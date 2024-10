Bizonyosodjanak meg róla, hogy érvényes a személyi igazolványuk!

Az Aradi Személyi Nyilvántartói Iroda (SPCLEP) és Arad Város Önkormányzata emlékezteti a lakosokat a személyi igazolvány fontosságára. A dokumentum elsősorban az állampolgárok személyazonosságának igazolására szolgál, ugyanakkor az állampolgárságot és a lakóhelyet is feltüntetik rajta, amely szükséges a lakosok jogainak, kötelezettségeinek meghatározására.

Az Aradi SPCLEP Arad municípium mellett Fenlak, Szépfalu, Anygalkút, Fakert, Sofronya, Ság, Zádorlak és Zimándújfalu lakosait is nyilvántartja, akik személyigazoló okmányának lejárati dátumát megelőző legtöbb 180 nappal, de legkevesebb 15 nappal előtte kérhetik okmányuk megújítását az SPCLEP aradi székhelyén.

Abban az esetben, ha a személyi igazolványt ellopják, elvesztik, sérül, tulajdonosa megváltoztatja nevét, lakhelyét, nemét, új személyi számot kap, törlik a rendszerből stb., vagy a 14 évet betöltő fiatalok esetében első személyi igazolványukat kapják meg, az adott esetet követő 15 napban kötelesek jelentkezni a személynyilvántartói irodában, és jelezve a változásokat új okmányt kell kérniük.

A hatóságok kérik, hogy egy esetleges kellemetlen eset megelőzése érdekében mindenki ellenőrizze személyi igazolványa lejárati dátumát! Tájékoztatnak, hogy amennyiben a fentebbi határidőket nem tartják be, akár 500 és 1000 lej közötti bírságot is kiszabhatnak a hatóságok.

A személyi okmány cseréjéhez szükséges kérvényt online időpontfoglalást követően nyújthatják be. Időpontot az SPCLEP weboldalán, a www.evp-arad.ro oldalon foglalhatnak. Ugyanezen weboldalról le is tölthetik a kitöltendő kérvény űrlapját, amit otthonuk kényelmében ölthetnek ki, de a személyi nyilvántartói iroda várótermében is kaphatnak formanyomtatványt. A kérvényt olvashatóan, kézzel kell kitölteni. A személyi igazolvány cseréjéhez szükségesek a személy kereszt és vezetéknevét, családi állapotát és lakóhelyét igazoló iratok eredeti példányai. Az iratok mindegyikéről fénymásolat készül, amiért az SPCLEP nem kérhet pénzt. Az egyetlen költséget a személyi igazolvány kiállításának ellenértéke jelenti, ami 7 lej.

Fotó: az Aradi Városháza közösségi oldaláról