Arad megyében párját ritkítja

Május 29-én, csütörtökön 17 órától a simonyifalvi kultúrotthon kistermében került sor a Makramé Szakkör tagjai által, október óta készített munkák megtekintésére, értékelésére. A tevékenységet a Nemzeti Művelődési Intézet támogatta, a simonyifalvi hölgyek az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a segítségével kerültek a programba – bocsátotta előre Deák Andrea tiszteletes asszony, aki Kádár-Bier Henrietta projektvezető társaságában mutatta be a közösségi munkát. Sokféle szakköri tevékenység közül lehetett választani, maga nem ezt, hanem a horgolást pályázta meg, végül a makraméra esett a választás. Ehhez elkezdte a Facebook segítségével toborozni a hölgyeket. Végül is heten vágtak bele, a helyszínt, vagyis a kistermet a Simonyi Társaságtól kapták meg, ahol a fűtést is biztosították, amiért ezúttal is köszönetet mondott. Szinte minden héten találkoztak, kivetített videóklippek segítségével készültek az első kulcstartók, utána alátétek, karácsony környékén karácsonyfadíszek. Hetente szerdánként találkoztak, virágtartókat készítettek, de szívesen állítottak elő mandalákat, gyümölcsartókat, bevásárlókosrakat, újságtartókat, foghagymatartókat, sőt fényképtartók is készültek, utoljára fali dekorációkat állítottak elő. A közös tevékenységek mindig jó hangulatban zajlottak, megbeszélték az ételrecepteket, valamint az aktuális híreket, eseményeket is. Munka közben teáztak, jó hangulatban beszélgettek is, ezért az együttlétek kiváló közösségépítő tevékenységnek is bizonyultak. Ilyenkor nem gondoltak a munkahelyi stresszre, belemerültek az alkotásba. Haász Mária nagyon sokat segített, sok fonalat is vásárolt, jó ötletekkel szolgált. A program minden alapanyagot biztosított, maga szakkör vezetőként a nyáron levizsgázott makramékészítésből, valamint kiállításszervezésből. Miután megkapták az engedélyt, megérkezett a segédeszközökből álló csomag is, és kezdődhetett a munka. A makramékészítés haladó tanfolyamát tervezik a következő évben is. A körvezető a tagokat is felkérte, mondjanak véleményt az eddig zajlott, közös makramékészítésről. A véleménymondók egy része úgy érezte: kissé visszamentek az időben, átélhették, milyen lehetett a közösségi munka a nagymamák idejében. Ugyanakkor példás összefogás is kialakult, mert ha valaki késett, vagy nem tudott részt venni egy-egy ülésen, a kolléganők az ő makraméját is folytatták, hogy ne maradjon le. Zárszavaiban Deák Andrea nagyra értékelte a közösségi munkát, ami beváltotta az elvárásokat, hiszen a makramékészítés legfontosabb célja, a faluban a jó közösségi szellemnek a kialakítása volt, ami létre is jött. Ezzel párhuzamosan, a régi mesterségeknek az életben tartását is előmozdította. Eleinte kínlódtak, mert a kenderfonal nagyon vékony volt, nem haladt rendesen a munka, később azonban mindenki olyan fonalat választott, amilyet óhajtott. A megyében foglalkoztak csuhézással, gyöngyfűzéssel, mézeskalács készítéssel. Utóbbival maguk is foglalkoztak, meg is lehetett kóstolni. Haász Mária örömének adott hangot, amiért Simonyifalván megalakult e kis közösség, amelynek tagjai minden héten találkoztak, munka közben jobban megismerték egymást, összefonódtak. A tiszteletes asszony azt is elmondta, hogy az iskolában is elkezdték a néptáncoktatást, a kisdiákok már ígéretesen lépegetnek, sokat haladtak a közösségformálásban.

A hölgyek végezte közösségi munka értékelőjét megtisztelte jelenlétével Pallagi Máté polgármester, Szabó Mihály, a polgármester személyi tanácsadója és nem utolsósorban Haász Tibor leköszönt polgármester. A találkozó kávé és üdítő, valamint sós sütemények közös elfogyasztásával, barátságos beszélgetéssel zárult.