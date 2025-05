Bánsági útvonalak: vártúrák és a varázslatos Al-Duna

A XXIX. Bánsági Magyar Napok keretében Illés Mihály és Balázs István László, a Bánsági Kárpát Egyesület jeles képviselői tartottak vetített képes előadást Bánsági útvonalak címmel a temesvári Magyar Házban. Illés Mihály Vártúrák című előadásából megismerhettük a bánsági régió többnyire romos, elfeledett várait, Balázs István László az Al-Duna festői tájaira kalauzolta el a hallgatóságot, amely jelentős várakban is bővelkedik.

A bevezetőben Illés Mihály röviden ismertette az 1892-ben alapított Délvidéki Kárpát Egyesület történetét, amely elsősorban politikai okokból többször is beszüntette működését, majd 1935-ben és 2001-ben is újraalakult, és 2007 óta Bánsági Kárpát Egyesület néven működik, tagsága a turizmus minden válfajával, honismerettel és környezetvédelemmel foglalkozik. A Vártúrák című előadásból megtudtuk, hogy a régió várai elsősorban a Maros és a Duna folyók mentén létrehozott védvonalak részét képezik és a középkorban fontos védelmi szerepük volt, egy részük a háborúkban pusztult el, a többit az osztrákok stratégiai okokból felrobbantották. Maradt azért néhány várrom, mint Zsidóvár (Jdioara), a karánsebesi vár alapjai, Sebestorony (Turnu Ruieni), Miháld várának romja (Mehadia), Csák vára, amelynek Kula nevű lakótornya viszonylag jó állapotban megmaradt, Kövesd vára (Boksánbánya) vagy Krassófő vára (Carașova közelében).

Balázs István László a délvidéki várak és a régi Dunai védvonal várainak a bemutatásával kezdte a Varázslatos Al-Duna című előadását, mint Érsomlyó (Versec), RAM vára, Szendrő vára (Smederevo), Nándorfehérvár (Belgrád) és Zimony vára, ahol a Hunyadi-torony is megtalálható. Ezután az Al-Duna nevezetességei következtek, ahol kiemelkedő látványosság a Vaskapu Duna-szoros, a víz alá került Széchenyi úttal, a Ponikova barlanggal és társaival, a Vaskapu erőművel (1972), amelynek duzzasztó gátja harminc méterrel megemelte a Duna szintjét, Galambóc várával és Szent László várával, a Duna vizéből kiálló Babakáj sziklával és Trikulával (Három torony). Itt látható még a Tabula Traiana, a Baross-emléktábla és a víz alá került Széchenyi-emléktábla, de víz alatt van Ada-Kaleh szigete is, amelynek látványát már csak régi képeslapok őrzik. Végül megismerkedhettünk az egykori európai hírű fürdőhely, Herkulesfürdő nevezetességeivel, ahol még megvannak a római kori fürdők, a török ágyúacélból öntött Herkules-szobor, de lepusztult állapotba kerültek a régi luxushotelek, ahol Ferenc József császár és Erzsébet császárné is megszállt, valamint az általuk látogatott Szapáry fürdő, ahol saját fürdőkádjuk volt a koronás főknek.

A bánsági vár(romok) és az Al-Duna nevezetességei akár egynapos kirándulással is elérhetők Temesvárról, a történelmi Bánság fővárosából.

(Pataki-fotók)