Bekapcsolták az új híd díszkivilágítását

Február végén, vagy március elején átadhatják az Andrei Șaguna utca végén épülő új hidat, amely összeköttetést teremt az újaradi Lucernei utcával, egy új közszállítási útvonalat hozva létre az UTA lakónegyedtől az újaradi Ștefan cel Mare utcáig.

A beruházás kivitelezője a PAB Románia vállalat, amely 2022 márciusában kapta meg az építkezés megkezdésére vonatkozó engedélyt, ám az Aradi Vízügyi Társaság az esővíz elvezető csatornával kapcsolatos gondok miatt a tervek módosítását javasolta, így a kivitelezés is csúszott. A PAB Románia már 2024. július 3-án át kellett volna adja a hidat, de az említett tervek módosítása fél éves késést eredményezett. A teljes beruházást Arad városvezetése főként banki kölcsönből állja, a beruházás teljes árának mindössze a 26%-át fizetik európai forrásokból. A beruházás teljes értéke 49 millió euró, amiből az építkezéssel kapcsolatos költségek fedezése mellett 10 elektromos autóbuszt is vásárolnak, amelyek az új közszállítási útvonalon fognak közlekedni, illetve két elektromos autóbusztöltő állomást is beszereznek.

A kivitelező cég jelenleg az utolsó simításokat végzi a hídon: a CORES temesvári vállalat biztosította díszkivilágítást nemrég elindították, megvilágítva a hidat, kiöntötték a hídon a második aszfaltréteget, és a forgalomirányító sávok felfestését és a szalagkorlátok felszerelését követően csak a híd teherbírásának tesztelése marad hátra. A 88 méter magas híd mindkét menetirányba egy 5,5 méter széles sávval rendelkezik, továbbá mindkét közlekedési irányban 2,5 méter széles kerékpársávot és 2 méter széles járdát építettek.