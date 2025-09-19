Aradiak a budapesti OMÉK-kiállításon

Az Arad Megyei Turisztikai Információs Központ és az Aradi Múzeum komplexum Arad turisztikai értékeit népszerűsíti Budapesten az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron (OMÉK) szeptember 18–21. között.

A hagyományos aradi ízekkel a pécskai kenyeret és a nagylaki szalámit kiállító árusok ismertetik meg a magyarországi látogatókat.

„Szeretnénk minden számunkra elérhető eszközzel Arad értékeit népszerűsíteni. Budapesten a hagyományos termékek kiállításával és a turisztikai ajánlatokkal nemzetközi szinten népszerűsítjük megyénket, felhelyezve Aradot a turisztikai állomások térképére. Köszönjük a Pro Agricultura Egyesület meghívását és vendégszeretetét” – mondott köszönetet Péró Tamás megyei tanács alelnök.

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és gazdasági eseménye több mint 150 éve kerül megrendezésre. Tavaly a vásár több mint 50 000 látogatót vonzott.