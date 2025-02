Az RMDSZ a fejlődés motorja akar lenni

Faragó Péterrel, az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének az elnökével az elmúlt évet értékeljük, valamint a következő időszak terveit, teendőit vettük számba.

„Társadalmilag is nagyon nehéz és feszült 2024-et tudhatunk magunk mögött, hiszen választási éven vagyunk túl, ahol az RMDSZ jól szerepelt a magyar embereknek köszönhetően. Mind a négy választáson a magyar közösség bizalmat szavazott az érdekvédelmi szövetségnek. A magyarok jóvoltából bejutottunk az Európai Parlamentbe, az önkormányzati választások is jól sikerültek. Az államfőválasztáson is a szövetség jelöltje megkapta a bizalmat a magyaroktól, ráadásul a parlamenti választásokon is a szövetség jó eredményt ért el, ezért a magyaroknak köszönhetően erős frakcióval vagyunk jelen Bukarestben. A parlamenti választások nekünk, Arad megyében kissé keserű szájízt okoztak, ugyanis a nagyon jó eredménynek számító 13 ezer szavazattal, amihez hasonlót régóta nem tudtunk szerezni, a visszaosztás nem kedvezett nekünk. A visszaosztás ugyanis mindig szerencsejáték. A parlamenti mandátumot nem tudtuk megtartani, ebben a parlamenti ciklusban nincs képviseltünk. Az RMDSZ viszont ott van, kormányzati szerepet is vállalt, ezért biztos vagyok abban, hogy annak a hasznát az Arad megyei magyar közösség is élvezni tudja. Az év végi csattanó az államfő-választás második fordulója előtti napon következett be, amikor az Alkotmánybíróság a választás eredményeit érvénytelenítette. Az a már amúgy is létező társadalmi feszültséget tovább fokozza, mert kellően megalapozott választ a mai napig nem adott senki az érvénytelenítés miértjére. Megválaszolatlan kérdések maradtak, ami nem tesz jót sem az országnak, sem a közösségünknek. Még mindig várjuk az illetékes szervektől a választ, hogy miért történtek úgy, ahogyan a dolgok. Most már tudjuk, hogy a megismételt államfőválasztást 2025 májusában tartják meg, a kormánykoalíció, amelynek az RMDSZ is a tagja, egy közös jelöltet fog támogatni Crin Antonescu személyében, mert úgy gondoljuk, hogy a koalíciót csakis így tudjuk egyben tartani. Ha egy közös jelölt van, akkor a koalíciós pártok nem támadják egymást, egy irányba próbálják húzni a szekeret. Crin Antonescu olyan veterán román politikus, aki a magyar közösségünk támogatására is méltó. Soha nem támadta a magyar közösséget, nem nyilatkozott ellenünk, egy olyan politikus, aki számunkra elfogadható, hiszen ugyanazokat a nekünk is fontos értékeket képviseli, amelyekre a jövőben is szükségünk lesz. Bízom benne, hogy a három koalíciós partner szavazataival az államfőjelölt be tud jutni a második fordulóba, és komoly esélyei vannak, hogy államfő legyen. Ez jelenthet egy komoly stabilitást, olyan utat a fejlődéshez, amelynek mi, magyar közösségként is részesei tudunk lenni. Azt is láthatjuk, hogy az eltelt egy-két évben, amikor az RMDSZ nem volt tagja a kormánynak, az ország költségvetése nagyon rossz irányt vett, a kormány hatalmas hiányt halmozott fel. Nagyon fontos, hogy kordában tudjuk tartani az államadósságot, hitelképes legyen az ország a gazdaság működtetéséhez. Arra vállalkoztunk, hogy a beruházások folytatódjanak, a nagy országos projektek is, és az önkormányzatainkhoz is jussanak beruházások, legyen hátszél a támogatásukhoz, mert ezeken keresztül tudnak fejlődni a településeink. Arra vállalkoztunk, hogy a bérek és a nyugdíjak stabilan, kiszámíthatóan legyenek utalva az állam által. Végrehajtjuk azokat a reformokat, amelyekre az országban szükség van a következő rövid- és középtávon. Az állam túlköltekezése álljon meg, s az állam a lakosságnak olyan szolgáltatásokat biztosítson, amelyekre szükség van. Ne legyenek felesleges, bürokratikus lépések, amelyekkel a közelmúltban szembesültünk. Ennek a parlamentnek és kormánynak államreformot kell végrehajtania, amivel a társadalom egészének a bizalmát vissza tudjuk szerezni. A jelzett bizalom eljátszásának köszönhető a szélsőségesek felemelkedése, ahogyan azt láthattuk az államfőválasztáson is. Ugyancsak annak köszönhető, hogy három szélsőséges párt a parlamentben 30%-át képviseli a mandátumoknak. Ilyen talán még soha nem volt, és ez ellen fel kell lépniük azoknak az erőknek, akik szabad, demokratikus jövőt szeretnének Romániában” – nyilatkozta a Nyugatin Jelennek Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnök.