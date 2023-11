Balogh Erika elnök újra bizalmat kapott

Október 27-én, pénteken 16 órától a zimándközi iskola egyik tágas osztálytermében tartotta az RMDSZ helybeli szervezete a tisztújító közgyűlését.

A szép számban egybegyűlt tagságot a prezídiumból Péró Tamás megyei ügyvezető elnök és Hudec Pál társaságában Balogh Erika helybeli elnök üdvözölte, majd átadta a szót a megyei ügyvezető elnöknek.

Mi lehet jó téma egy RMDSZ-közgyűlésen?

Péró Tamás elmondta: idejövet azon gondolkodott, mi lehet jó téma egy RMDSZ-közgyűlésen? A résztvevők az elmúlt időszakban milyen fontos dolgokról nem szerezhettek tudomást? Manapság, amikor szinte mindenkink okostelefonnal rendelkezik, rádiót hallgat, tévét néz rendszeresen. Túl vagyunk a koronavírus-járványon, a közelünkben háború dúl… Lehet beszélni az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról, a közpénzek elosztásáról vagy bármiről, amiről a jelenlévők akarnak. A jelzett témákkal nagyjából mindenki napirenden van, tehát újat aligha lehet hozzájuk tenni.

Manapság, amikor falunapokat, szüreti mulatságokat szerveznek, a rohanó életünkben aligha van időnk találkozókat szervezni. „Ami a politikai életünket illeti, kétévente tisztújításra kerül sor, azt megelőzően a tisztségviselőink beszámolnak a munkájukról. Mindnyájan tisztában vannak azzal, hogy a községi tanácstagok hogyan végezték a munkájukat, de most ezt is megvitatjuk, illetve meghatározzuk, hogy a jövőben kik képviselik majd önöket, a zimándközi magyarságot. Arra törekszünk, hogy olyan személyek kapjanak megbízást, akik emberközelből tudnak kommunikálni, meghallgatják a magyarok véleményét.

Az alapszabályzatban szerepel, hogy kétévente a tisztségviselőknek be kell számolniuk a munkájukról, hogy felkészülhessünk a jövő évben ránk váró rendkívüli megmérettetésekre. Eddig nem volt az országban olyan év, hogy 5 választást szervezzenek. Az Európai Parlamenti választásokon eldől, hogy elérjük-e az 5%-os küszöböt, és képviselőket küldhetünk-e Brüsszelbe. Az önkormányzati választásokon azonban be kell juttatnunk minden szinten a tanácsokba a képviselőinket, sőt részt veszünk a megyei tanácselnöki tisztségért történő megmérettetésen is. Rendkívül fontos a parlamenti képviselet, hiszen azon keresztül közvetlen támogatások juttathatók az egyházainknak is. Az elmúlt 5-6 évben, Arad megyében 8-10 templomunknak a felújítására jutott pénz a jelzett forrásokból. A parlamenti választások valószínűleg kétfordulósok lesznek, a mostani államfő nem indul újra, lejár a második mandátuma is, ugyanakkor tudnunk kell: manapság szélsőséges pártok is vannak. Jelenleg az AUR például, amelynek az elnöke kijelentette: mindenben egyetért Orbán Viktorral, akivel csak egyetlen baja van, hogy magyar. Nem óhajtok tovább beszélni, hallgassuk meg a beszámolókat, és ha valaki bővebb tájékoztatót óhajt a jelzett témában, megvitathatjuk” – mondta Péró Tamás.

Két év megvalósításai

Balogh Erika megköszönte a tájékoztatót, majd részletes beszámoló helyett az elmúlt két év zimándközi megvalósításaira tért ki.

„Kormányzati, EU-s, illetve községi forrásokból sok hasznos dolgot sikerült megvalósítani. Tavaly kezdeményeztük az ipari parknak 30 hektárra való bővítését, ahol 2000-nél több munkahely jött létre. Az új ipari parkban idén utakat, villany-, illetve vízvezeték-hálózatot építettünk, ezért az ipari park teljes területe el van foglalva. EU-támogatással a zimándközi kultúrotthont sikerült teljesen felújítani, oda 150 széket, illetve asztalokat is lettek vásárolva. A községi tulajdonban lévő telkekre, a 15/2003. törvény értelmében a községbeli fiatal házasoknak ingyen biztosítottunk telket házépítés céljából, Zimándújfalun és Zimándközön egyaránt. Tavaly nyár óta Magyarország Kormányának a támogatásával folyamatban van a zimándújfalui napközis óvodának a korszerűsítése, amit idén szeretnénk befejezni. Az ottani Római Katolikus Egyházközség kertjének egy részét használhatjuk mindaddig, amíg magyar nyelvű óvoda működik. Ugyancsak EU-támogatással a polgármesteri hivatal részére új, multifunkcionális traktort vásároltunk, amit a község mindhárom településén használunk. Zimándújfalun és Zimándközön korszerű játszótereket szereltünk fel, azok jelenleg is működnek. Két évvel ezelőtt a község megvásárolta a ZIMAS Társulásnak a megyei rangú úton lévő épületét 3000 négyzetméternyi területtel, ahol új tűzoltóközpontot építettünk. A község Franciaországból kapott egy tűzoltóautót, amit ott akarunk elhelyezni a települések karbantartásához szükséges gépekkel együtt. Ott felújítottuk az utcafrontot, az épületbe a tanács falumúzeum létrehozását tervezi. A községközpont párhuzamos utcáin Zimándközön és Zimándújfalun is nagy szabású térkövezés folyt, Zimándközön is tervben van a szennyvízlefolyó megépítése. A zimándközi katolikus templom tetejének a felújítására az RMDSZ közbenjárására, Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő segítségével támogatást kaptunk, amivel hozzá lehet fogni a munkálatokhoz. Ezzel párhuzamosan pályáztunk egy 80 férőhelyes sportcsarnoknak a megépítésére, amit jóvá is hagytak, Zimándújfalun, az új lakónegyedben fog megépülni. Zimándközt a községközponttal összekötő kétsávos kerékpárút megépítésére sikeresen pályázott a község, tavasszal valószínűleg hozzáfognak a kivitelezéshez. Mindkét település új lakónegyedében aszfaltozási munkálatok folytak. Új vízvezeték épült Fakert és Zimándköz között, csakhogy a víz eléggé klóros.” Balogh Erika elnök zárszavaiban elégedettségének adott hangot az eltelt két évben a községben történt korszerűsítések, fejlesztések kapcsán.

Tekintve, hogy Péró Tamás ügyvezető elnök felkérésére sem szólt senki hozzá, maga kérdezett rá a házhelyek pontos helyzetére. A házhelyek ki vannak parcellázva és az igénylés sorrendjében adják a helybeli fiatal házaspároknak, akik a jelzett telkeket nem adhatják el – jött a válasz.

Ami a falumúzeumot illeti, az Zimándújfalun készül, a régi gyógyszertár helyén, most dolgoznak a szükséges átalakításán.

A zimándközi római katolikus templom felújításával kapcsolatban Balogh Erika még elmondta, azt szerencsésen befejezték, Faragó Péter parlamenti képviselő ösztönzésére és támogatásával.

Kérdés merült fel a szennyvízcsatorna megépítésével kapcsolatban, amire az alelnök megnyugtató választ adott: minden jóváhagyást beszereztek, a kivitelezőnek versenytárgyaláson történő kiválasztása van hátra.

Elnökválasztás

A tulajdonképpeni tisztújítás ezután következett. Péró Tamás felvezetésként elmondta: az RMDSZ-tagok most eldönthetik, hogy a következő két évben ki vezeti a szervezetet, ki munkálkodik az érdekeiknek az érvényesítésén. Megköszönte az elnökség eddigi eredményes munkáját, majd felszólította őket: tegyenek javaslatokat az új elnök személyére! Mivel csak Balogh Erika neve hangzott el, egyhangúan megválasztották.

Az újraválasztott elnök megköszönte a bizalmat, kijelentve: örvend, amiért ilyen lelkes emberekkel dolgozhat, hiszen egyedül semmit nem tudna megoldani, csakis a tagok támogatásával. A községközpontban, a polgármesteri hivatalban is mindent megtesz a zimándközi, illetve a magyar érdekeknek az érvényesítéséért.

Péró Tamás miután gratulált és megköszönte, amiért az elnök tovább vállalja a munkát, javaslatokat kért az elnökség tagjaira: Hudec Pált, Komori Andrást és Gyurik Zsoltot, illetve ifj. Györfi Róbertet javasolták.

Az ülés záró részében Péró Tamás elmondta: november 25-én, szombaton szervezik az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a tisztújító közgyűlését, ahol az elnök mellett azon részt vevők személyére is javaslatot kért: Hudec Pál és Komori Andrást javasolták, illetve még két póttag és az elnökségi tagok lesznek a küldöttek.

Péró Tamás lezárta a tisztújító közgyűlést, majd az adventi kézműves foglalkozásoknak a részleteit beszélték meg. A tisztújító közgyűlés barátságos beszélgetéssel zárult.

A prezdiumban Péró Tamás megyei ügyvezető elnök, Balogh Erika újraválasztott elnök és Hudec Pál elnökségi tag foglaltak helyet

A tisztújító közgyűlésen a tagság szép számban képviseltette magát