fogyasszunk el. Folytatjuk őseink hagyományát, akik a munka után fontosnak tartják a pihenést, munkánk gyümölcsének az élvezését is. Rohanó világunkban még fontosabbá vált a kikapcsolódás, ezért mindenkinek ajánlom, hogy a mindennapi teendőik mellett adjuk hálát, érezzük jól magunkat az újkenyér ünnepén! Szép Újkenyér ünnepet kívánok mindenkinek – zárta beszédét Antal Péter polgármester.

Kenyérkóstolás, közös ebéd

Pécskai szokás szerint Antal Péter polgármester egy jókora friss kenyérrel a szabadtéri színpad környékén sok embert kínált meg, hogy törjön belőle, kóstolja meg. A római katolikus parókiát is felkereste, ott a tágas folyosón megterített asztalnál foglaltak helyet a magyarok, akik ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános vendégszeretetét élvezve, sóval és tökmagolajjal ízesítve kóstolgatták az új kenyeret, miközben barátságosan beszélgettek.

A kenyérkóstolás után az Újkenyér Ünnep résztvevői az egykori Ipartestület éttermében gyülekeztek, ahol együtt megebédeltek, jó hangulatban beszélgettek. Távozáskor a polgármester minden vendégnek adott egy-egy útravalót, hogy a családjukba is vihessenek a messze földön is híres, ízletes pécskai kenyérből.