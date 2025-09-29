Boldog véndiákok vallomásai

Az Aradi Magyar Napok programjában szombaton az arad-belvárosi római katolikus templomban 9 órától megtartott ökumenikus istentisztelet után, a Csiky Gergely Főgimnáziumban megszervezett nemzedékek találkozóján számos, érdekes emberrel, továbbá az osztálytalálkozójukat ünneplő csoport tagjaival sikerült elbeszélgetnünk.

Az 59. érettségi találkozójukat ünneplő Kranowszky Ágnes miközben az egykori osztálytársait kereste, elmondta: nagyon várta, hogy találkozzanak, felidézzék a fiatalkori boldog, közös emlékeiket, valamint egymással megosszák a legutóbbi találkozó óta történteket. Ágnesnek sajnos elhunyt a férje, akinek a távozása soha be nem gyógyuló sebeket ejtett a lelkén.

Andrejkovits Rozália, mindenki Rozikája Nagyiratosról érkezett a találkozóra, ahol nagy örömmel üdvözölték egymást. A reálorientált osztályukban 37 fiú és 11 leány tanult, az iskola mindenkori legnépesebb osztályát alkották.

Zsiván Erzsébet a beszélgetésünk időpontjában még nem találkozott egyetlen volt osztálytársával sem, noha a 65. érettségi találkozójukra még hárman eljöttek.

A legnépesebb csapatnak az 1953-ban születetteké bizonyult, 1972-ben végeztek a 3-as Számú Líceumban, megünnepelték a tízéves, a húszéves, valamint a harmincéves találkozót is. Azóta kétévenként találkoztak, de mivel egyre idősödnek, úgy döntöttek, hogy minden évben találkoznak. Kinda Julianna a humán, Jankó András a reál osztály részéről szervezték a találkozókat. A mostani nemzedékek találkozója alkalmából a Jelen Ház teraszán megrendelt közös ebédre a két osztályból összesen 26-an jelentkeztek. Sajnos, olyanok is kerültek, akik egészségi okok miatt az utolsó pillanatban mondták le a találkozót.