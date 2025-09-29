Átadás előtt a DN 69A jelzésű autópálya felhajtó

A Temesvár és az A1-es autópálya közötti új összekötő út munkálatai a befejezéshez közelednek, a Temesvári Útügyi Igazgatóság (DRDP) legfrissebb közleménye szerint a beruházás 97%-ban elkészült. A kivitelező ARL Cluj és a Strabag munkásai a közlekedésbiztonsági munkálatokra, a jelzőlámpákra, a központi elválasztó betonelemek és a szegélylécek telepítésére, az útjelző táblák kihelyezésére és az úttesten található jelzések felfestésére, a töltésekre és a vízelvezető árkok kivitelezésére összpontosítanak.

Az új autópálya felhajtó DN 69A jelzésű országút lesz, amely mintegy 10 km hosszú, irányonként kétsávos, három útkereszteződéssel (a DN 69-es Temesvár–Arad országúttal, Szentandrás körzetében, a DC 58-as úttal Csernegyháza körzetében és az A1-es autópályával a temesgyarmati és az orczyfalvi felhajtók között) és nyolc híddal, illetve felüljáróval rendelkezik. A megengedett maximális sebesség 100 km/h lesz. A szakemberek szerint az autópálya felhajtó átadása 2025 szeptemberének végén, októberének elején várható.

Fotók: facebook.com