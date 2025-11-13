Az Alternatív Turizmus Egyesület újabb különleges tematikus sétát szervezett az Arad Free Tours programsorozat keretében az elmúlt szombaton. Az Arad a Sárkány jegyében címet viselő városi túrát Antoniu Martin történész vezette, aki közel ötven érdeklődőt kalauzolt végig a város szívében – a kedvezőtlen idő miatt – esernyők és esőkabátok alatt, de annál lelkesebben.

A séta egy kevésbé ismert Aradot mutatott be, feltárva a 19. század végének és a századfordulónak építészeti titkait. A Forradalmi út, a Decebal út és a város ikonikus terei mentén a résztvevők olyan díszítőmotívumokat fedezhettek fel, mint az életfa, a lélek madara, a páva, az oroszlán, a kagyló, és mindenekelőtt a sárkány.

A sárkány motívum több aradi épületen is feltűnik: megtalálható a Vörös Ökör környékén lévő Steiner-palotán, a Széchenyi Társaság egykori bérházán a Decebal utca 18. szám alatt, valamint a Moise Nicoară Főgimnázium homlokzatán.

Antoniu Martin rámutatott: a sárkány nem csupán díszítőelem, hanem mély történelmi és szimbolikus jelentéssel bír. A motívum kapcsolatba hozható a sárkányrenddel, amelyet 1408-ban alapított Luxemburgi Zsigmond magyar király. A rend eszméit később az erdélyi nemesség – köztük az aradi Bohus család – is továbbvitte, a felvilágosodás és a spirituális tudás szellemében.

„Arad építészete nem csupán egy korszak esztétikáját, hanem a tudás és a szimbolika lenyomatát is hordozza. Ezekben a kőbe faragott részletekben ott rejlik a város identitásának egyik kulcsa” – hangsúlyozta a történész.

Az eseménnyel az Alternatív Turizmus Egyesület célja, hogy új nézőpontból mutassa be Arad kulturális örökségét, és ezzel egyedi városi márkát építsen: egy nyitott, soknemzetiségű, közép-európai várost, amely múltjával és szimbolikájával is különleges helyet foglal el a térségben.