Beavatás az utcai művészet, a graffiti és a nagyméretű falfestés alapjaiba

A temesvári ProTeszt Egyesület által kezdeményezett Streetart x Arta – műhelymunkák gyerekeknek elnevezésű program lehetőséget teremt arra, hogy az egykori Művész mozi (Cinema Arta, Iancu Văcărescu utca 18. sz.) épületének helyén szervezett workshopokon az utcai művészet világával ismerkedjenek a gyermekek. A Város ünnepe (augusztus 16–18.) rendezvénybe illesztett program során elsőként műhelymunkákra kerül sor, ahol a gyerekek az utcai művészet alapjait sajátíthatják el, majd később – szeptember–októberben – egy átfogó foglalkozáson lehetőségük nyílik a szerzett ismeretek elmélyítésére is. Az utcai művészet, a graffiti és a nagyméretű falfestés alapjaiba Corina Nani vezeti be a résztvevőket, az egyetemi tanár munkája során az egykori Művész mozi épületének jelenleg is meglévő architektúráját használja fel. A workshopokon készült alkotások a programot követően a mozi udvarát díszítik.

A Streetart x Arta c. projekt célja, hogy a 6 és 16 év közötti résztvevőket megismertesse a városi- és graffitiművészettel, továbbá az utcai falfestéssel, a tevékenységek során hangsúlyt fektetve arra, hogy a gyerekek részt vehessenek a jövőben felújításra kerülő mozi konkrét vizuális elemeinek a kidolgozásában is.

A foglalkozásokat vezető Corina Nani professzor jelenleg a Temesvári Nyugati Egyetemen grafikai tervezést, kommunikációt és városi arculattervezést tanít, illetve a Temesvári Nemzetközi Utcai Művészeti Fesztivált koordinálja.

A program a falfestészet oktatásának szükségességére is felhívja a figyelmet, mivel napjainkban ez egy kevésbé kutatott területet képez, így a gyerekeknek nincs lehetőségük ennek megismerésére iskolai keretek között. A Streetart x Arta program kulcsfontosságú kezdeményezés az egykori mozi revitalizációja, illetve a Józsefvárosban a fiatalok kulturális tevékenységekbe való bevonásának tekintetében is. A programról további részletek a ProTeszt Egyesület honlapján, illetve Facebook-oldalán olvashatók.

A részvételi szándékot a 0727-868-256-os telefonszámon lehet jelezni. A bevezető workshopok ingyenesek és augusztus 16-án 09.00–11.00 és 18.00–20.00 között zajlanak. A résztvevő 6 és 16 év közötti gyerekeket a szervezők életkor szerint munkacsoportokba osztják.

A workshopok a Város ünnepe (Celebrarea orașului) című, augusztus 16–18. között zajló rendezvénysorozat részei. A programot a Projektközpont révén Temesvár Önkormányzata támogatja.