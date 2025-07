Aradi siker Kelet-Európa divatfővárosában

Szeben ismét a divat fellegvárává vált 2025 júliusában, amikor immár 17. alkalommal rendezték meg a Feeric Fashion Week-et, Kelet-Európa egyik legfontosabb divateseményét. A fenntarthatóság, az innováció és a szokatlan terek iránti nyitottság jegyében zajló rendezvény idén is nemzetközi figyelmet keltett, és egy aradi név is ott volt a reflektorfényben: Emanuela Roz.

Az aradi származású fiatal modell, a Lawinne Models ügynökség arca, már második éve szerepelt a rangos divathéten, ahol ezúttal is számos nemzetközi tervező bemutatóján vonult végig a kifutón. A rendezvényen többek között olyan nevek kollekcióit mutatta be, mint a holland Wijnruit, az egyiptomi Galala Egyetem, vagy a Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem. A bemutatók helyszínei sem voltak hétköznapiak: a Promenada bevásárlóközpont parkolója, a történelmi belváros, a nagydisznódi erődtemplom és még a városi közfürdő is kifutóvá alakult.

„A Feeric Fashion Week egy igazán különleges élmény számomra, büszke vagyok, hogy újra részese lehettem. Örömmel tölt el, hogy olyan kreatív közegben dolgozhattam, ahol sok régi ismerőssel is újra találkoztam” – nyilatkozta a sajtónak Emanuela, akit nemrég Törökországban Queen of Europe 2025 címmel koronáztak meg.

A divathét fő üzenete a Divat, mint kiáltvány egy fenntartható jövőért volt, ahol a tervezők az újrahasznosítás, a kézműves technikák újraértelmezése és az időtállóság jegyében alkottak. A szervezők célja, hogy a divatot integrálják a helyi kulturális és építészeti közegbe – ez a gondolat inspirálta Lavinia Ichimet is, aki elmondta: Szeben példájára hozta létre az aradi Boulevard Fashion Festival eseményt.

A Feeric Fashion Week tehát nemcsak a divat, de a fiatal tehetségek bemutatkozásának is terepe, Emanuela Roz pedig méltón képviselte Aradot ezen a nemzetközi porondon.

(Fotó: Facebook)