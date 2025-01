Bemutatták a megyei korház és környékének urbanisztikai tervét

Szerdán az Arad Megyei Tanács épületének gyűléstermében személyes jelenlét mellett üléseztek a tanácsosok, amely alkalmat kihasználva a tanács két az aradi közegészségügyi ellátást érintő beruházása is bemutatásra került.

Az egyik a sokat emlegetett Szülészeti és Gyermekgyógyászati Komplexum és a megyei korház urbanisztikai terve, amelyet a Pro Arhitectura vállalat készített. A műszaki tervek mellett a megyei korház teljes telkére, illetve a közlekedési szempontból is fontos Andrényi Károly utca és a piac terére vonatkozó területrendezési terveket mutatott be Elena Falcă, az építészeti vállalat tulajdonosa.

A tervek nem a következő néhány évre, hanem a következő10-15 évre vonatkoznak, a kivitelezésre a rendelkezésre álló források függvényében fokozatosan kerülne sor. Tekintettel arra, hogy a telken történelmi jelentőségű épületek találhatóak, az egészségügyi intézmények korszerűsítése és új épületek építése meghatározott feltételek mellett történhet. A 4,8 hektáros telken jelenleg több egészségügyi szárny és melléképület is található, valamint zöld területek, amelyek a betegek egészsége szempontjából fontosak. A telken két történelmi jelentőségű épület található, az 1905 és 1910 között épült gyermekgyógyászati szárny, amely felújításra szorul, a másik egy XVIII. századi kulturális és spirituális értékekkel bíró fatemplom. A tervek szerint a telken található különösebb jelentőséggel nem bíró, de történelmi épületeket a Megyei Kulturális Igazgatóság által meghatározottak szerint kezelnék. Ez azt jelentené, hogy egyes épületeket lebontanának, így növelnék a zöld területek nagyságát biztosítva a legkevesebb 20 négyzetméter zöld területet betegenként. A tervek szerint a jelenlegi helikopter-leszállót áthelyeznék, felhúznák a szülészeti és a gyermekgyógyászati komplexumot, amely 30 000 négyzetméteren terülne el, és a telken belül a közlekedést egy új bejárattal segítenék. A jövőben egy 300 hellyel rendelkező föld alatti parkolót építenének, a jelenlegi kórházi épületre napelemek kerülnének és zöldterületeket alakítanának ki. A telek beépítettsége 40%-ra nőne.

Ami a szülészeti és a gyermekgyógyászati központot – az urbanisztikai tervtől független építkezést illeti, az épület két alagsori szinttel rendelkezne, majd a földszinti részre további 9 emeletet húznának, s az utolsó szinten kapna helyet a helikopter-leszálló. Az épület legfeljebb 42,60 méter lehet. A komplexum építésével kapcsolatban Elena Falcă elmondta, hogy a szükséges engedélyeket már beszerezték és a terveken dolgoznak, a megszabott határidőket betartva, és folyamatosan együttműködve a hatóságokkal.

„Egyelőre még módosítási kéréseket kapunk a kórháztól és egyéb intézményektől, amint ezek megtörténtek egy konkrét kivitelezési határidőt szabhatunk” – mondta Elena Falcă.

Sergiu Bîlcea alelnök úgy becsülte, hogy a megyei korház zonális terveinek jóváhagyását követően a következő hónapban a tanács elindíthatja a műszaki tervek elkészítését, mert ősszel szeretnék a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is lebonyolítani.

Egyhamar nincs lehetőség új városi korház építésére, a meglévőt kell felújítani

A második közegészségügyi ellátást támogató beruházás a municípiumi korház felújítása, amely a kispiac környékén található. A szintén történelmi jelentőséggel bíró korházat más, a városi kórházhoz tartozó épületek mellett, az elmúlt években Arad Megye Tanácsa átvette a városi közigazgatástól, hogy különböző támogatási forrásokból felújítsa azokat. A városi kórház telke, mint azt az urbanisztikai terveket bemutató Subcontrol vállalat képviselői elmondták, több kisebb-nagyobb területből tevődik össze, amelyeket az évek során a korházhoz csatoltak. A telken fokozatosan épülő korházi szárnyak felújítására a megyei tanácsnak sikerült finanszírozási forrásokat szereznie, így az elkészített urbanisztikai tervek olyan technikai megoldásokat vázolnak fel, amelyek javítják a korházi tevékenységek folytatását a jövőben.

A terveket elkészítő cég több olyan zöld területet is azonosított a telken, amelyeket szeretnének megőrizni, vagy kiterjeszteni, akár melléképületek lebontásával, ugyanakkor új épületeket is emelnének, köztük egy radioterápiának helyet adót, amely megközelítőleg 2228 négyzetméteren terülne el, és alagsorral, egy földszinti résszel és két emelettel rendelkezne. Az épületben sugárterápiás kezelést végeznének. Létrehoznának egy ambulanciát, amely 327 négyzetméteren terülne el, és alagsorral, földszinttel, két emelettel és manzárddal rendelkezne. A meglévő főépületeket és a szükséges melléképületeket felújítanák, a közművezetékeket, a hulladékszállítási útvonalat és az épületen belüli orvosi hálózatokat korszerűsítenék. Létrehoznának 48 parkolóhelyet, amiből 6 elektromos autók számára lesz fenntartva, 4 pedig mentőautóknak, valamint föld alatti parkolót is kiépítenének, ami a meglévő helyek megduplázását tenné lehetővé.

A tanács a jelenleg is zajló külső és belső felújítások mellett az energetikai hálózat felújítására nyújtott be pályázatot, a finanszírozási szerződésben szereplő összeg 15 334 872,11 lej. A kivitelezés határideje 36 hónap (2022. 11. 22. – 2025.11. 22.).

Iustin Cionca megyei tanácselnök elmondása szerint, bár a városvezetésnek szándékában állt Glogovác környékén új városi korházat építeni, ő úgy látja, erre egyhamar nem kerül sor, s mivel helyi forrásokból nem telik a meglévő kórházi szárnyak felújítására a megyei tanács támogatása szükségeltetik.