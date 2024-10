Az újonnan felfedezett üstököst kémlelték az égen

A C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstököst 2023 januárjában fedezték fel, és azóta sok érdekes megfigyelést tettek róla. Tudták azt is, hogy idén október közepén érkezik a Föld közelébe, s ekkor néhány napig szabad szemmel is látható lesz.

A csillagászok szerint, habár az üstökös már távolodik, fényessége október második felében is kiemelkedő marad, így Románia égboltján is jól látható lesz, akár szabad szemmel is.

Ezt tudta az aradi Galaxis Astro Klub egyik alapítója, vezetője, Popa Armand is, ezért nyílt „üstökös-lest” hirdetett és október 16-án este a csálai erdőben lévő Măltăreţ-tóhoz hívta az érdeklődőket, ahol közel százan voltak kíváncsiak erre a különleges égitestre.

„Ami ezt az üstököst igazán különlegessé teszi, az az, hogy olyan fényességgel bír, hogy már szabad szemmel is könnyedén megfigyelhető. Az ilyen üstökösök, amikor láthatóvá válnak, gyorsan híressé válnak, és sokan fényképezik, valamint figyelik őket. Mi is arra ösztönözünk mindenkit, hogy ne hagyja ki ezt a lehetőséget, mert egy életre szóló élményt nyújthat, és egyedi alkalom, hogy testközelből láthassuk az égi jelenségeket​” – mondja Popa Armand.

A megfigyelés alatt a jelenlévők fontos információkat kaptak az üstökösről, amely 80 000 évente halad el a Föld mellett, és más, egyéb csillagászati jelenségekről is.

Popa Armand tájékoztatása szerint október 18-án este ismét várják a csillagászat iránt érdeklődőket​ a Măltăreţ-tóhoz 19.45-től 20.20-ig.

Az ilyen események ehetőséget adnak arra, hogy az emberek jobban megértsék a csillagászat csodáit. Érdemes hát felnézni az égre, és kihasználni ezt a kivételes alkalmat, hiszen soha nem tudhatjuk, mikor lesz legközelebb hasonló.