Csillagászati élmény: AsztroShow az Atrium Mall teraszán

Izgalmas csillagászati esemény várja a tudomány és a csillagok szerelmeseit. Az AsztroShow egy különleges előadás, amelynek célja, hogy minden korosztály számára közérthetően mutassa be az univerzum titkait. Az esemény szeptember 6-án, 19 órakor kezdődik az Atrium Mall teraszán, és teljesen ingyenesen látogatható, bár a helyek száma korlátozott, így érdemes idejében érkezni.

Az AsztroShow programja rendkívül változatos, és minden érdeklődő számára tartogat érdekességeket. A Profesorii Trăsniţi nevű csapat (egy csapat őrült tudós, akik bármelyik pillanatban készen állnak a tudományos csínytevésre) – játékos kísérletekkel vezeti be a résztvevőket a tudomány világába, biztosítva, hogy a legkisebbek is szórakozva tanuljanak.

A színpadon interaktív bemutatót láthatunk, amely során a Világegyetemünk 10 legérdekesebb dolga témában mélyedhetünk el, természetesen közérthetően és érdekfeszítően előadva.

A gyerekek számára különleges csillagászati műhely is helyet kapott a programban, amelyet Soare Adina vezet. Az ő irányításával a kicsik közelebbről is megismerkedhetnek a csillagászattal, és akár díjakat is nyerhetnek a színpadi versenyeken.

Az est fénypontja azonban kétségkívül a sötétedés utáni csillagmegfigyelés lesz. A résztvevők három távcső segítségével tekinthetnek bele az éjszakai égbolt csodáiba, miközben meghallgathatják a csillagok és bolygók történetét. Ez az élmény minden bizonnyal maradandó emlékeket hagy majd bennük.

Az esemény szervezői mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne egy estét a csillagászat varázslatos világában tölteni.

Az eseményen jelen lesz Cătălin Beldea román csillagász és asztrofotós, aki főként napfogyatkozások fotózásával és megfigyelésével vált ismertté. Gyakran nevezik őt „fogyatkozás vadásznak” (Vânătorul de Eclipse) is, mivel számos alkalommal utazott a világ különböző pontjaira, hogy megörökítse a teljes napfogyatkozásokat. Az aradi AstroShow-n megosztja tudását és tapasztalatait az érdeklődőkkel.