Bizalmat szavazott a régi-új vezetőségnek a Bánsági Kárpát Egyesület tagsága

A temesvári Magyar Házban tartotta meg 2025. október 7-én tisztújító közgyűlését a Bánsági Kárpát Egyesület. A 2001-ben Temesváron alapított civil szervezet működési területe a turizmus minden válfaja, a természetjárás, a honismeret és környezetvédelem.

Az alapításának 25. évfordulója megünneplésére készülő egyesület tagsága meghallgatta Balázs István-László elnök beszámolóját a megválasztása óta eltelt négy év pozitív eredményeiről és hiányosságairól. Az elnök kiemelte a szép számú résztvevőt vonzó Hazajáró túrákat, az évente megszervezett márciusi 1848-as körutakat, amelyek során határon túli 48-as emlékhelyeket is meglátogattak, a nagy népszerűségnek örvendő, vetítéses úti beszámolókat és a temesvári városnéző sétákat. Sajnos, ebben az időszakban három oszlopos BKE-tag távozott el az élők sorából, pótolhatatlan űrt hagyva maguk után.

A hiányosságok között említette az elnök, hogy a tagság, bár gyarapodott az elmúlt években, az elöregedés jeleit mutatja, a fiatalok felé való nyitás nem volt túl sikeres. Csökkenő tendenciát mutat a közös túrázások száma is. Hogyan tovább? – tette fel a kérdést Balázs István-László elnök a tagságnak.

A beszámolóban említett pozitív eredményeket és hiányosságokat mérlegelve, a tagság bizalmat szavazott a régi-új vezetőségnek: Balázs István-László elnök, Illés Mihály alelnök, Pataki Zoltán médiafelelős, Lantos Endre ifjúsági alelnök és Berecki Csongor műszaki alelnök. Közkívánatra Nagygyörgy Tamás lesz a kerékpáros túrák kezdeményezője és szervezője a jövőben. Erdei Lajos javaslatára napirenden lesz az első világháborús emlékművek felkutatása a bánsági régióban, valamint a doberdói (Olaszország) első világháborús emlékhelyeink felkeresése és megtisztítása.